Zamestnanci Uniperu tlačia na vládu: Odmietnite predaj, upíšte firmu na burzu

Zamestnanci nemeckej energetickej spoločnosti Uniper SE zvyšujú tlak na spolkovú vládu, aby odmietla priamy predaj firmy a zvolila cestu burzového uvedenia. Predseda podnikovej rady Harald Seegatz v vyhlásení pre Bloomberg uviedol, že zamestnanci budú razantne vystupovať proti akýmkoľvek ďalším akvizičným snahám, ktoré vnímajú ako nepriateľský čin voči ich záujmom.

Uniper bola počas energetickej krízy v Európe znárodnená po tom, ako Rusko zastavilo dodávky plynu, a stala sa symbolom núdzového zásahu štátu do energetiky. Vláda minulý rok začala s postupným znižovaním svojho podielu, pričom ako preferovanú variantu označila vstup firmy na kapitálový trh, zároveň však nevylučovala ani mimosúdny predaj. Podľa pravidiel Európskej únie musí štát znížiť svoj podiel na najviac 25 % plus jednu akciu do konca roka 2028.

Seegatz vyzýva vládu, aby už teraz jednoznačne odmietla scenár priameho predaja. Zdôraznil, že zachovanie 25 % podielu štátu v kombinácii s IPO je jediným spôsobom, ako ochrániť záujmy zamestnancov, štátu aj ostatných zúčastnených strán. Výzva přichází v návaznosti na společný dopis odborových svazů Verdi a IGBCE, adresovaný několika německým ministrům, v němž odbory odmítly možnost odprodeje Uniperu soukromému kupci.

Spoločnosť Uniper sa k stanovisku zamestnancov odmietla vyjadriť. Napätie však rastie, pretože podľa dostupných informácií sa objavuje viac záujemcov o prevzatie, čo zvyšuje obavy zo straty kontroly nad kľúčovým energetickým podnikom. Výsledok rozhodnutia vlády tak môže mať nielen ekonomické, ale aj sociálno-politické dopady na tisíce zamestnancov a budúcnosť energetickej bezpečnosti Nemecka.

Graf UNO.DE (D1)

Akcie spoločnosti Uniper sa aktuálne obchodujú okolo 39,75 EUR, čo zodpovedá dlhodobému bočnému pohybu bez výrazného trendu. Cena sa nachádza pod oboma kĺzavými priemermi, keď EMA 50 aj SMA 100 klesajú, čo potvrdzuje slabú technickú štruktúru a absenciu nákupného momentu. RSI osciluje okolo 45 bodov, teda v neutrálnej zóne, bez známok prepredaja alebo prekúpenia. MACD zostáva pod nulovou líniou, čo signalizuje, že predajný tlak stále pretrváva.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: