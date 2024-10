Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30

Čas čítania: 9 minute(s)

Spoločnosti zaradené do indexu Dow Jones vytvárajú bohatstvo a poskytujú pracovné miesta stovkám miliónov Američanov. Bez nich by Spojené štáty stratili pozíciu hospodárskeho lídra. Pozrime sa na to, ako začať obchodovať US30.

Dow Jones Industrial Average je jeden z najznámejších akciových indexov, ktorý sleduje výkonnosť 30 veľkých amerických spoločností blue chip kótovaných na burzách NASDAQ a NYSE. Názov pochádza od Charlesa Dow a Edwarda Jonesa, ktorí ho vytvorili v roku 1896. Tento index používajú burzoví analytici už viac ako 100 rokov na meranie sily amerického akciového trhu a celkového stavu hospodárstva.

V čase vytvorenia indexu obsahoval zoznam 12 verejne obchodovaných priemyselných spoločností pôsobiacich okrem iného v železničnom, cukrovarníckom a ropnom priemysle. Hoci sa dnes tieto spoločnosti zdajú byť zastarané, na začiatku 20. storočia to boli revolučné odvetvia a popularizácia železníc prispela k jednej zo špekulatívnych bublín. Podobne aj akcie spoločnosti Sugar Company boli medzi špekulantmi povestné svojou obrovskou volatilitou. Cukor sa stal široko používanou zložkou v potravinárskom priemysle až v 20. storočí, keď spoločnosť Hershey's v roku 1900 vytvorila prvú cukrovú tyčinku, čo prispelo k vysokej volatilite akcií súvisiacich s cukrom.

Dnes sa index Dow Jones zmenil na nepoznanie a sú v ňom zahrnuté technologické spoločnosti ako Microsoft a Salesforce, ako aj ropné a plynárenské spoločnosti ako Chevron. Index sa však stále nazýva priemyselný, a to aj z dôvodu jeho priemyselného pôvodu.

Pozrime sa na to, ako je dnes index štruktúrovaný a prečo je Dow Jones (US30) medzi obchodníkmi a investormi taký obľúbený.

Cena indexu Dow Jones (US30)

Index US30 (Dow Jones) nie je veľmi volatilný inštrument, ale napriek tomu sa jeho cena pohybuje, keď je trh otvorený. Aj z dôvodu finančnej páky na CFD je pre obchodníkov veľmi dôležité sledovať kotácie US30. V xStation poskytujeme kotácie futures kontraktov na Dow Jones v reálnom čase prostredníctvom ponuky CFD na inštrument US30.

Čo je Dow Jones a ako funguje?

Dow Jones je jeden z najpopulárnejších amerických indexov 30 hlavných akcií kótovaných na burze NASDAQ alebo na newyorskej burze (NYSE).

Zloženie indexu Dow Jones sa mení v závislosti od vývoja ekonomiky USA. Ak niektorá spoločnosť klesá alebo stráca kľúčovú úlohu v ekonomike, môže index opustiť a nová spoločnosť sa môže pridať. Z indexu sú vylúčené spoločnosti z dopravného a verejného sektora.

Spoločnosť, ktorej akcie strácajú na hodnote (klesá kapitalizácia) v dôsledku klesajúcich ziskov alebo finančných výsledkov, môže index opustiť a stratiť označenie blue-chip. Akcie s vyšším ocenením majú v indexe najvyššiu váhu. To znamená, že zvýšenie ocenenia spoločnosti, ktorá má v indexe vyššiu váhu, zvýši hodnotu indexu oveľa viac ako zvýšenie ocenenia spoločnosti, ktorá sa na indexe podieľa len nepatrne.

Ak sa pozrieme na históriu indexu Dow, zistíme, že jeho spoluzakladateľ Charles Dow spočítal ceny všetkých 12 akcií, ktoré tvoria index, a potom ich vydelil dvanástimi. Z toho vypočítal hodnotu indexu. To sa však ukázalo ako problematické v dôsledku „podnikových akcií”, ako je rozdelenie akcií a emisie akcií.

V súčasnosti má index pevný deliteľ a používa sa na posun o jeden bod pre každú z 30 kótovaných spoločností v indexe. Hodnota deliteľa kolíše a od 20. júna osciluje okolo 0,151. Dow Jones je teda vážený aritmetický priemer. Na rozdiel od indexu S&P 500 neodráža trhovú kapitalizáciu spoločností, ktoré ho tvoria.

