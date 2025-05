Zlato pod tlakom: Kľúčová podpora na úrovni 3210 USD opäť testovaná

Cena zlata v súčasnosti testuje dôležitú podpornú úroveň na hodnote 3210 USD, ktorá v minulosti niekoľkokrát fungovala ako krátkodobé dno. Krátkodobý vývoj však naznačuje pokračujúci klesajúci trend, keďže cena sa pohybuje pod kĺzavými priemermi EMA 50 (oranžová) aj SMA 100 (modrá), čo potvrdzuje slabosť kupujúcej strany.

Z hľadiska technických indikátorov je situácia tiež negatívna. Williams %R dosahuje extrémne prepredané hodnoty -89, čo síce naznačuje krátkodobú možnosť odrazu, ale zároveň potvrdzuje aktuálny tlak na pokles. Rovnako tak indikátor CCI sa drží v zápornom teritóriu (-148,9), čo svedčí o pokračujúcom oslabovaní trendu.

Zlato tak zostáva pod predajným tlakom a budúci vývoj sa bude pravdepodobne odvíjať od schopnosti ceny udržať úroveň 3210 USD. Ak by došlo k jej prekonaniu, mohlo by nasledovať ďalšie oslabenie, zatiaľ čo prípadný odraz od tejto zóny by mohol priniesť krátkodobú korekciu nahor.

Graf GOLD (H1)

Zdroj: xStation5

