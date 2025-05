Zemný plyn rastie nad kľúčovú rezistenciu – technický prielom môže spustiť ďalšiu vlnu rastu

Na trhu so zemným plynom (NATGAS) došlo k výraznému pohybu nahor, keď cena prerazila úroveň 3,74 USD, čo zodpovedá 38,2 % Fibonacciho retracementu. Tento technický prielom prichádza po období konsolidácie v úzkom pásme a je podporený rastúcim objemom a zrýchleným momentom. Aktuálna cena sa pohybuje na úrovni 3,75 USD a rýchly rast v posledných hodinách môže byť začiatkom silnejšieho trendového pohybu.

Kĺzavé priemery EMA 50 (3,639 USD) a SMA 100 (3,623 USD) boli jasne prekonané a fungujú teraz ako nové podporné úrovne, čo potvrdzuje zmenu krátkodobého sentimentu z neutrálneho na pozitívny. CCI sa nachádza hlboko v prekúpenej oblasti s hodnotou 226,8, čo signalizuje výrazné nákupné momentum, ktoré však zároveň upozorňuje na možnosť korekcie. Williams %R na hodnote -14 tiež potvrdzuje prekúpenosť trhu, avšak v rámci rastúceho trendu to nemusí nutne znamenať obrat, skôr spomalenie tempa rastu.

Ďalšou technickou úrovňou, ktorú bude trh sledovať, je 50 % Fibonacciho úroveň na cene 3,96 USD. Ak by súčasný býčí tlak pretrval a cena sa dokázala udržať nad touto úrovňou, mohlo by sa otvoriť priestor na testovanie zóny okolo 4,00 až 4,10 USD, kde sa nachádza strednodobá rezistencia. Naopak návrat pod EMA 50 by mohol viesť k otestovaniu podpory v oblasti 3,64–3,62 USD, teda k úrovniach predchádzajúcej konsolidácie.

Technická analýza v tejto chvíli jasne naznačuje býčiu prevahu, avšak prudký nárast v krátkom čase vyžaduje opatrnosť a riadenie rizika, najmä pre krátkodobých obchodníkov. Dlhodobí investori môžu tento prielom vnímať ako potvrdenie silnejšieho trendového obratu, najmä ak bude nasledovať stabilizácia nad aktuálnou rezistenciou.

Graf NATGAS (M30)

Graf NATGAS (H1)

Zdroj: xStation5

