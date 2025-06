Walmart a Amazon zvažujú vydanie vlastného stablecoinu 📄🔎

Na geopolitickej scéne sa dnes odohráva množstvo udalostí. Obnovená eskalácia konfliktu na Blízkom východe bola hlavným dôvodom rannej paniky na trhoch. Bezpečné aktíva ako zlato a na eskaláciu citlivé komodity ako ropa zaznamenávajú zisky. Naopak, akcie a čiastočne aj kryptomeny klesajú. Čiastočne preto, že Bitcoin si vedie relatívne dobre a momentálne sa pokúša straty zmazať.

Ak na chvíľu odhliadneme od geopolitiky, aj na fundamentálnej úrovni sa deje mnoho zaujímavého. Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva The Wall Street Journal, skúmajú veľké maloobchodné firmy ako Walmart, Amazon a Expedia možnosť vydať vlastné stablecoiny naviazané na americký dolár. Pre spoločnosti, ktoré týždenne obsluhujú milióny zákazníkov, by možnosť ponúknuť platby bez alebo s nízkymi poplatkami mohla znamenať úsporu v miliardách dolárov ročne. Najväčšími porazenými v takomto scenári by boli dnešní platobní giganti – Visa a Mastercard.

Vďaka spracovaniu transakcií cez blockchain by obchodníci mohli prijímať platby od zákazníkov (a platiť dodávateľom) takmer v reálnom čase, čo by drasticky znížilo náklady na vypořádanie transakcií, ktoré aktuálne predstavujú miliardy dolárov ročne, a zároveň odstránilo súčasné oneskorenie 1–3 dní pri prevodoch. Diskusie zahŕňajú tak tokeny určené pre jedného vydavateľa, ako aj širšie retailové konzorcium podporujúce spoločný stablecoin.

Realizácia tejto stratégie závisí takmer výlučne od prijatia zákona Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins (GENIUS Act), známeho aj ako Stablecoin Act. Tento návrh práve prešiel kľúčovým procedurálnym hlasovaním v Senáte a smeruje na plné prerokovanie v oboch komorách Kongresu. Zástupcovia maloobchodu vedení Merchants Payments Coalition aktívne lobujú za jeho prijatie, pričom tvrdia, že jasné pravidlá umožnia implementáciu lacnejších a okamžitých platieb.

