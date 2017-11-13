V tomto článku sa dozviete, ako fungujú akcie CFD, aké sú ich hlavné výhody a v čom sa líšia od fyzických akcií. Zistíte tiež, ako obchodovať viac ako 1 400 titulov z celého sveta, využívať finančnú páku, dividendové úpravy a ďalšie možnosti, ktoré ponúka platforma XTB.
Obchodujte viac ako 1 400 titulov akcií CFD z celého sveta. Rozdielové zmluvy (CFD) sú jedným z najpoužívanejších derivátových nástrojov, ktorý získal na obľube najmä v posledných rokoch vďaka rozvoju online obchodovania. Jedná sa o "zmluvu" medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá prikazuje predávajúcemu zaplatiť rozdiel medzi aktuálnou hodnotou podkladového aktíva a hodnotou v okamihu, keď bol kontrakt otvorený (príkaz zadaný). Vďaka CFD teda investícia vždy stopercentne kopíruje cenu vybranej akcie. Využite finančnú páku až 1:10, nárok na vyplatenie dividend a obchodujte za minimálny poplatok od 0,08%.
Začnime jednoduchou definíciou: akcia je cenný papier, ktorý značí podiel vlastníctva spoločnosti a predstavuje nárok na časť majetku a ziskov tejto spoločnosti. To znamená, že ak nakúpite akciu určitej spoločnosti, stávate sa jej vlastníkom. Vlastníte časť majetku spoločnosti a máte právo podieľať sa na jej ziskoch (získate právo dostať dividendu). Samozrejme existuje veľa druhov akcií, ale budeme sa sústrediť na tie najobvyklejšie, s ktorými sa najviac obchoduje.
Ak sa stanete majoritným akcionárom alebo majiteľom spoločnosti, stáva sa obchodovanie akcií komplikovanejšie. Nerozhodujete iba o tom, čo bude s cennými papiermi, ktoré ste kúpili, ale tiež máte právo rozhodovať o budúcnosti spoločnosti účasťou na generálnych schôdzkach akcionárov. Bežní akcionári môžu voliť pri záležitostiach spoločnosti, ako je rada riaditeľov, fúzia a akvizícia alebo skúpenie väčšinového podielu.
Čo sú akcie CFD?
Termín CFD označuje kontrakty pre vyrovnanie rozdielov. Tie vytvárajú, ako názov napovedá, kontrakt medzi dvoma stranami o pohybe ceny inštrumentu. V prípade akcií CFD strany špekulujú na budúci smer ceny konkrétnej akcie. Napríklad obchodník, ktorý nakúpi Apple CFD (akcie na CFD Apple) predpokladá, že cena tejto akcie v budúcnosti vzrastie.
Existuje niekoľko kľúčových vlastností CFD, ktoré ich robia unikátnym produktom:
- CFD sú deriváty
- CFD sú pákové produkty
- Môžete špekulovať na rast aj pokles cien
- Ponúkame CFD na viac než 1500 svetových trhov vrátane akcií, komodít, indexov, forexu a ETF fondov
Možnosť ísť long aj short (špekulovať na rast aj pokles) spoločne s možnosťou využitia finančnej páky predstavuje z CFD jeden z najflexibilnejších a najpopulárnejších spôsobov obchodovania na finančných trhoch. Prečítajte si viac o tejto téme v našej vzdelávacej sekcii.
Aké sú rozdiely medzi akciami a akciami CFD?
XTB ponúka akcie CFD. Nejedná sa o akcie ako také. Napriek tomu sa ich cena vyvíja presne podľa ceny podkladového aktíva. Navyše ponúkajú ďalšie možnosti obchodovania. Pozrime sa na najdôležitejšie vlastnosti akcií CFD.
Obchodovanie CFD Vám umožňuje špekulovať na rast (buy), ak predpokladáte, že cena akcií vzrastie; alebo môžete špekulovať na pokles (sell), ak predpokladáte, že cena akcií bude klesať. CFD sú preto oveľa flexibilnejšie ako obchodovanie s fyzickými akciami, pretože Vám umožňujú využívať všetky cenové pohyby nahor aj nadol.
