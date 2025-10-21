- Dynamický rast zlata bol poháňaný obavami z inflácie, uvoľňovaním menovej politiky a geopolitickou neistotou.
- Dynamický rast zlata bol poháňaný obavami z inflácie, uvoľňovaním menovej politiky a geopolitickou neistotou.
- Aktuálna korekcia cez 5 % predstavuje najväčší jednodňový pokles od roku 2020.
V posledných týždňoch cena zlata stabilne rástla, dosahovala nové rekordy a pútala čoraz väčšiu pozornosť investorov po celom svete. Rast cien bol spôsobený viacerými fundamentálnymi faktormi, predovšetkým obavami zo zvyšujúcej sa inflácie, očakávaniami ďalšieho uvoľňovania menovej politiky zo strany hlavných centrálnych bánk a narastajúcou geopolitickou neistotou. Zlato tak posilnilo svoju pozíciu ako jeden z kľúčových bezpečných prístavov.
Dnes zlato stráca viac než 5 %, čo predstavuje najvýraznejšiu korekciu ceny tohto kovu od augusta 2020. Takýto prudký pokles je výsledkom výberu ziskov zo strany investorov a zmien vo fundamentálnych aj technických podmienkach, ktoré ovplyvňujú krátkodobý trhový sentiment.
Čo stojí za korekciou na trhu so zlatom?
Výber ziskov po prudkom raste cien
V posledných týždňoch cena zlata výrazne vzrástla, čo vytvorilo priaznivú príležitosť pre investorov na realizáciu ziskov. Rast cien bol primárne poháňaný rastúcimi obavami z inflácie, menovej politiky a geopolitického napätia. Po dosiahnutí historických maxím sa niektorí účastníci trhu rozhodli predať svoje pozície, čo vyvolalo tlak na pokles hodnoty zlata.
Posilňovanie amerického dolára
Index amerického dolára vzrástol približne o 0,4 %, čím sa zlato stalo drahším pre investorov používajúcich iné meny. Silnejší dolár znižuje atraktivitu zlata ako investičného aktíva a prispieva k tlaku na pokles cien.
Zmiernenie obchodného napätia medzi USA a Čínou
Oznámené stretnutie medzi americkými a čínskymi lídrami zvýšilo očakávania možného zmiernenia obchodných sporov. Vyhliadky na obchodnú dohodu znižujú dopyt po zlate ako bezpečnej investícii.
Koniec nákupnej sezóny v Indii
V Indii, druhom najväčšom spotrebiteľovi zlata na svete, sa nedávno skončila nákupná sezóna. V dôsledku toho oslabil dopyt na indickom trhu, čo prispelo k zníženiu rastového tlaku na ceny zlata.
Technická situácia
Zdroj: xStation5
V posledných týždňoch došlo k výraznému rastu cien zlata, ktoré nedávno dosiahli rekordnú úroveň okolo 4 381 USD za uncu. Momentálne prebieha prudká korekcia, pričom cena klesá o viac než 5 %, čo predstavuje najväčší jednodňový pokles od augusta 2020. Kľúčové úrovne podpory sa nachádzajú okolo 4 100 USD, následne 4 050 USD a psychologickej hranice 4 000 USD. Prerazenie týchto úrovní by mohlo signalizovať ďalší pokles.
