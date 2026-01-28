Zlato a striebro v Číne lámu rekordy

- Čínsky trh so zlatom a striebrom zažíva špekulatívny boom, pričom ceny sú výrazne nad svetovým priemerom.
- V Shenzhene došlo k protestom investorov a zásahu úradov v súvislosti s problémami s výbermi z platformy Jiewo Rui.
- Zlato prekonalo hranicu 5 300 USD za uncu, zatiaľ čo striebro vzrástlo o 60 % v priebehu jedného mesiaca.
- Niektoré fondy, napríklad UBS SDIC či E Fund, pozastavili nové investície z dôvodu extrémnych cien a varujú pred hrozbou strát.
- Čínsky trh so zlatom a striebrom zažíva špekulatívny boom, pričom ceny sú výrazne nad svetovým priemerom.
- V Shenzhene došlo k protestom investorov a zásahu úradov v súvislosti s problémami s výbermi z platformy Jiewo Rui.
- Zlato prekonalo hranicu 5 300 USD za uncu, zatiaľ čo striebro vzrástlo o 60 % v priebehu jedného mesiaca.
- Niektoré fondy, napríklad UBS SDIC či E Fund, pozastavili nové investície z dôvodu extrémnych cien a varujú pred hrozbou strát.
Čínsky trh s drahými kovmi zažíva bezprecedentný investičný boom, ktorý so sebou nesie značné riziká a už vyvolal zásah vlády a protesty investorov. Špekulatívny dopyt po drahých kovoch, najmä po zlate a striebre, posunul miestne ceny výrazne nad globálne referenčné hodnoty, čo začína testovať limity stability trhu.
V meste Shenzhen, ktoré je centrom fyzického obchodovania so zlatom v Číne, bola zriadená špeciálna vyšetrovacia komisia po tom, ako investori nahlásili problémy s výberom prostriedkov z obchodnej platformy Jiewo Rui. Napätie eskalovalo do fyzických zrážok s políciou, ako ukazujú videá zdieľané na sociálnych médiách. Platforma ponúkala obchodovanie so zlatom s až 40-násobným pákovým efektom, čo umožňovalo používateľom špekulovať na budúce ceny s minimálnym krytím. Tento model však extrémne zvyšuje riziko zlyhania počas prudkých pohybov cien, najmä v čase, keď cena zlata stúpla nad 5 300 USD za uncu a cena striebra stúpla za posledný mesiac o 60 %.
Nie je to ojedinelý prípad – ďalší obchodník so striebrom v okrese Shuibei nedokázal v januári dodať kov, čo ovplyvnilo viac ako 350 klientov. Situácia viedla miestne priemyselné združenie k vydaniu varovania už v októbri minulého roka, ale záujem investorov sa odvtedy zintenzívnil.
Nadmerný záujem spôsobil aj extrémne nadhodnotenie fondov, ako napríklad UBS SDIC Silver Futures Fund LOF, ktorý musel pozastaviť obchodovanie a nové nákupy, pretože jeho cena bola až o 36 % vyššia ako hodnota podkladového aktíva. Správca fondu varoval, že takáto prémia je neudržateľná a investori by mohli čeliť významným stratám, ak by sa trh prudko obrátil. Fond E Fund Gold Theme Fund reagoval rovnakým spôsobom a pozastavil prijímanie nových investícií.
Táto situácia poukazuje na to, ako môže byť dopyt po drahých kovoch nevyvážený v prostredí vysokej volatility v kombinácii s nízkou dôverou v meny a štátne dlhopisy. Zároveň odhaľuje štrukturálne slabiny obchodných platforiem bez primeranej regulácie a kontroly.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata zaznamenala v posledných dňoch prudký a nepretržitý rast a dosiahla nové historické maximum 5 310 USD za uncu. Graf ukazuje jasný silný býčí trend, podporený cenou, ktorá sa dlhodobo drží nad kĺzavými priemerkami – EMA 50 (5 124,02 USD) a SMA 100 (5 019,97 USD). CCI dosiahol hodnotu 110, čo naznačuje prekúpený trh, a momentum tiež dosahuje veľmi vysoké hodnoty (104,096), čo potvrdzuje agresívny nákupný tlak. Objemy obchodovania sa počas prelomov zvýšili, čo naznačuje silný záujem investorov. Cena vzrástla bez výraznejších korekcií, čo zvyšuje pravdepodobnosť krátkodobého spomalenia alebo realizácie ziskov.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Cena kakaa padá pod 4 000 USD za tonu pre slabý dopyt
Česká ekonomika zrýchľuje vďaka silnej spotrebe domácností
⏬ Striebro pod 100 $ a zlato pod 5000 $
Zlato padá o 5 % 🚨 Drahé kovy sa prepadávajú do korekcie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.