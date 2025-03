ESG investovanie: Investície s pozitívnym dopadom?

Čas čítania: 7 minute(s)

Svet sa mení a rieši množstvo klimatických a etických problémov. Niektorí investori preto volia spoločnosti, ktoré majú pozitívny vplyv na svet. Čo je ESG? Prečítajte si viac.

ESG investovanie (Environmental, Social, and Governance) sa zameriava na environmentálne a sociálne dopady firiem a na kvalitu ich riadenia. Ide o stratégiu, ktorá okrem tradičných finančných ukazovateľov zohľadňuje aj etické a udržateľné postupy spoločností. Odráža rastúci trend medzi investormi, ktorí hľadajú nielen zisk, ale chcú mať aj pozitívny vplyv na svet. V tomto článku sa dozviete viac o investovaní s dopadom, o príležitostiach a rizikách spojených s týmto významným trendom.

Hlavné body

ESG investovanie berie do úvahy environmentálne (Environmental) a sociálne (Social) faktory a spôsob riadenia (Governance) firiem.

Environmentálne faktory zahŕňajú vplyv spoločnosti na planétu, ako je uhlíková stopa a využívanie zdrojov.

Sociálne faktory sa týkajú vzťahov spoločnosti so zamestnancami, zákazníkmi a komunitami.

Faktory riadenia (Governance) sa zaoberajú vedením spoločnosti, etikou a vnútornými kontrolami.

Výhody ESG investovania: Potenciál pre vyššie výnosy a pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie (dlhodobý horizont).

Nevýhody ESG investovania: Potenciál pre nižšie výnosy (krátkodobý horizont), obmedzenejší výber investícií a riziko "greenwashingu".

ESG investovanie získava na popularite, pretože si investori stále viac uvedomujú dopad svojich investícií.

Čo je to ESG investovanie?

ESG investovanie hodnotí spoločnosti na základe troch hlavných kritérií:

Environmentálne (E): Ako spoločnosť ovplyvňuje planétu. Zahŕňa to uhlíkovú stopu, nakladanie s odpadmi a využívanie zdrojov. Napríklad, či firma využíva obnoviteľné zdroje energie. Sociálne (S): Ako spoločnosť riadi vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami. To zahŕňa pracovné postupy, ľudské práva a zapojenie do komunity. Napríklad, či firma dodržiava férové ​​pracovné podmienky. Riadenie (G - Governance): Ako je spoločnosť riadená. Zahŕňa štruktúru vedenia, odmeňovania manažérov, audity, vnútorné kontroly a práva akcionárov. Napríklad, či je vedenie firmy transparentné.

Investovanie do ESG znamená, že investor si vyberá spoločnosti veľmi vedome a preferuje tie s vysokým ESG ratingom. Vysoký ESG rating môže byť signálom, že spoločnosť nielen podniká, ale má aj pozitívny vplyv na planétu, a to ako sociálne, tak environmentálne. Nízky ESG rating môže naznačovať, že sa firma na ESG štandardy nezameriava (ale nemusí to tak nutne byť, obzvlášť u menších firiem, alebo firiem zo špecifických sektorov).

Prečo je ESG dôležité?

Investori si čoraz viac uvedomujú, že faktory ESG môžu mať významný vplyv na dlhodobú výkonnosť spoločnosti. Spoločnosti so silnými ESG praktikami môžu byť lepšie pripravené na riadenie rizík a využívanie príležitostí, čo môže viesť k potenciálne vyšším výnosom a nižšej volatilite (kolísanie hodnoty investície). S rastúcimi fiškálnymi a súkromnými investíciami do „zelenej“ ekonomiky v rozvinutých aj rozvojových krajinách môžu byť ESG spoločnosti významnými prispievateľmi a príjemcami týchto zmien.

Výhody a nevýhody ESG investovania

Výhody

Potenciál pre vyššie dlhodobé výnosy: Spoločnosti s robustnými ESG praktikami často prekonávajú svojich konkurentov. Je to preto, že sú zvyčajne lepšie v riadení rizík a využívaní príležitostí. Znížené riziko: Spoločnosti so silnými ESG praktikami sú všeobecne menej náchylné k škandálom, pokutám a ďalším rizikám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ceny ich akcií. Pozitívny spoločenský vplyv: ESG investovanie umožňuje investorom podporovať spoločnosti, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie. Súlad s reguláciami: Rastúca regulácia v oblasti životného prostredia a sociálnych otázok znamenajú, že spoločnosti so silnými ESG praktikami sú často lepšie pripravené na dodržiavanie nových zákonov a predpisov. Preferencie spotrebiteľov: Spotrebitelia si stále viac uvedomujú udržateľnosť a spoločnosti so silnými ESG praktikami môžu prilákať viac zákazníkov.

Nevýhody

Potenciál pre nižšie krátkodobé výnosy: Niektorí tvrdia, že ESG investovanie môže obmedziť investičné možnosti a viesť k nižším výnosom, najmä ak to znamená vyhýbať sa vysoko výkonným sektorom, ako sú fosílne palivá. Záleží na konkrétnej investičnej stratégii. Obmedzenejší výber investícií: ESG kritériá môžu zúžiť ponuku dostupných investícií a potenciálne znížiť diverzifikáciu (rozloženie rizika). Greenwashing: Niektoré spoločnosti môžu preháňať svoje ESG úsilie, čo investorom sťažuje identifikáciu skutočne udržateľných investícií. Vyššie náklady: Fondy zamerané na ESG môžu mať vyššie poplatky kvôli dodatočnému výskumu a analýze. Nedostatok štandardizácie: Neexistuje univerzálny štandard pre to, čo predstavuje dobré ESG praktiky, čo môže viesť k nejasnostiam.

Výkonnosť S&P 500 a MSCI World ESG ETF (v %)

Medzi rokmi 2019 a 2024 bola výkonnosť iShares MSCI World ESG ETF porovnateľná s indexom S&P 500. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Zdroj: XTB Research

Ako začať s ESG investovaním?

Určite si svoje hodnoty: Zistite, ktoré ESG faktory sú pre vás najdôležitejšie. To vám pomôže vybrať investície, ktoré sú v súlade s vašimi hodnotami. Preskúmajte fondy a spoločnosti: Hľadajte podielové fondy, ETF a spoločnosti, ktoré majú vysoký ESG rating. Rôzne ratingové agentúry poskytujú ESG skóre na základe rôznych kritérií. (Napr. MSCI, Sustainalytics, Morningstar – viď FAQ). Diverzifikujte: Uistite sa, že vaše ESG investície sú diverzifikované (rozložené) medzi rôzne sektory a triedy aktív, aby ste znížili riziko. Sledujte a upravujte: ESG investovanie nie je stratégia typu „nastav a zabudni“. Pravidelne kontrolujte svoje investície, aby ste sa uistili, že stále spĺňajú vaše kritériá, av prípade potreby ich upravte.

Vplyv ESG investovania

Vaše investované peniaze môžu mať významný pozitívny vplyv na životné prostredie. Investovaním do spoločností, ktoré uprednostňujú udržateľnosť a ochranu životného prostredia, môžete pomôcť podporiť inovácie smerom k ekologickejším technológiám a postupom. To môže viesť k zníženiu emisií uhlíka, čistejšiemu ovzdušie a vode a zdravšej planéte pre budúce generácie.

Investície do zelených iniciatív majú tiež finančné výhody. Spoločnosti, ktoré uprednostňujú udržateľnosť, majú tendenciu byť odolnejšie voči výkyvom trhu spôsobeným reguláciami v oblasti zmeny klímy alebo tlakom verejnosti na ochranu životného prostredia. Často sú tiež schopné prilákať sociálne uvedomelých spotrebiteľov, ktorí preferujú produkty vyrobené spoločnosťami zodpovednými k životnému prostrediu.

