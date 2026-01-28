Wells Fargo prerušuje spoluprácu s ISS a zavádza vlastný hlasovací systém

- Wells Fargo ukončuje spoluprácu s poradenskou spoločnosťou ISS a prechádza na interný systém akcionárskeho hlasovania.
- Tento krok nasleduje po podobnom rozhodnutí zo strany JPMorgan z úvodu mesiaca a zdôrazňuje rastúce napätie okolo vplyvu proxy poradcov na rozhodovanie o citlivých ESG témach (klíma, diverzita, spoločenská zodpovednosť).
- Proxy poradcovia, ako ISS alebo Glass Lewis, sú kritizovaní za neprimeraný vplyv na hlasovanie inštitucionálnych investorov, pričom niektorí regulátori a politici ich obviňujú z presadzovania politických agend na úkor ziskov akcionárov.
- Administratíva Donalda Trumpa v minulosti sprísnila reguláciu tohto odvetvia, najmä kvôli podozreniam z ideologického zasahovania do korporátneho riadenia.
Americká banka Wells Fargo sa rozhodla ukončiť spoluprácu s proxy poradcom Institutional Shareholder Services (ISS). Podľa denníka Wall Street Journal sa tento krok týka najmä divízie správy majetku a investícií, ktorá prejde na vlastný interný systém hlasovania na valných zhromaždeniach akcionárov.
Proxy poradcovia, ako ISS, poskytujú odporúčania inštitucionálnym investorom v oblasti hlasovania o návrhoch akcionárov a otázkach korporátneho riadenia. Ich vplyv sa v posledných rokoch výrazne zvýšil, najmä v ESG témach (klíma, diverzita, spoločenská zodpovednosť), čo vyvolalo kritiku zo strany konzervatívnych politikov a podnikateľov. Tí tvrdia, že tieto firmy príliš často odporúčajú hlasovanie proti vedeniu spoločností.
Podobný krok už skôr ohlásila aj spoločnosť JPMorgan, ktorá uviedla, že v USA prestane využívať služby proxy poradcov. Tento vývoj naznačuje snahu veľkých finančných inštitúcií o väčšiu kontrolu nad hlasovaním a o odstup od externých odporúčaní, ktoré môžu byť považované za politicky motivované.
Situáciu ovplyvnilo aj nariadenie prezidenta Donalda Trumpa z decembra, ktoré sprísnilo dohľad nad sektorom proxy poradcov, pričom sa tvrdí, že tieto firmy presadzujú „radikálne politické agendy“. Zástupcovia sektora však akékoľvek skreslenie alebo zaujatosť odmietajú a zdôrazňujú svoju nezávislosť.
Graf WFC.US (D1)
Akcie Wells Fargo sa v súčasnosti obchodujú okolo 88,88 USD, čo naznačuje mierne zotavenie po predchádzajúcom poklese. Cena sa nachádza medzi kĺzavými priemermi – pod EMA 50 (89,78 USD), no nad SMA 100 (86,76 USD), čo signalizuje obdobie konsolidácie a neistoty. RSI sa pohybuje na úrovni 46,6, čo predstavuje neutrálnu zónu bez náznakov prepredanosti či prekúpenosti. V krátkodobom horizonte bude dôležité sledovať, či sa cena udrží nad SMA 100 a či dokáže preraziť späť nad EMA 50 – čo by mohlo otvoriť priestor pre obnovenie rastového trendu. Naopak, neúspech pri aktuálnej rezistencii by mohol viesť k obnoveniu tlaku na pokles.
Zdroj: xStation5
