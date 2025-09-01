Wegovy od Novo Nordisk znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod o 57 % v porovnaní s konkurenčným GLP‑1 liekom

Spoločnosť Novo Nordisk dnes oznámila, že jej prelomový liek na chudnutie Wegovy (semaglutid 2,4 mg) výrazne prekonal tirzepatid od spoločnosti Eli Lilly (predávaný ako Mounjaro a Zepbound) v znižovaní rizika infarktu, mozgovej príhody alebo úmrtia o 57 %. Dáta pochádzajú z reálnej klinickej praxe viac ako 21 000 pacientov s nadváhou alebo obezitou a so srdcovocievnym ochorením, no bez diagnózy cukrovky.
Reálne údaje zo štúdie STEER
Na kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti v Madride bola predstavená retrospektívna observačná štúdia STEER, ktorá porovnávala Wegovy s tirzepatidom v bežných podmienkach klinickej praxe. Medzi pacientmi bez prerušenia liečby dlhšieho než 30 dní bolo v skupine s Wegovy zaznamenaných len 15 závažných kardiovaskulárnych udalostí (0,1 %) oproti 39 udalostiam (0,4 %) v skupine s tirzepatidom—čo predstavuje relatívne zníženie rizika o 57 %.
Pri zahrnutí všetkých liečených pacientov bez ohľadu na medzery v terapii zostalo zníženie rizika významné na úrovni 29 %. Tieto výsledky potvrdzujú, že kardiovaskulárne výhody semaglutidu sú špecifické pre túto molekulu a nemožno ich automaticky predpokladať pri iných GLP‑1 alebo GIP/GLP‑1 agonistoch.
Vplyv na trhové prostredie
Po zverejnení týchto údajov stúpli akcie Novo Nordisk na dánskej burze približne o 2,8 %, čo prispelo k rastu európskeho zdravotníckeho sektora. Potvrdenie kardioprotektívneho účinku môže výrazne posilniť trhovú pozíciu Wegovy v čoraz konkurenčnejšom prostredí.
Zdravotné poisťovne môžu byť otvorenejšie k rozšíreniu úhrad pre Wegovy aj mimo indikácií spojených s diabetom, keďže prináša hmatateľné benefity pre srdcovocievne zdravie. Zdroj: xStation5
Regulačné a strategické dôsledky
Štúdia STEER dopĺňa predchádzajúce dôkazy zo štúdie SELECT, ktoré už podporovali kardiovaskulárny prínos Wegovy. Overenie v reálnej klinickej praxi môže urýchliť proces schvaľovania rozšírených indikácií, predovšetkým u pacientov s obezitou a srdcovocievnym ochorením.
Z pohľadu stratégie to umožňuje spoločnosti Novo Nordisk upevniť vedúcu pozíciu na trhu a ešte výraznejšie odlíšiť semaglutid od konkurencie v oblasti kardiometabolickej liečby.
