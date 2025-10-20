Waymo: Závod s regulátormi

- Rast adopcie autonómnych vozidiel (AV) je pôsobivý a očakáva sa, že bude naďalej rásť
- Avšak regulačné problémy pretrvávajú
Autonómne vozidlá sa už etablovali na cestách, najmä v Ázii a Južnej Amerike, a nič nenasvedčuje tomu, že by z nich mali v blízkej budúcnosti zmiznúť. Tempo adopcie tejto technológie podporuje argumenty jej nadšencov, čo sa odráža v oceneniach spoločností z tohto sektora.
Analytické pokrytie tohto odvetvia je dnes veľmi rozsiahle. Väčšina analytikov predpovedá takmer hyperbolický rast podielu autonómnych vozidiel tak v cestnej premávke, ako aj v štruktúre celého automobilového trhu. Stále jasnejšie sa ukazuje, že tento segment už nie je futuristickou zaujímavosťou, ale začína zohrávať úlohu skutočného rastového motora pre technologické korporácie a investorov v sektore mobility.
Aj keď je pre mnohých Tesla stále synonymom autonómnych vozidiel, na obzore sa pomaly objavuje potenciálne vážny konkurent. Waymo, dcérska spoločnosť Alphabetu (Google), sa rozvíja metodickejšie, cielenejšie a špecializovanejšie ako trhový líder. Tento prístup môže z dlhodobého hľadiska predstavovať pre Teslu vážny problém.
Podľa analýzy Bloombergu by sa počet jázd uskutočnených spoločnosťou Waymo mal zvýšiť na viac než 6,5 milióna, zatiaľ čo analytici Goldman Sachs odhadujú, že podiel autonómnych vozidiel na celkovej cestnej premávke presiahne 7 %, čo by zodpovedalo trhovej hodnote až 6,5 miliardy dolárov.
Napriek tomu regulačné obavy pretrvávajú. Aj v Spojených štátoch, ktoré sú vo všeobecnosti liberálne voči netestovaným, potenciálne rizikovým inováciám v doprave, správanie autonómnych vozidiel vyvoláva čoraz väčšie pochybnosti.
Do takej miery, že americký Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) začal vyšetrovanie takmer 2 000 vozidiel Waymo. Tento počet zahŕňa drvivú väčšinu firemnej flotily, ktorej presná veľkosť zostáva neznáma. Dôvodom vyšetrovania sú hlásenia o nebezpečnom správaní autonómnych systémov v blízkosti školských autobusov, čo sú incidenty, ktoré si podľa regulátora vyžadujú okamžité objasnenie.
Zatiaľ trh reaguje pokojne. Pred otvorením burzy neboli zaznamenané výrazné pohyby na akciách Alphabetu ani Tesly, no samotné vyšetrovanie zo strany NHTSA predstavuje ďalší rizikový faktor, ktorý by investori mali zohľadniť vo svojich oceňovacích modeloch.
Regulačné napätie okolo autonómnej mobility sa môže dlhodobo stať jedným z hlavných zdrojov volatility v sektore, najmä ak ďalšie incidenty alebo správne rozhodnutia ovplyvnia tempo plošného zavádzania tejto technológie.
Vážna nehoda zahŕňajúca autonómne vozidlo a napríklad deti by mohla na dlhé roky zmeniť postoj verejnosti aj regulátorov. Nové obmedzenia a pokles dopytu by mohli vážne znížiť marže spoločností a úplne uzavrieť trhy menej ochotné experimentovať s bezpečnosťou cestnej premávky.
