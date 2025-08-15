Zakladatelia Lyftu definitívne odchádzajú z vedenia, firma rozširuje globálne ambície

Spoločnosť Lyft oznámila, že jej spoluzakladatelia Logan Green a John Zimmer odstupujú z predstavenstva, čím završujú dvojročný prechodový plán, ktorý sa začal už v roku 2023 ich rezignáciou na výkonné pozície. Riadenie spoločnosti následne prevzal David Risher, člen predstavenstva od roku 2021.
Green a Zimmer založili Lyft v roku 2012 a pod ich vedením sa firma rozšírila na štyri kontinenty a takmer 1 000 miest. Po ich odchode sa na čelo predstavenstva vracia Sean Aggarwal, ktorý túto funkciu zastával v rokoch 2019 až 2023.
Zakladatelia sa medzitým vydávajú vlastnou cestou – Zimmer spúšťa nový projekt s názvom YES&, zameraný na spotrebiteľský trh, zatiaľ čo Green zostáva aktívny ako venture partner v investičnej spoločnosti Autotech Ventures, ktorá sa špecializuje na mobilitu a dopravné technológie.
Firma zároveň pokračuje v expanzii – nedávno uskutočnila akvizíciu európskej platformy FreeNow v hodnote takmer 200 miliónov USD a nadviazala strategické partnerstvo s čínskou spoločnosťou Baidu, vďaka ktorému plánuje využitie robotaxi vozidiel v danom regióne.
Z pohľadu výsledkov Lyft v druhom kvartáli vykázal tržby 1,59 miliardy USD, čo mierne zaostalo za odhadmi (1,61 miliardy USD). Počet jázd medziročne vzrástol o 14 % na rekordných 234,8 milióna, avšak aj tento údaj mierne nedosiahol očakávania analytikov (235,9 milióna).
Odstúpenie zakladateľov znamená koniec jednej éry, no súčasné kroky Lyftu smerom k medzinárodnej expanzii a technologickým inováciám môžu priniesť novú kapitolu rastu pod vedením novej generácie manažérov.
Graf LYFT.US (D1)
Akcie spoločnosti Lyft aktuálne testujú kľúčovú technickú úroveň okolo 14,60 USD, pričom sa podarilo preraziť nad kĺzavý priemer EMA 50 (14,55 USD) aj tesne nad SMA 100 (14,10 USD). Tento prienik predstavuje prvý pozitívny signál po predchádzajúcom období stagnácie a poklesu, ktoré pretrvávalo od polovice júna.
RSI sa pohybuje na hodnote 50,7, čo predstavuje neutrálnu zónu, no zároveň odráža zlepšujúce sa trhové momentum. MACD je síce stále v zápornom teritóriu, ale dochádza k pozitívnemu prekríženiu so signálnou líniou, čo môže signalizovať začiatok obratového pohybu.
Z pohľadu technickej analýzy predstavuje oblasť okolo 14,60 USD dôležitý odpor, ktorého prerazenie by mohlo otvoriť cestu k rastu smerom k psychologickej úrovni 15 USD a vyššie. Naopak, kĺzavé priemery teraz fungujú ako prvé úrovne podpory, pričom ich udržanie bude kľúčové pre potvrdenie novo vznikajúceho býčieho trendu.
Celkovo možno povedať, že akcie Lyftu vykazujú známky technickej stabilizácie po náročnom období, a ak sa podarí udržať nad dôležitými priemermi, môžu vytvoriť základ pre ďalší rast.
Zdroj: xStation5
