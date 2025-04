Zlato sa odrazilo od technickej podpory, ale narazilo na rezistenciu - kľúčové úrovne rozhodnú o ďalšom smerovaní

Cena zlata prešla v posledných dňoch výraznou korekciou po prudkom raste, ktorý dosiahol vrchol na úrovni približne 3498,94 USD. Zlato sa odrazilo od úrovne 38,2 % a začalo konsolidovať medzi touto úrovňou a rezistenciou kĺzavého priemeru. EMA 50 (oranžová) aj SMA 100 (modrá) sa teraz nachádzajú nad aktuálnou cenou a vytvárajú krátkodobý tlak smerom nadol. Prerazenie nad tieto priemery by bolo prvým technickým signálom na obnovenie rastu. Naopak, ak by zlato opäť skĺzlo pod úroveň 3292 USD, hrozí opätovné testovanie nižších Fibonacciho úrovní - konkrétne 3228 USD (50 %) a 3165 USD (61,8 %), čo by zodpovedalo prirodzenému výdychu po predchádzajúcom silnom raste.

Hodnota %R Williams sa drží okolo -31, čo naznačuje mierne prekúpené podmienky, ale zatiaľ žiadne varovanie pred silnejším výpredajom. Index CCI sa pohybuje okolo 70, čo je v súlade s rastovým impulzom, ale stále v relatívne opatrnej zóne. Trh teda skôr vyčkáva, či sa cena udrží nad supportom alebo či prelomí kĺzavé priemery.

Fundamentálne pozadie

Rast zlata v predchádzajúcich týždňoch podporovali obavy z geopolitického napätia, ako aj neistota okolo globálnej menovej politiky, najmä vo vzťahu k inflácii a výnosom amerických dlhopisov. Trh zároveň sleduje rokovania medzi USA a Čínou, ktoré môžu ovplyvniť globálne obchodné napätie, ako aj postoj amerického Federálneho rezervného systému k možnému zníženiu sadzieb, ktorý by v prípade potvrdenia mohol ceny zlata opäť podporiť.