- Akcie CFD môžete obchodovať s pákou až 1:10. To znamená, že môžete obchodovať akcie CFD s nižšou maržou ako klasické akcie. Marža požadovaná na otvorenie pozície sa odvíja od trhovej kapitalizácie, likvidity a volatility konkrétnej akcie. Majte na pamäti, že finančná páka funguje v oboch smeroch a aj keď Vám môže pomôcť generovať vyššiu návratnosť kapitálu, môže tiež viesť k výrazným stratám, ktoré môžu dosiahnuť celkovú hodnotu prostriedkov na Vašom obchodnom účte.
- Pri obchodovaní CFD platíte denný poplatok nazývaný “swapové body”. Ten vzniká práve kvôli marži.
- Môžete vyhľadávať spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy a využívať peňažné úpravy, ktoré sú ekvivalentne čisté (long pozície podliehajú plusovej hotovostnej úprave) alebo hrubej dividende (short pozície podliehajú mínusovej peňažnej úprave). Právne záležitosti sú riešené podobne ako pri fyzických akciách. Otvorené pozície podliehajú úpravám podnikových akcií, pokiaľ zostanú otvorené po obchodných hodinách v deň expirácie.
- Transakcie s akciami CFD môžu spôsobiť vznik daňových nákladov v závislosti na konkrétnych trhových reguláciách.
- Nákupom CFD sa nestávate vlastníkom spoločnosti. Nákupom fyzických akcií áno, preto môžete rozhodovať o budúcnosti spoločnosti. To nie je pri akciách CFD možné.
Ako vidíte, medzi akciami CFD a klasickými akciami sú rozdiely. Napriek tomu sa ceny oboch inštrumentov vyvíjajú úplne rovnako. Preto môžete využiť vlastnosti obchodovania akcií, bez toho aby ste ich skutočne vlastnili. Zistite viac o tejto téme.
Ako obchodovať akcie CFD?
Všetko, čo potrebujete k obchodovaniu akcií CFD z celého sveta (Apple CFD, Facebook, Coca Cola a ďalšie), je obchodný účet. Otvorenie obchodného účtu v XTB je rýchle a jednoduché a zaberie Vám menej ako 15 minút. Pripravte si doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), kliknite na "reálny účet" v pravom hornom rohu webovej stránky a vyplňte formulár. Môžete začať obchodovať hneď, ako je celý proces dokončený a Vaše doklady budú overené!
Ak chcete vyskúšať jednu z našich platforiem alebo otestovať svoju obchodnú stratégiu, vyskúšajte náš demo účet. Demo účty sú dočasné účty bez rizika s virtuálnym kapitálom. Môžete vyskúšať platformu xStation na svojom počítači, mobile, chytrých hodinkách alebo na tablete! Prečítajte si viac o našich obchodných platformách.
Ak už máte obchodný účet a prístup do jednej z našich platforiem, navštívte vzdelávacie sekciu s tutoriálmi a zistite, ako otvoriť obchod. Môžete sa pozrieť aj na ďalšie možnosti obchodných platforiem alebo si prečítajte správy z trhov vrátane fundamentálnej a technickej analýzy.
Prečo obchodovať v XTB?
Direct Market Access (DMA)
DMA trading umožňuje vykonávať obchody priamo cez hlavné burzy, ponúka väčšiu transparentnosť a flexibilitu ako bežné obchodovanie na burze. Vidíte rozšírené cenové údaje z mnohých medzinárodných búrz, pritom obchodujete za rovnaký spread, ako ponúka OTC.
Smart Order Routing (SOR)
Smart order routing automaticky vyberá tie najlepšie ceny z niekoľkých zdrojov. Zahŕňa nielen burzy, ale aj ďalšie obchodné nástroje ako MTF.
Finančná páka
CFD kontrakty môžete obchodovať s finančnou pákou až 1:10. Marža potrebná na otvorenie obchodnej pozície sa odvíja od trhového kapitálu, likvidity a volatility konkrétneho inštrumentu. Akcie CFD môžete obchodovať aj bez finančnej páky.
