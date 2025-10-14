Wells Fargo cieli na vyššiu ziskovosť po zrušení regulačných obmedzení

- Wells Fargo zvýšila cieľ ROTCE na 17–18 % po zrušení regulačného limitu na aktíva.
- Neúrokové príjmy aj investičné bankovníctvo prekonali očakávania, čo naznačuje posun v štruktúre výnosov.
- Úverové straty boli nižšie, než sa očakávalo, čo potvrdzuje zdravie úverového portfólia.
- Banka vstupuje do novej fázy rastu s ambíciou konkurovať najväčším hráčom v sektore.
- Wells Fargo zvýšila cieľ ROTCE na 17–18 % po zrušení regulačného limitu na aktíva.
- Neúrokové príjmy aj investičné bankovníctvo prekonali očakávania, čo naznačuje posun v štruktúre výnosov.
- Úverové straty boli nižšie, než sa očakávalo, čo potvrdzuje zdravie úverového portfólia.
- Banka vstupuje do novej fázy rastu s ambíciou konkurovať najväčším hráčom v sektore.
Americká banka Wells Fargo oznámila výrazné navýšenie svojho kľúčového ukazovateľa ziskovosti – návratnosti hmotného vlastného kapitálu (ROTCE) – na úroveň 17–18 % v strednodobom horizonte, čím prekonala predchádzajúci cieľ 15 %, ktorý už dosiahla. Tento krok prichádza po tom, čo Federálny rezervný systém v júni zrušil viac než sedem rokov trvajúci limit na aktíva banky, čím sa otvorili nové príležitosti pre rast.
Oznámenie vyššieho ROTCE prináša investorom a analytikom jasnejší výhľad, na ktorý čakali od druhého štvrťroka. CEO Charlie Scharf označil pokrok banky za „pokračujúce zlepšovanie finančnej výkonnosti“ a vyjadril optimistický výhľad pre budúcnosť spoločnosti.
Finančné výsledky za 3. štvrťrok:
-
Čistý úrokový výnos (NII): 11,95 miliardy USD (mierne pod odhadom 12,01 mld. USD)
-
Neúrokové výnosy: 9,49 miliardy USD (+9,3 % medziročne), nad očakávaniami (9,09 mld. USD), najmä vďaka kreditným kartám a správe majetku
-
Investičné bankovníctvo: Poplatky vo výške 840 miliónov USD, +25 %, pričom banka sa v globálnom rebríčku poradcov posunula zo 17. na 7. miesto
-
Odpisy nesplácaných úverov: 954 miliónov USD (menej než očakávaných 1,09 mld. USD), čo naznačuje zdravé úverové portfólio
Banka zároveň plánuje znižiť kapitálový pomer CET1 z približne 11 % na cieľové pásmo 10–10,5 %, čo odráža pripravenosť viac investovať do rastu.
V porovnaní s konkurenciou sa nový ROTCE cieľ približuje úrovni JPMorgan (21 % v 2Q), je vyšší než Bank of America (13,4 %) a výrazne prevyšuje Citigroup (8,7 %).
Akcie Wells Fargo reagovali na správu rastom o 3,3 % v premarkete.
Graf WFC.US (D1)
Akcie spoločnosti Wells Fargo po krátkom raste reagovali na posledné výsledky miernym poklesom a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 78,89 USD.
Z technického pohľadu došlo k prierazu pod kĺzavý priemer EMA 50 (80,79 USD) aj pod SMA 100 (79,44 USD), čo sa technicky považuje za negatívny signál.
RSI sa pohybuje na úrovni 43,3, teda mierne pod neutrálnou zónou – nenaznačuje síce stav prepredanosti, ale ukazuje na slabnúce momentum.
Ďalší vývoj bude závisieť od toho, či sa cena udrží nad aktuálnou úrovňou a vytvorí spätný odraz. Ak by sa predajný tlak udržal, možno očakávať pokles smerom k zóne podpory okolo 75 USD. Naopak, pre návrat k rastovému trendu bude dôležité, aby akcie opäť prerazili nad úrovne 79–81 USD, kde sa aktuálne nachádzajú kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Výhľad na výsledky TSMC: Prekvapí kľúčový dodávateľ čipov trh?
Tim Cook posilňuje záväzok Applu voči Číne napriek tlaku zo strany USA
US Open: Americké indexy rastú v očakávaní ukončenia znižovania bilancie Fedu
Bank of America, Wells Fargo a Morgan Stanley: Prehľad výsledkov za 3. štvrťrok 2025
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.