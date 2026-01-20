Wise mieri na duálny listing v USA

- Wise vykázal 21 % medziročný nárast upravených príjmov na 424,4 mil. GBP, čím prekonal očakávania analytikov.
- Počet zákazníkov vzrástol na takmer 11 miliónov, čo predstavuje medziročný prírastok o 2 milióny.
- Spoločnosť očakáva, že zisková marža pred zdanením bude na hornej hranici rozpätia 13–16 %.
- Kotácia v USA má posilniť pozíciu Wise na americkom trhu a podporiť expanziu.
Fintech spoločnosť Wise Plc oznámila, že je na dobrej ceste presunúť svoju primárnu burzovú kotáciu z Londýna do USA v prvej polovici tohto roka. Rozhodnutie prichádza v čase, keď firma profituje z pokračujúceho rastu počtu zákazníkov a zaznamenala 21 % medziročný rast upravených príjmov za tretí štvrťrok.
Za tri mesiace do konca decembra Wise vykázal upravený príjem vo výške 424,4 milióna libier (570 miliónov dolárov), čím prekonal očakávania analytikov oslovených agentúrou Bloomberg, ktorí predpokladali výsledok okolo 412 miliónov libier. Významne prispel rast príjmov z cezhraničných prevodov o 15 % medziročne, ktorý dosiahol 245,4 milióna libier. Počet zákazníkov sa medziročne zvýšil z približne 9 miliónov na takmer 11 miliónov.
Wise v súčasnosti očakáva, že jeho zisková marža pred zdanením sa za aktuálny fiškálny rok bude pohybovať na hornej hranici cieľového rozpätia 13–16 %. Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Kristo Käärmann v utorkovom vyhlásení uviedol, že spoločnosť zostáva na ceste k naplneniu celoročného výhľadu.
Spoločnosť sa zároveň usiluje o získanie priamej regulácie v USA. Po podaní žiadosti o bankovú licenciu typu „national trust“ od Úradu pre kontrolu meny (OCC) verí, že kotácia v USA posilní jej viditeľnosť a dôveryhodnosť na tamojšom trhu. Cieľom je nadviazať partnerstvo s viac ako 4 000 americkými bankami.
Wise už v súčasnosti zamestnáva v USA viac ako 750 ľudí, z toho vyše 450 v texaskom Austine, a aktívne prijíma ďalších odborníkov, najmä inžinierov a finančných špecialistov. Firma zároveň uviedla, že jej administratívne náklady za celý rok dosiahnu približne 1 miliardu libier, pričom cca 35 miliónov libier súvisí s plánovaným duálnym listingom.
Graf WISE.UK (D1)
Akcie spoločnosti Wise Plc sa po dlhšom klesajúcom trende dostávajú do pozitívnejšieho technického nastavenia. Aktuálne sa obchodujú na úrovni 9,22 GBP, pričom prerazili nad kĺzavý priemer EMA 50 (8,88 GBP), čo môže byť prvým potvrdením obratu trendu. Najbližším výraznejším odporom je SMA 100 na úrovni 9,57 GBP, ktorá sa nachádza len mierne nad aktuálnou cenou. RSI dosahuje hodnotu 58,7, čo naznačuje zlepšujúce sa momentum bez známok prekúpenosti, teda priestor pre ďalší rast stále existuje.
Zdroj: xStation5
