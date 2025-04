Vývoz ropy z USA dosiahne v roku 2024 nový rekord, ale rast sa spomalí

Vývoz ropy z USA dosiahol v roku 2024 nové historické maximum, pričom priemerný denný vývoz podľa údajov EIA presiahol 4,1 mil. barelov. Tento rekord však sprevádzalo výrazné spomalenie medziročného rastu, a to len o 1 %, v porovnaní so 14 % v roku 2023 a 21 % v roku 2022.

Hlavným faktorom, ktorý umožnil tento rast, bola rekordná ťažba ropy v kontinentálnych USA v novembri 2024. Zvýšená efektívnosť ťažby kompenzovala pokles počtu aktívnych vrtných súprav, čo viedlo k zvýšeniu ťažby o 3 %. Naopak, produkcia na Aljaške a v Mexickom zálive klesla, a to v dôsledku aktivity hurikánov a úbytku ložísk.

Európa a región Ázie a Oceánie zostali hlavnými destináciami vývozu ropy z USA. Vývoz do Európy sa zvýšil o 6 % na 1,93 mil. barelov denne, pričom najväčším odberateľom sa stalo Holandsko s priemerným objemom 825 000 barelov denne, čo predstavuje 32 % nárast v porovnaní s rokom 2023. Tento rast podporil zákaz dovozu ruskej ropy po mori a zahrnutie americkej ropy WTI do európskej referenčnej hodnoty denominovanej ropy Brent.

Naopak, vývoz do Číny klesol o 53 % na 217 000 barelov denne, najmä v dôsledku nižšieho dopytu po palivách v doprave a vyššieho dovozu ropy z Ruska a Malajzie. Celkový vývoz do Ázie klesol o 131 000 barelov denne na 1,58 mil. barelov denne, pričom nárast do Južnej Kórey, Singapuru a Indie nedokázal vykompenzovať pokles čínskych odberov.

India zaznamenala 32 % nárast dovozu americkej ropy, čo predstavuje zvýšenie o takmer 55 000 barelov denne. Tento rast bol výsledkom spomalenia dovozu lacnejšej ruskej ropy, ktorej cenová výhoda sa v roku 2024 znížila, a silného domáceho dopytu , ktorý predstihol rast čínskeho dopytu.

Napriek rekordným objemom vývozu v roku 2024 spomalenie rastu naznačuje možné nasýtenie trhu a zvýšenú konkurenciu v globálnom obchode s ropou. Budúci vývoj ovplyvní geopolitika, zmeny v dopyte a schopnosť USA udržať si konkurencieschopnosť.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena ropy WTI sa po výraznom poklese odrazila od dna na úrovni 55,04 USD a v súčasnosti konsoliduje tesne nad úrovňou 60 USD. Trh sa nachádza v tesnej blízkosti kĺzavých priemerov EMA 50 (60,20 USD) a SMA 100 (60,03 USD), ktoré teraz pôsobia ako krátkodobá rozhodujúca zóna. CCI a Williamsovo %R naznačujú neutrálne až slabé nákupné momentum, pričom vývoj v najbližších hodinách rozhodne o tom, či sa cena udrží nad touto úrovňou a zamieri k 61,64 USD (38,2 % Fibonacciho úroveň), alebo opätovne otestuje podporu na 59,12 USD (23,6 % Fibonacciho úroveň).

Zdroj: xStation5

