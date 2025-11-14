Walmart mení CEO. John Furner preberá vedenie spoločnosti.

- Po viac ako desiatich rokoch odstupuje Doug McMillon z pozície generálneho riaditeľa spoločnosti Walmart a nahradí ho John Furner.
- Furner, dlhoročný manažér a vedúci americkej divízie, povedie spoločnosť do novej éry automatizácie a umelej inteligencie.
- Akcie Walmartu po tomto oznámení klesli o 3 %, ale za rok si pripísali viac ako 13 %.
Walmart Inc., najväčší maloobchodný reťazec a zamestnávateľ na svete, oznámil významnú zmenu vo vedení. Po viac ako desiatich rokoch vo funkcii odstupuje generálny riaditeľ Doug McMillon, ktorý sa rozhodol odísť vo februári budúceho roka. Jeho nástupcom sa stane John Furner, súčasný šéf americkej divízie spoločnosti.
Koniec jednej éry a príchod nového lídra
McMillon, ktorý nastúpil do Walmartu ako teenager, bol jedným z najdlhšie pôsobiacich generálnych riaditeľov v histórii spoločnosti. Pod jeho vedením prešla sieť hlbokou digitálnou transformáciou. Rozšíril jej aktivity v oblasti elektronického obchodu, posilnil členstvo v službe Walmart+ a vybudoval silnú reklamnú platformu. Odkedy prevzal vedenie v roku 2014, hodnota akcií spoločnosti sa viac ako štvornásobne zvýšila.
Jeho odchod prichádza v čase, keď Walmart zápasí so spomaľujúcim sa dopytom spotrebiteľov, rastúcou konkurenciou zo strany Amazonu a tlakom na marže. McMillon zostane členom predstavenstva do júna a bude Furnerovi pomáhať ako poradca až do fiškálneho roka 2027.
John Furner preberá vedenie najväčšej spoločnosti
Jeho nástupca, John Furner (51), pracuje vo Walmarte viac ako 30 rokov a v súčasnosti vedie americkú divíziu s 4 600 predajňami. Svoju kariéru začal v roku 1993 ako zamestnanec na hodinovom základe a zastával pozície v oblasti prevádzky, nákupu a globálnej stratégie.
Furner preberá vedenie v čase, keď Walmart čelí ďalšej strategickej zmene – využívaniu umelej inteligencie, rozvoju automatizácie a expanzii online segmentu. Analytici považujú jeho vymenovanie za logický krok a záruku kontinuity v smere, ktorým sa uberal McMillon.
Oznámenie o zmene vo vedení sa však odrazilo na trhu. Akcie Walmartu klesli v predburzovom obchodovaní o približne 3 %, napriek tomu, že za celý rok zaznamenali solídny rast o viac ako 13 %.
Graf: WMT.US (H4)
