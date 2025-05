ZLATO klesá o 2,1 % 📉

Zlato oslabuje pod tlakom uvo─żnenia obchodn├ęho nap├Ątia a nejasn├ęho vplyvu rokovan├ş medzi Ruskom a Ukrajinou ­čÜę

Rast├║ci apet├şt investorov po rizikovej┼í├şch akt├şvach, uvo─ż┼łovanie obchodn├ęho nap├Ątia a st├íle vysok├Ż v├Żnos z desa┼ąro─Źn├Żch americk├Żch ┼ít├ítnych dlhopisov na ├║rovni 4,5 % na─Ćalej tla─Źia na zlato (GOLD), ktor├ę dnes str├íca 2,1 %.

Donald Trump dnes ozn├ímil, ┼że m├┤┼że pr├şs┼ą vyhl├ísenie oh─żadom Ruska a Ukrajiny, no nie je mo┼żn├ę predpoveda┼ą, ─Źi bude spr├íva pozit├şvna (─Źo by mohlo na zlato p├┤sobi┼ą negat├şvne), alebo negat├şvna (─Źo by ho mohlo podpori┼ą). Rusko a Ukrajina sa tento t├Ż┼żde┼ł chystaj├║ na prv├ę osobn├ę rokovania na vysokej ├║rovni od roku 2022, ktor├ę by sa mali kona┼ą v Turecku. Trhy ─Źakaj├║ na v├Żsledky, ktor├ę m├┤┼żu ovplyvni┼ą najm├Ą ceny ropy a zlata.

GOLD (D1, H1 intervaly)

Zlato sa pribli┼żuje k EMA50 (oran┼żov├í ─Źiara) ÔÇô historicky v├Żznamnej z├│ne podpory.

 

Zdroj: xStation5

Na hodinovom (H1) intervale vid├şme, ┼że zlato kles├í na ├║rovne, ktor├ę neboli zaznamenan├ę od 14. apr├şla.

 

Zdroj: xStation5

 

Zaujala V├ís t├íto t├ęma? V XTB m├┤┼żete obchodova┼ą viac ako 25 CFD na komodity z r├┤znych sektorov!

Konkuren─Źn├ę spready

N├şzke swapov├ę body, v─Ćaka ktor├Żm m├┤┼żete dr┼ża┼ą poz├şcie dlh┼íie

Mo┼żnos┼ą obchodova┼ą u┼ż od 0,01 lotu a p├ír desiatok EUR

 

Okrem ┼íirok├ęho spektra n├ístrojov od n├ís z├şskate aj vzdel├ívacie materi├íly ako ─Źl├ínky, e-booky ─Źi kurzy zadarmo: