Zisk Embraeru klesá, výhlaď na celý rok však zostáva nezmenený

- Embraer vykázal čistý zisk 54,4 mil. USD, čo predstavuje pokles oproti minuloročným 221 mil. USD, a to v dôsledku jednorazových položiek.
- Tržby dosiahli 2 miliardy USD, čo je rekordný výsledok za 3. štvrťrok.
- Negatívny vplyv mali odložené dane a výsledky divízie Eve.
- Spoločnosť potvrdila výhlaď na celý rok, čo svedčí o stabilnom dopyte a dôvere vo výkon v 4Q.
Brazílsky výrobca lietadiel Embraer oznámil za 3. štvrťrok upravený čistý zisk 54,4 milióna USD, čo predstavuje výrazný pokles oproti 221 miliónom USD v rovnakom období minulého roka. Spoločnosť uviedla, že výsledky negatívne ovplyvnili mimoriadne položky, najmä odložené dane a výkonnosť dcérskej spoločnosti Eve, ktorá sa zameriava na vývoj elektrických lietadiel (eVTOL).
Na druhej strane tržby spoločnosti vzrástli o 18 % medziročne na 2 miliardy USD, čo predstavuje historicky najlepší výsledok za tretí štvrťrok. Rast tržieb potvrdzuje silný dopyt po komerčných aj obranných lietadlách a zároveň naznačuje obnovu leteckého priemyslu.
Napriek poklesu čistého zisku Embraer potvrdil svoj celoročný výhlaď, a to ako z finančného hľadiska, tak aj v oblasti počtu dodaných lietadiel. To naznačuje, že vedenie spoločnosti považuje súčasný pokles ziskovosti za krátkodobý a technický, nie za prejav širšieho problému v podnikaní.
Graf ERJ.US (D1)
Akcie brazílskeho výrobcu lietadiel Embraer sa aj napriek poklesu čistého zisku za tretí kvartál udržiavajú v pozitívnom trende. Aktuálne sa obchodujú na úrovni 60,02 USD, pričom stále zostávajú nad kĺzavými priemermi EMA 50 (59,78 USD) a SMA 100 (56,86 USD). Tieto úrovne teraz slúžia ako kľúčové podpory, ktoré môžu poskytnúť základňu pre ďalšie posilnenie.
RSI sa pohybuje na úrovni 59,6, čo signalizuje neutrálne nastavenie s mierne býčím tónom a stále ponecháva priestor na rast bez známok prekúpenosti.
Po dosiahnutí maxima nad 68 USD došlo k miernej korekcii, čo je bežné po prudkom raste. Akcie však zatiaľ neprelomili žiadne dôležité technické úrovne, čo naznačuje pretrvávajúcu dôveru investorov. Z technického hľadiska bude dôležité sledovať, či sa cena udrží nad EMA 50, prípadne či sa odrazí späť k úrovniam okolo 64–66 USD. V opačnom prípade môže dôjsť k testovaniu hlbšej podpory na SMA 100, čo by však stále neznamenalo zmenu v celkovom rastovom trende.
Zdroj: xStation5