Dow predstavuje skôr súčet cien akcií všetkých 30 spoločností vydelený deliteľom. Zmena o X bodov na ktorejkoľvek akcii v indexe spôsobí zmenu indexu presne o rovnaký počet bodov.

Vo vzorci je uvedené nasledovné:

Hodnota indexu Dow Jones = ceny akcií 30 spoločností / fixné rozdelenie

Ktoré spoločnosti tvoria Dow Jones?

Index je zložený z blue-chips, t. j. spoločností, ktoré sa môžu pochváliť stabilnými, predvídateľnými a rastúcimi ziskami a sú kľúčovými hráčmi vo svojom odvetví. V súčasnosti index zahŕňa spoločnosti McDonald's a Wal-Mart, ako aj technologické spoločnosti ako Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft a Walt Disney.

V roku 1997 index zahrnoval Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson & Johnson a Travelers Group.

V roku 1999 v indexe debutovali Intel, Microsoft, Home Depot a SBC Communications; Index opustili mimo iné Chevron a Goodyear.

V roku 2020 debutovali ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen a Raytheon Technologies.

Ak sa pozrieme na historicky najdôležitejšie akcie v indexe, McDonald's je v ňom od roku 1987, Apple od roku 2015, IBM od roku 1979 a Intel od roku 1998. JP Morgan debutovala v roku 1991 spolu so spoločnosťami Caterpillar a Microsoft. Najdlhšie sa držia akcie spoločnosti Procter & Gamble (od roku 1932).

Typy pozícií na Dow Jones

Ak chcete začať obchodovať s indexom Dow Jones, môžete zaujať dve pozície: krátku alebo dlhú pozíciu. Je však dôležité mať na pamäti, že správy, ktoré môžu ovplyvniť stav ekonomiky, majú tendenciu zvyšovať volatilitu trhu a index Dow Jones je na to prirodzene citlivý. Preto pozícia, ktorú sa rozhodnete zaujať, bude závisieť od vášho pohľadu na celkový stav ekonomiky a smerovanie spotrebiteľských výdavkov a objemu investícií.

Dlhá pozícia na Dow Jones

Dlhá pozícia „BUY” je obľúbená najmä vtedy, keď je na trhu dobrá nálada a investori sa cítia bezpečne, alebo keď sa vyskytnú vonkajšie okolnosti, ktoré môžu vrátiť na trh pozitívny sentiment. Vtedy môže byť oživenie trhu mimoriadne dynamické.

Ak v takejto situácii predpokladáte, že v ekonomike môže dôjsť k zlepšeniu nálady investorov po nejakej ekonomickej alebo politickej udalosti, môžete zaujať dlhú pozíciu na indexe Dow Jones.

Investori milujúci riziko sa zvyčajne rýchlo vrátia k svojim investíciám, keď sa na trhu opäť objaví pozitívna nálada.

Ak sa nálada na trhu upraví, vaša predpoveď bude správna a vy budete profitovať zo svojej špekulácie na rast ceny indexu Dow Jones (US30). Naopak, ak by ste zaujali dlhú pozíciu a trh by sa obával poklesu ceny, zaznamenali by ste stratu.

Krátka pozícia na Dow Jones

Krátka pozícia „SELL” je obľúbená najmä vtedy, keď na trhu panuje strach a neistota alebo keď existujú vonkajšie okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť návrat negatívnej nálady.

Ak v takejto situácii predpokladáte, že v ekonomike môže dôjsť k prudkému zhoršeniu nálady investorov po nejakom ekonomickom alebo politickom vyhlásení, môžete zaujať krátku pozíciu na indexe Dow Jones (US30). Takto sa môžete hrať s obchodnými stratégiami pre konkrétne svetové udalosti, ktoré by mohli zvýšiť alebo výrazne znížiť volatilitu cien aktív.

Ak je na trhoch prítomný strach z korekcie, vaša predpoveď bude správna a vy budete profitovať zo svojej špekulácie na pokles ceny Dow Jones. Naopak, ak by ste zaujali krátku pozíciu a trh by naďalej rástol, vaša pozícia by bola stratová.

Najlepší čas na obchodovanie Dow Jones

Index Dow Jones má tendenciu dosahovať oveľa menšie cenové pohyby ako iné americké indexy, a to z dôvodu charakteru veľkých spoločností, ktoré sú v ňom kótované. Zvyčajne ide o spoločnosti, ktoré majú dlhodobo vedúce postavenie v danom odvetví, ako napríklad Microsoft, Chevron alebo McDonald's. Vďaka tejto skutočnosti Dow Jones v obdobiach paniky alebo nestability vo svete stráca menej ako ostatné americké indexy. Investori však zvyčajne na istý čas opustia akékoľvek rizikové aktíva a zamerajú sa na stabilnejšie investície alebo hotovosť.

Index Dow Jones je tiež náchylný k dynamickému rastu cien, keď sa na trh vráti pozitívna nálada. Možno to pripísať makroekonomickým faktorom, ktoré spôsobujú, že investori sa vracajú k investovaniu do najlepších podnikov na Wall Street. Spoločnosti kótované v indexe Dow Jones tvoria jadro hospodárstva USA. Niekedy sa veľké množstvo kapitálu vracia najprv do menej rizikových akcií, takže indexy ako NASDAQ alebo Russell 2000 môžu byť niekoľko krokov za Dow Jones, keď sa indexy odrazia. Dow Jones poskytuje vysoké výnosy, ale nie také vysoké ako napríklad NASDAQ (US100), ale má menej rizikový model (pomer riziko/výnos funguje).

V období paniky, ktorá spôsobuje silný výpredaj akcií veľkých spoločností, ktoré už desaťročia poskytujú dobré obchodné riešenia, je určite vhodný čas na záujem o obchodovanie s indexom Dow Jones. Veľký počet kontrariánskych investorov, ktorí hľadajú obrat trendu, môže zaujať dlhé pozície „BUY” v očakávaní rastu ceny. Podobne v čase eufórie, keď je index na historických maximách, môžu obchodníci s averziou voči riziku, ktorí hľadajú obdobia slabosti na svetových trhoch, zaujať krátku pozíciu „SELL” na indexe Dow Jones a vsadiť na pokles hospodárskeho rastu USA.

Ideálny čas na investovanie do indexu Dow Jones je vtedy, keď najväčšie spoločnosti v indexe zverejňujú svoje štvrťročné alebo celoročné finančné výsledky, ako aj počas svetových udalostí, ktoré môžu spôsobiť vysokú volatilitu, ako sú zasadnutia Fedu, významné politické zhromaždenia alebo rôzne vojenské krízy.

Ako začať obchodovať Dow Jones (US30)?

Obchodovanie Dow Jones je k dispozícii na našej obchodnej platforme xStation, kde môžete začať obchodovať so všetkými hlavnými americkými indexmi uzatvorením CFD (kontrakt na rozdiel) na inštrument US30 a použitím pákového efektu. Obchodovaním indexu Dow Jones môžete využiť volatilitu trhu a otvárať pozície počas veľmi rýchlych cenových pohybov. Pákový efekt je veľmi riskantný, ale samozrejme môže znásobiť denné zisky obchodníka. Obchodovanie indexu Dow Jones (US30) je určené aktívnym obchodníkom, ktorí nemajú problém s volatilitou portfólia spôsobenou pákovým efektom.

Vďaka pákovému efektu 1:20 budete na otvorenie pozície potrebovať len 5 % maržu. Použitím 1000 USD otvoríte pozíciu v hodnote 20 000 USD. Pri vysoko rizikových pákových inštrumentoch CFD môže byť potenciálny výnos z pozície tiež vysoký, ale v dôsledku toho môže byť aj potenciálna strata oveľa vyššia. Obchodovanie indexu Dow Jones (US30) poskytuje obchodníkom možnosť otvoriť krátke a dlhé pozície. Krátke pozície dávajú obchodníkom príležitosť profitovať, keď trhové ceny klesajú.

Jediné poplatky, ktoré vám pri takomto obchodovaní vznikajú, sú spread (rozdiel medzi nákupnou cenou ASK a predajnou cenou BID) a swapové body. Spread je veľmi malý a stojí centy v závislosti od veľkosti vašej pozície. Swapové body sú náklady, ktoré brokerovi vznikajú pri financovaní pozícií s pákovým efektom; swapy sa účtujú denne k otvorenej pozícii na inštrumente Dow Jones.

Obchodovaním CFD na Dow Jones môžete využiť volatilitu a otvárať pozície aj počas veľmi rýchlych cenových pohybov. Finančná páka je vysoko rizikový nástroj a môže spôsobiť straty, ale môže tiež znásobiť denné zisky obchodníka.