Nákup a predaj
CFD kontrakty umožňujú špekulovať na rast ceny a vstupovať do nákupnej pozície, a tiež na pokles ceny a vstúpiť do predajnej pozície. Obchodovanie prostredníctvom CFD kontraktov je viac flexibilné ako fyzické vlastnenie inštrumentov.
Dostupnosť predajnej pozície závisí na volatilite, likvidite a ďalších parametroch. Akákoľvek zmena týchto faktorov môže viesť k vyšším nákladom, ktoré ovplyvňujú krátkodobo predajnú dostupnosť CFD kontraktov.
Vysporiadanie transakcie T+0
Aj keď obchodujete cez DMA, nemusíte mať strach z časových sklzov.
Dividendy a výplaty v hotovosti
Dividendy vyplácame v hotovosti a ich výpočet vychádza z trhovej ceny v danom čase.
Take Profit a Stop Loss
Pokročilé funkcie našich obchodných platforiem Vám umožnia umiestnenie Stop Lossu a Take Profitu a Vy tak budete mať obchodovanie lepšie pod kontrolou.
Nízke poplatky
Posuňte svoje obchodovanie o krok ďalej s nízkymi poplatkami u XTB. Úplný prehľad sadzieb nájdete na našej podstránke: Účet a poplatky. Poplatky za CFD nájdete v sekcii Inštrumenty CFD.
Swapové body
Vzorec pre výpočet hodnoty:
- Nákupná pozícia: otváracia cena * objem * (referenčná medzibanková úroková sadzba + 2.5 pp)/360
- Predajná pozícia: otváracia cena * objem * (2.5 pp - referenčná medzibanková úroková sadzba)/360
Poplatky za nákupnú pozíciu sú považované ako náhrada za úroky z pôžičky.
Typy pokynov
xStation ponúka nasledujúce typy pokynov:
Market
- Stop
- Limit
Dane
Transakcie s Akciami CFD môžu viesť k vynaloženiu daňových nákladov v závislosti na trhovej regulácii príslušného podkladového aktíva.
DMA CFD na talianske akcie vyžadujú platenie IFTT (Italian Financial Transaction Tax) pre fyzické akcie, keďže obchody sú replikované na podkladovom trhu. Aj transakcie na derivátoch sú predmetom IFTT, keďže CFD sú finančné inštrumenty vychádzajúce z fyzických akcií.
Obchodné hodiny
Obchodovanie začína v nedeľu o 23:00 stredoeurópskeho času a končí v piatok o 22:00. Zákaznícka podpora X-Trade Brokers pracuje 24 hodín denne. Zákazníci nás majú možnosť kontaktovať nezávisle na dennej dobe, po celú dobu fungovania trhu. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na telefónnych číslach +421 220 512 570 od 08:00 do 18:00 každý pracovný deň od pondelka do piatka. Mimo uvedených hodín sme Vám k dispozícii v anglickom jazyku na telefónnom čísle +48 222 019560. Možnosť zadávať príkazy telefonicky, nezávisle na dennej dobe, je obzvlášť dôležitá v prípade, keď zákazník nemá prístup k internetu.
Ako je XTB regulované?
S viac ako 14 rokmi skúseností je XTB jedným z najväčších forexových a CFD brokerov na svete. Skupina XTB je regulovaná najväčšími svetovými autoritami, vrátane Národnej banky Slovenska.
Sme jedným z najväčších európskych brokerov. Od svojich klientov sme získali 5 * hodnotenie na Facebooku a Trustpilote. Ponúkame ocenenú obchodnú platformu, viac ako 14 rokov skúseností, pobočky vo viac ako 10 krajinách a kvalitné bezplatné vzdelávanie.
Stávky proti trhu – Ako zarobiť na klesajúcich trhoch?
Akciový trh a CFD na akcie
Zelené investície – ako investovať do zelenšej budúcnosti?
