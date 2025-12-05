Zmeny v Apple: Kľúčové manažérky odchádzajú, firma prechádza reorganizáciou

-
Lisa Jackson a Kate Adams — dve kľúčové manažérky Apple — odchádzajú: Jackson začiatkom roka 2026, Adams koncom roka 2026.
-
Funkcie generálnej právničky aj vládnej agendy prevezme Jennifer Newstead z Meta Platforms — čo môže znamenať silnejšiu centralizáciu právnych a regulačných kompetencií.
-
Odchody prichádzajú v rámci rozsiahlej výmeny top manažmentu v Apple, čo vyvoláva otázky o strategickom smerovaní a schopnosti firmy udržať stabilitu v období rastúcich regulačných aj technologických výziev.
-
-
-
Šéfka udržateľnosti a právna riaditeľka oznámili odchod
Apple oznámil, že na konci roka dôjde k odchodom dvoch top manažérok – Lisy Jackson a Kate Adams – čo je ďalší krok v sérii personálnych zmien, ktoré zmenili štruktúru vedenia firmy počas roka 2025.
Lisa Jackson, viceprezidentka pre životné prostredie, politiku a sociálne iniciatívy, odíde do dôchodku v januári 2026. V minulosti pôsobila ako riaditeľka EPA v Obamovej administratíve a v Apple bola zodpovedná za ekologickú stratégiu a sociálny program REJI v hodnote 100 miliónov dolárov.
Kate Adams, generálna právnička Apple od roku 2017, plánuje ukončiť činnosť koncom roka 2026. Nahradí ju Jennifer Newstead, bývalá právna riaditeľka Meta Platforms a bývalá štátna úradníčka. Newstead nastúpi v marci a prevezme právnu aj vládnu agendu firmy.
Ide už o štvrtý odchod z jedenástich hlavných podriadených Tima Cooka, ktorý síce neplánuje odstúpiť, no trh a investori čoraz viac špekulujú o jeho nástupcovi.
Meta láka zamestnancov, Apple centralizuje vedenie
Oznámenie o nástupe Newsteadovej nasledovalo deň po tom, ako Meta prijala dvoch dlhoročných dizajnérov z Apple – Alana Dye a Billyho Sorrentina. Dye v Apple pracoval takmer dve desaťročia.
Apple zároveň prechádza zmenami aj v iných oblastiach. Šéf AI John Giannandrea má odísť na jar 2026, pričom jeho úlohy budú rozdelené medzi viacero viceprezidentov. COO Jeff Williams už firmu opustil a finančný riaditeľ Luca Maestri bol nahradený Kevanom Parekhom.
Hoci Tim Cook neoznámil plánovaný odchod, medzi horúcich kandidátov na nástupcu patria John Ternus, Craig Federighi, Eddy Cue a Greg Joswiak.
Séria personálnych zmien ukazuje, že Apple sa pripravuje na novú fázu — zameranú na rastúcu reguláciu, umelej inteligenciu a expanziu na globálnych trhoch. Centralizácia právnych a politických funkcií pod jednou osobou môže firme pomôcť efektívnejšie reagovať na externé tlaky a meniace sa legislatívne prostredie.