Obchodovanie Dow Jonesom je špekulatívne a pre aktívnych obchodníkov sú pri tomto nástroji dôležité hlavne cenové výkyvy. Tento typ kontraktu je finančná dohoda, na základe ktorej sa vypláca rozdiel v cene vyrovnania medzi otvorenou a uzavretou transakciou bez fyzického dodania obchodovaného inštrumentu.

Online obchodovanie vám umožňuje začať obchodovať index Dow Jones bez toho, aby ste museli opustiť svoj domov, s nulovými poplatkami a nízkymi spreadmi. Vďaka vysokej likvidite trhu Dow Jones (US30) môžete svoju pozíciu uzavrieť kliknutím myši kedykoľvek, keď je trh otvorený. Preto je online obchodovanie s kontraktmi US30 medzi investormi čoraz obľúbenejšie.

Investovanie do akcií Dow Jones

CFD na indexy samozrejme nesie vysoké riziko, ale dobre umiestnené pozície môžu priniesť veľmi vysoké výnosy z takejto investície.

Pre investorov, ktorí nie sú veľmi aktívni a uprednostňujú len pasívne investovanie do indexu Dow Jones, ponúkame aj ETF s expozíciou voči indexu Dow Jones U.S. Industrials, ako sú:

Akumulačné ETF – iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF (CIND.UK), iShares NASDAQ 100 UCITS (CNDX.UK)

– iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF (CIND.UK), iShares NASDAQ 100 UCITS (CNDX.UK) CFD ETF – SPDR Dow Jones Industrial Trust (DIA.US), ktorý sleduje cenu indexu Dow Jones a je určený pre rizikovejších investorov.

Ponúkame tiež akcie všetkých 30 spoločností kótovaných v Dow Jones, vrátane UnitedHealth Group (UNH.US), Goldman Sachs (GS.US), Home Depot (HD.US), McDonald's (MCD.US), Chevron (CVX.US), Caterpillar (CAT.US), Boeing (BA.US) a mnohých ďalších.

Obchodné hodiny Dow Jones



A čo dostupné obchodné hodiny Dow Jones (US30)? Tieto informácie sú dôležité pre všetkých obchodníkov a investorov. Obchodovanie s US30 je k dispozícii 4 dni v týždni od 00:05 do 23:00 SEČ s krátkou prestávkou od pondelka do štvrtka od 00:00 do 23:00 SEČ a v piatok od 00:00 do 22:00 SEČ. Samozrejme, obchodovanie US30 nie je na našej platforme dostupné počas víkendov, keďže trh s futures na Dow Jones je cez víkend zatvorený. Cena US30 je pri zatvorenom trhu statická. V ostatných obdobiach ceny neustále kolíšu.

Najlepší čas začať aktívne obchodovať Dow Jones na inštrumentoch CFD na US30 je v období veľmi vysokej volatility, keď investori pociťujú extrémne emócie a na trh vstupuje vysoký objem. Keď na trhu vládne strach alebo chamtivosť, objem indexu Dow Jones sa zvyšuje. Táto situácia je skvelou príležitosťou pre obchodníkov, ktorí podstupujú riziko a využívajú pákový efekt na dosahovanie veľkých ziskov na dlhých aj krátkych pozíciách.

Zvýšenie strachu môže byť ovplyvnené zverejnením negatívnych politických alebo makroekonomických správ. Dow Jones nie je najvolatilnejší index (napr. v porovnaní s NASDAQ), ale cenová akcia môže byť stále veľmi vysoká, najmä počas medvedích trhov.

Index pozostáva z amerických priemyselných spoločností, ktoré nie sú veľmi volatilné a majú silné postavenie na burze. Keď sa však strach zvýši a priamo súvisí s makroekonomickými a politickými otázkami, ako sú informácie o menovej politike Fedu alebo informácie o globálnom konflikte či politickej kríze, aj priemyselné podniky so storočnou históriou začnú klesať.

Zvyčajne sa tak deje v dôsledku negatívneho spotrebiteľského sentimentu, ktorý poháňa priemyselný sektor. Keď klesá dopyt po bývaní, autách alebo doprave, Dow Jones čelí recesii. Slabé ekonomické údaje a geopolitické napätie sú vždy znakom veľkých pohybov indexu Dow Jones. Pohyb cien indexu Dow Jones smerom nahor však môže byť dynamický, keď ekonomické údaje ukazujú, že investori opäť veria v ekonomickú silu a dopyt sa stabilizuje. Vtedy sa investori opäť cítia bezpečne a vracajú sa k rizikovým akciovým investíciám.