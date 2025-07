📉Zemný plyn stráca viac než 5 %

Ceny zemn├ęho plynu v USA reaguj├║ na rekordn├║ produkciu a sez├│nne spotrebite─żsk├ę vzorce

Ceny zemn├ęho plynu zaznamenali za─Źiatkom tohto t├Ż┼żd┼ła v├Żrazn├Ż pokles, a to napriek predpovediam nadpriemern├Żch tepl├┤t vo v├Ą─Ź┼íine Spojen├Żch ┼ít├ítov. V najbli┼ż┼í├şch d┼łoch v┼íak m├┤┼żu na z├ípade USA prevl├ída┼ą chladnej┼íie podmienky ÔÇô oblas┼ą, ktor├í sa v letn├Żch mesiacoch zvy─Źajne vyzna─Źuje vysokou spotrebou plynu.





Predpovede po─Źasia nazna─Źuj├║, ┼że teploty na z├ípade USA bud├║ ni┼ż┼íie ako obvykle, no v priebehu dvoch t├Ż┼żd┼łov sa o─Źak├íva teplej┼íie po─Źasie naprie─Ź cel├Żmi Spojen├Żmi ┼ít├ítmi.

Zdroj: Bloomberg, NOAA





Kr├ítkodob├ę projekcie tepl├┤t nazna─Źuj├║, ┼że priemern├í teplota v USA po─Źas nasleduj├║cich 2ÔÇô3 dn├ş bude mierne pod 30-ro─Źn├Żm priemerom.

Zdroj: Bloomberg Finance LP





Minul├Ż t├Ż┼żde┼ł dosiahla produkcia zemn├ęho plynu v USA nov├ę historick├ę maxim├í. Okrem toho do┼ílo k v├Żrazn├ęmu o┼żiveniu po─Źtu akt├şvnych vrtn├Żch s├║prav v USA.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Celkov├í spotreba plynu v USA (horn├Ż graf) aj spotreba plynu v energetickom sektore (stredn├Ż graf) sa vr├ítili na ├║rovne bl├şzke svojim p├Ą┼ąro─Źn├Żm priemerom.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pod─ża agent├║ry Bloomberg bud├║ nasleduj├║ce 2ÔÇô4 t├Ż┼żdne rozhoduj├║ce pre ur─Źenie cenov├ęho trendu do konca roka. Analytick├Ż t├şm pre energetick├ę komodity zd├┤raz┼łuje, ┼że pre udr┼żanie b├Ż─Źieho sez├│nneho v├Żvoja na trhu so zemn├Żm plynom je nevyhnutn├ę zv├Ż┼íenie dopytu. Cenov├ę rozdiely medzi aktu├ílnym letom a nadch├ídzaj├║cou zimou nazna─Źuj├║ o─Źak├ívanie v├Żrazn├ęho ─Źerpania z├ísob po─Źas zimnej sez├│ny. Ak v┼íak aktu├ílne po─Źasie nebude obzvl├í┼í┼ą hor├║ce, m├┤┼że to vies┼ą k nadmern├ęmu rastu z├ísob, ─Źo by mohlo stla─Źi┼ą ceny plynu na ve─żmi n├şzke ├║rovne ÔÇô nato─żko n├şzke, ┼że aj v├Żrazn├Ż neskor┼í├ş odraz by p├┤sobil iba mierne.





Dne┼ín├Ż cenov├Ż v├Żvoj ukazuje na v├Żrazn├Ż pokles. Za zmienku stoj├ş, ┼że po ukon─Źen├ş seansy 22. j├║la d├┤jde k prechodu futures kontraktov. V s├║─Źasnosti existuje mierne contango medzi augustov├Żmi a septembrov├Żmi kontraktmi. Najv├Żraznej┼í├ş rozdiel je pozorovan├Ż medzi okt├│brov├Żmi a novembrov├Żmi kontraktmi. Cena sa moment├ílne sna┼ż├ş op├Ątovne dosta┼ą nad spodn├║ hranicu rast├║ceho cenov├ęho kan├íla a 14-d┼łov├Ż k─║zav├Ż priemer. Ak v┼íak cena ostane pod t├Żmito ├║rov┼łami, mohlo by to signalizova┼ą zmenu v cenovom v├Żh─żade pre zemn├Ż plyn, a to aj napriek typick├ęmu sez├│nnemu rastu v tomto obdob├ş roka.

Zdroj: xStation5

 

