Walmart zvyšuje výhľad tržieb

- Walmart zvýšil výhľad celoročného rastu tržieb na 4,8–5,1 %, najmä vďaka silnému e-commerce segmentu a potravinám.
- Získava nových zákazníkov aj z vyšších príjmových skupín, zatiaľ čo nižšie vrstvy mierne spomaľujú.
- Spoločnosť profituje z technologických inovácií a partnerstva s OpenAI (ChatGPT).
- CEO Doug McMillon odchádza, nahradí ho dlhoročný zamestnanec John Furner, ktorý má firmu viesť do novej digitálnej éry.
Spoločnosť Walmart Inc. zvýšila svoj celoročný výhľad tržieb už druhýkrát počas fiškálneho roka. Očakáva, že tržby tento rok vzrastú o 4,8 až 5,1 %, čo je viac než predchádzajúca projekcia z augusta. Tento krok podčiarkuje silu najväčšieho svetového maloobchodného reťazca v čase, keď ekonomika čelí ochladeniu trhu práce, prepúšťaniu a pretrvávajúcim inflačným tlakom.
Podľa finančného riaditeľa Johna Davida Raineyho Walmart naďalej pozoruje dobré tempo rastu naprieč segmentmi, a to najmä vďaka digitálnym kanálom. Online predaje, vrátane rýchleho doručenia, širšej ponuky a exkluzívnych produktov – napríklad predvlastnené kabelky Chanel – prilákali zámožnejších zákazníkov a posilnili konkurencieschopnosť reťazca mimo tradičnej zákazníckej bázy.
Dôležitú rolu zohráva aj potravinový segment, ktorý tvorí približne 60 % tržieb v USA a pomáha firme zostať stabilnou aj v neistom ekonomickom prostredí. Domácnosti s nižšími príjmami síce vykazujú mierne spomalenie spotreby, stredná a vyššia vrstva naopak utrácajú viac.
Spoločnosť zároveň oznámila, že aj napriek miernemu rastu cien o 1 % v USA dokáže zmierniť dopady inflácie vďaka úzkej spolupráci s dodávateľmi a presunu časti výroby do iných regiónov. Rainey varoval, že niektoré nákladové tlaky budú pretrvávať, ale Walmart sa ich bude snažiť naďalej absorbovať alebo len čiastočne prenášať na zákazníkov.
Walmart zároveň intenzívne investuje do technológií, vrátane umelej inteligencie, a novozahájil spoluprácu s OpenAI, aby zákazníci mohli nakupovať priamo cez ChatGPT. Spoločnosť sa tak profiluje ako digitálny líder v maloobchode, na rozdiel od konkurentov ako Target či Home Depot, ktorí znížili výhľad tržieb.
V aktuálnom kvartáli sa tiež končí éra súčasného CEO Douga McMillona, ktorý po niekoľkých desaťročiach vo firme odchádza do dôchodku. Jeho nástupcom sa stane John Furner, ktorý vedie americkú divíziu Walmartu od roku 2019. McMillon zostane poradcom do konca budúceho fiškálneho roka a členom predstavenstva do júna. Počas jeho pôsobenia vzrástla hodnota akcií spoločnosti štvornásobne, pričom firmu premenil na e-commerce a technologickú silu.
Graf WMT.US (D1)
Akcie spoločnosti Walmart sa aktuálne obchodujú na úrovni 100,59 USD a cena sa tak prepadla pod oba kĺzavé priemery – SMA 100 (100,97 USD) a EMA 50 (102,59 USD). RSI sa nachádza na hodnote 42,8, čo značí slabnúce momentum, ale zároveň neukazuje na prepredaný stav.
Z technického pohľadu bude kľúčové sledovať, či sa akcie udržia nad hladinou 100 USD, ktorá môže poslúžiť ako krátkodobá psychologická a technická podpora. Jej prerazenie by mohlo viesť k hlbšej korekcii, zatiaľ čo jej udržanie by mohlo vytvoriť priestor na odraz späť k oblasti 103–105 USD.
Zdroj: xStation5
