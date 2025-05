🟡 Zlato slabne pred Fedom

Dne┼ín├ę rozhodnutie Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu sa v┼íeobecne o─Źak├íva bez v├Żraznej┼í├şch prekvapen├ş ÔÇô ├║rokov├ę sadzby by mali zosta┼ą nezmenen├ę.

Trh aktu├ílne oce┼łuje iba jednocifern├║ pravdepodobnos┼ą zn├ş┼żenia sadzieb zo strany Fedu na dne┼ínom zasadnut├ş. A to aj napriek opakovan├Żm v├Żzvam Donalda Trumpa na uvo─żnenie menovej politiky ÔÇô vr├ítane n├íznakov, ┼że by mohol h─żada┼ą d├┤vody na odvolanie predsedu Powella. Centr├ílna banka v┼íak pravdepodobne zostane odoln├í vo─Źi tlaku zo strany administrat├şvy. Fed ─Źel├ş zlo┼żitej dileme: na jednej strane americk├ę cl├í vytv├íraj├║ infla─Źn├ę tlaky, ktor├ę v pr├şpade spomalenia ekonomiky z├írove┼ł ohrozuj├║ trh pr├íce. Na druhej strane je trh pr├íce st├íle siln├Ż a hoci infl├ícia klesla, viacer├ę ukazovatele nazna─Źuj├║ mo┼żn├Ż obrat smerom nahor. Ot├ízkou teda zost├íva, ─Źi Fed ponech├í sadzby bez zmeny na dlh┼íie obdobie.

Infla─Źn├ę rizik├í sa op├Ą┼ą objavuj├║

Marcov├í infl├ícia v USA zaznamenala v├Żrazn├ę spomalenie a dosiahla 2,4 % medziro─Źne ÔÇô najni┼ż┼íiu hodnotu od septembra 2024 a z├írove┼ł najslab┼í├ş ├║daj od febru├íra 2021. Tento v├Żvoj bol vo ve─żkej miere sp├┤soben├Ż poklesom cien pohonn├Żch l├ítok ÔÇô bez tohto efektu by tak├Żto prudk├Ż pokles infl├ície pravdepodobne nenastal.

Hoci dne┼ín├ę zasadnutie nebude sprev├ídzan├ę aktualizovanou progn├│zou, vzh─żadom na vplyv ciel a zrete─żn├ę o┼żivenie cenov├Żch subindexov v region├ílnych prieskumoch a indexoch ISM mo┼żno o─Źak├íva┼ą, ┼że infl├ícia sa op├Ą┼ą stane dominantnou t├ęmou v USA. Pr├íve preto Fed vy─Źk├íva na konkr├ętne dopady ciel na cenov├║ hladinu. Agent├║ra Bloomberg nazna─Źuje, ┼że v├Żh─żad jadrovej PCE infl├ície by mohol by┼ą na j├║novom zasadnut├ş zv├Ż┼íen├Ż a┼ż na 3,5 % ÔÇô v├Żrazne nad marcov├║ projekciu 2,8 %. Z├írove┼ł sa o─Źak├íva v├Żrazn├í rev├şzia rastu HDP nadol ÔÇô o 0,8 percentu├ílneho bodu na ├║rove┼ł len 0,9 %. To by mohlo znamena┼ą aj v├Żrazn├ę nav├Ż┼íenie o─Źak├ívanej miery nezamestnanosti. Fed tak ─Źel├ş n├íro─Źnej situ├ícii: na jednej strane rast├║ca infl├ícia, ktor├í vy┼żaduje stabilitu alebo zv├Ż┼íenie sadzieb, na druhej strane riziko rast├║cej nezamestnanosti, ktor├ę by mohlo tla─Źi┼ą na uvo─żnenie politiky.

Regional indices

V posledn├Żch mesiacoch prudko vzr├ístli, ─Źo op├Ą┼ą poukazuje na narastaj├║ci infla─Źn├Ż probl├ęm.┬áZdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

─Äal┼í├ş v├Żvoj ├║rokov├Żch sadzieb

Vlastn├ę projekcie Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu po─Ź├ştaj├║ tento rok s dvoma zn├ş┼żeniami ├║rokov├Żch sadzieb, hoci toto hodnotenie poch├ídza e┼íte z marca. Trh v┼íak v s├║─Źasnosti zapo─Ź├ştava a┼ż tri zn├ş┼żenia sadzieb v roku 2025, pri─Źom prv├ę sa o─Źak├íva u┼ż v j├║li. Ako v┼íak upozor┼łuje agent├║ra Bloomberg, pri s├║─Źasn├Żch infla─Źn├Żch o─Źak├ívaniach a pou┼żit├ş tzv. Taylorovho pravidla by Fed mal ponecha┼ą sadzby nezmenen├ę po zvy┼íok roka ÔÇô a v pr├şpade vy┼í┼íej infl├ície dokonca zv├í┼żi┼ą ich zv├Ż┼íenie. Samozrejme, nejde o z├íkladn├Ż scen├ír ani pre trh, ani pre samotn├Żch predstavite─żov Fedu.

Trh na─Ćalej o─Źak├íva tri zn├ş┼żenia ├║rokov├Żch sadzieb v tomto roku, napriek v├Żrazn├Żm rizik├ím rast├║cej infl├ície v druhej polovici roka.┬áZdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pozornos┼ą sa s├║stre─Ćuje na reakciu trhu

Zlato je tradi─Źne pova┼żovan├ę za bezpe─Źn├Ż pr├şstav a v prostred├ş pretrv├ívaj├║cej neistoty zaznamenalo v├Żrazn├ę zhodnotenie. V─Źera dosiahlo historick├ę maximum uzatv├íracej ceny na ├║rovni 3 430 USD za uncu. Napriek tomu, ┼że dne┼ín├ę obchodovanie za─Źalo v zelenom, zlato moment├ílne oslabuje v reakcii na mo┼żn├ę rokovania medzi USA a ─î├şnou o zmiernen├ş ciel. Hoci ponechanie sadzieb zo strany Fedu b├Żva zvy─Źajne negat├şvne pre zlato, tento kov v poslednom obdob├ş r├ístol aj pri vysok├Żch sadzb├ích. Riziko pretrv├ívaj├║cej infl├ície tak m├┤┼że investorov na─Ćalej odkl├í┼ła┼ą od americk├ęho dol├íra. Preto mo┼żno po dne┼ínom rozhodnut├ş Fedu o─Źak├íva┼ą zv├Ż┼íen├║ volatilitu cien zlata. Neutr├ílny postoj centr├ílnej banky by mohol by┼ą pre zlato pozit├şvny, zatia─ż ─Źo jasn├Ż sign├íl, ┼że k zn├ş┼żeniu sadzieb tento rok ned├┤jde ÔÇô alebo ┼że prich├ídza do ├║vahy zv├Ż┼íenie ÔÇô by mohol vyvola┼ą v├Żznamn├║ korekciu a otestovanie ├║rovne 3 300 USD za uncu. K─ż├║─Źov├í technick├í podpora sa moment├ílne nach├ídza v oblasti 3 250 USD, ─Źo zodpoved├í 25-periodov├ęmu k─║zav├ęmu priemeru a z├írove┼ł najv├Ą─Ź┼íej korekcii v r├ímci nieko─żkomesa─Źn├ęho rastov├ęho trendu.

Zdroj: xStation5

 

 

Zaujala V├ís t├íto t├ęma? V XTB m├┤┼żete obchodova┼ą viac ako 25 CFD na komodity z r├┤znych sektorov!

Konkuren─Źn├ę spready

N├şzke swapov├ę body, v─Ćaka ktor├Żm m├┤┼żete dr┼ża┼ą poz├şcie dlh┼íie

Mo┼żnos┼ą obchodova┼ą u┼ż od 0,01 lotu a p├ír desiatok EUR

 

Okrem ┼íirok├ęho spektra n├ístrojov od n├ís z├şskate aj vzdel├ívacie materi├íly ako ─Źl├ínky, e-booky ─Źi kurzy zadarmo: