Warner Bros odmieta ponuku Paramountu

- Warner Bros odmietol ponuku Paramountu pre nejasné financovanie a štrukturálne riziká.
- Uprednostnená bola ponuka Netflixu, ktorá má jasnú kapitálovú štruktúru a nižšie regulačné aj prevádzkové riziká.
- Paramount sa bráni tvrdením, že financovanie je zabezpečené, no podľa WBD chýbajú konkrétne záruky.
- Celá situácia zdôrazňuje rozdiel medzi záväznou a „iluzórnou“ ponukou, ako návrh Paramountu výstižne označila správna rada Warner Bros.
Spoločnosť Warner Bros Discovery (WBD) oficiálne odmietla nepriateľskú ponuku v hodnote 108,4 miliardy USD od konkurenčného štúdia Paramount Skydance (PSKY). Dôvodom je nedostatočné zaistenie financovania a štrukturálne riziká spojené s transakciou. Správna rada WBD zároveň uprednostnila konkurenčnú ponuku od Netflixu, ktorá je podľa nej záväzná, lepšie financovaná a menej riziková.
Paramount verzus Netflix: Dve odlišné ponuky
Paramount ponúkal 30 USD za akciu v hotovosti, avšak podľa WBD táto suma nikdy nebola skutočne garantovaná. Paramount tvrdil, že za ponukou stojí rodina Ellisonovcov, vrátane miliardára a šéfa Oraclu Larryho Ellisona, no podľa Warner Bros bola skutočným garantom len odvolateľná trustová štruktúra, ktorej majetok ani záväzky nie sú verejne známe a môžu sa meniť.
Naopak, ponuka Netflixu vo výške 27,75 USD za akciu sa opiera o verejne obchodovanú firmu s trhovou kapitalizáciou nad 400 miliárd USD a investičným ratingom. Ponuka nevyžaduje akciové financovanie a má pevne zabezpečené záväzky z dlhu.
Kľúčové výhrady Warner Bros voči Paramountu:
-
Nedostatočná garancia financovania – rodina Ellisonovcov podľa WBD nikdy oficiálne nepodporila ponuku.
-
Štrukturálne riziká financovania – zložitý sedemstranný model, v ktorom trust Ellisonovcov kryje len 32 % vlastnej časti, navyše s limitom zodpovednosti 2,8 miliardy USD.
-
Nízka trhová kapitalizácia Paramountu (15 miliárd USD) a rating len „o stupeň nad špekulatívnym pásmom“. Po akvizícii by mal pomer dlhu k zisku EBITDA 6,8×, bez významného voľného cash flow.
-
Prísne prevádzkové obmedzenia pre WBD medzi podpisom a dokončením transakcie.
-
Očakávané synergie vo výške 9 miliárd USD považuje správna rada za príliš ambiciózne a varuje, že by viedli k masívnemu prepúšťaniu.
Netflix má navrch
Okrem robustnejšej štruktúry ponuky Netflix tiež:
-
Ponúka vyšší „break-up“ poplatok (5,8 miliardy USD oproti 5 miliardám od Paramountu),
-
Prisľúbil zachovanie premiér v kinách, čo zmierňuje obavy z dominancie streamingu,
-
A má jednoduchšiu a dôveryhodnejšiu cestu k regulačnému schváleniu.
Graf WBD.US (D1)
Akcie spoločnosti Warner Bros Discovery (WBD.US) pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú za 28,91 USD. Cena sa výrazne vzdialila od oboch kĺzavých priemerov – EMA 50 na úrovni 23,22 USD a SMA 100 na úrovni 18,62 USD – čo potvrdzuje silné býčie momentum. RSI dosahuje hodnotu 74,3, čo naznačuje, že akcie sa nachádzajú v prekúpenom pásme, a môže tak krátkodobo dôjsť ku konsolidácii alebo miernej korekcii.
Zdroj: xStation5
