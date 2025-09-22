viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
🔝Zlato dosiahlo ďalšie historické maximum

13:58 22. septembra 2025

Zlato dnes posilňuje o viac než 1 % a dosahuje nové historické maximum na úrovni 3 728 USD za uncu.

V deň prvého tohtoročného zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu zlato najskôr dosiahlo nové historické maximá, keď prerazilo nad 3 700 USD.
Následne však, kvôli zmiešaným reakciám na rozhodnutie, došlo počas stredajšej a štvrtkovej seansy ku korekcii.
V piatok, keď sa trhový sentiment vyjasnil, sa investori opäť vrátili k nákupom zlata a dnes cena kovu posilnila o ďalšie 1 %, čím dosiahla nové historické maximum.

Hlavným motorom rastu je aktuálne presvedčenie trhu, že Fed tento rok zrealizuje ešte dve ďalšie zníženia sadzieb.
Očakáva sa, že americkí centrálni bankári poskytnú počas týždňa ďalšie informácie k menovej politike.
Dnes vystúpi John Williams, kľúčová osobnosť Fedu a šéf newyorskej pobočky, ktorý je stálym hlasujúcim členom FOMC.
Okrem neho prehovoria aj Alberto Musalem, Mark Hammack, Tom Barkin a Adriana Miran.

Zajtrajšok bude pravdepodobne ešte významnejší, pretože opäť prehovorí Jerome Powell spolu s Raphaelom Bosticom.
Vo štvrtok sa očakávajú prejavy Johna Williamsa, Michelle Bowman, Michaela Barra, Lorie Logan a Mary Daly.
V piatok budú zverejnené preferované inflačné údaje Fedu – PCE inflácia.
Celková hodnota by mala zrýchliť na 2,7 %, zatiaľ čo jadrová PCE inflácia by mala zostať na úrovni 2,9 %.

Očakávania ohľadom zníženia úrokových sadzieb do budúceho septembra výrazne rastú, no momentálne nie sú v súlade s vysokými cenami zlata.
Podobná situácia však nastala už v máji a júni, a zlato aj tak pokračovalo v raste.
Zdroj: Bloomberg Finance LP

Zlato aktuálne testuje pásmo 3 720–3 730 USD za uncu, ktoré zároveň predstavuje externý Fibonacciho retracement zostupnej vlny z apríla a mája.
Zdroj: xStation5

 

