Zemný plyn ustupuje z predchádzajúcich ziskov

Futures na zemný plyn dnes rastú o necelé 2,0 %, pričom korigujú predchádzajúce zisky, ktoré presahovali 5 %. Počiatočný rast bol podporený viacerými faktormi. V prvom rade priemerná produkcia klesla na približne 107 miliárd kubických stôp denne (bcfd), čo je mierny pokles oproti augustovému priemeru nad 108 bcfd. Okrem toho posledné predpovede naznačujú mierne teplejšie počasie v nasledujúcich dňoch, čím sa kombinovaný počet chladicích a vykurovacích stupňov dostáva nad úroveň minulého roka.
Začiatok septembra predstavuje prechodné obdobie medzi chladiacou a vykurovacou sezónou. Zatiaľ čo celkový dopyt v USA sa môže zmierňovať z letných maxím, južné štáty naďalej vykazujú silný odber elektriny na klimatizáciu.
Hlavným trhovým faktorom je dnes psychologický vplyv potenciálnej tropickej búrky v Mexickom zálive. Aj keď búrka nepredstavuje priamu hrozbu pre plynárenskú infraštruktúru, stále výrazne ovplyvňuje trhový sentiment týkajúci sa dopytu.
Protivetry pre zemný plyn pretrvávajú
Napriek týmto intradenným ziskom trh naďalej brzdia viaceré negatívne faktory. Zásoby zostávajú na veľmi vysokej úrovni, viac ako 5 % nad päťročným priemerom. Produkcia je taktiež silná a momentálne na historickom maxime pre toto obdobie. Hoci LNG exporty sú silné, v blízkej dobe sa neočakáva ich výrazný nárast.
Z technického hľadiska cena zemného plynu ustupuje od rezistencie definovanej korekčným rozpätím z júla. Cena taktiež klesla pod svoj 50-periódový kĺzavý priemer, čo pripomína vývoj spred menej ako dvoch mesiacov. Ak ide o začiatok návratu do downtrendu, kľúčovým signálom bude potvrdený pokles pod 14-periódový priemer v oblasti 2,95 USD. Pokiaľ sa cena udrží nad touto úrovňou, korekčný rast môže pokračovať.