Vzhľadom na to, že celosvetovo rastie dopyt po udržateľných produktoch a službách, očakáva sa, že výnosy zo zelených investícií zostanú dlhodobo silné a zároveň budú pozitívne prispievať k blahobytu našej spoločnosti a zmierňovať dopady zmeny klímy.

Klíma

Znižovanie našej uhlíkovej stopy je zásadné pre ochranu planéty. Investovaním do zelenej energie a znižovaním odpadu môžeme prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu pre všetkých. Podpora udržateľných postupov, ako je recyklácia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, sú tiež kľúčovými krokmi k zelenšej budúcnosti.

Ochrana biodiverzity je zásadná pre udržanie zdravého ekosystému. Investovanie do spoločností, ktoré uprednostňujú úsilie o ochranu prírody, môže mať významný vplyv na zachovanie ohrozených druhov a ich biotopov.

Spoločnosť

Zlepšenie zdravia komunity je významným sociálnym dopadom zelených investícií. Investície do obnoviteľnej energie a udržateľných postupov môžu viesť k čistejšiemu ovzdušiu, vode a pôde a zároveň znížiť výskyt chorôb spôsobených znečistením. Tomu všetkému sa hovorí etické investovanie alebo sociálne zodpovedné investovanie.

Zabezpečenie prístupu k čistej energii je ďalším dôležitým aspektom sociálneho vplyvu, ktorý zelené investície ponúkajú. Investovanie do obnoviteľných zdrojov, ako je solárna alebo veterná energia, nielen znižuje emisie uhlíka, ale tiež poskytuje komunitám spoľahlivý zdroj elektriny.

ESG investície v XTB

Investície do ESG možno rozdeliť do dvoch kategórií: investície do spoločností s vysokým ESG ratingom a investície do ESG ETF. XTB umožňuje investovať do oboch typov aktív.

Môžete nakupovať akcie stoviek kótovaných spoločností s vysokým ESG ratingom. Investori si môžu vybrať akcie zo širokej škály sektorov, od veternej energie cez jadrovú energiu až po investície do solárnej energie, vody alebo vodíka. Okrem kótovaných spoločností platforma XTB zahŕňa aj kľúčové ETF a akcie zelených, udržateľných fondov, známych vysokými ESG štandardmi.

Príklady (nejde o investičné odporúčania, iba ilustratívne príklady):

Veterná energia : Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT)

: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT) Solárna energia : First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK)

: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK) Elektromobily : Teslá (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US)

: Teslá (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US) Vodík : Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US)

: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US) Vodné hospodárstvo : American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US)

: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US) Energetika : Constellation Energy Corp. (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR)

: Constellation Energy Corp. (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR) ESG fondy: Brookfield Asset Management (BAM.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Upozornenie: Toto nie sú investičné odporúčania. Pred investovaním vykonajte vlastný prieskum.

ESG Greenwashing

ESG Greenwashing je termín používaný na opis praktík, kedy sa spoločnosti klamlivo prezentujú ako šetrné k životnému prostrediu alebo spoločensky zodpovedné, aby získali priazeň spotrebiteľov, investorov a ďalších zainteresovaných strán. Robia to bez toho, aby skutočne zaviedli udržateľné postupy alebo splnili štandardy, ktoré tvrdia, že dodržiavajú.

Spoločnosti môžu uvádzať prehnané alebo nepravdivé tvrdenia o svojom environmentálnom a sociálnom dopade. Napríklad tvrdenie, že produkt je „ekologický“, bez akýchkoľvek podstatných dôkazov alebo certifikácie (napríklad škandál spoločnosti Volkswagen v roku 2015, kedy spoločnosť uvádzala na trh svoje dieselové vozidlá ako šetrné k životnému prostrediu a zdôrazňovala ich nízke emisie).

Najčastejšie praktiky greenwashingu:

Selektívne zverejňovanie : Zdôrazňovanie iba pozitívnych aspektov ESG úsilia spoločnosti a ignorovanie alebo zatajovanie negatívnych dopadov.

: Zdôrazňovanie iba pozitívnych aspektov ESG úsilia spoločnosti a ignorovanie alebo zatajovanie negatívnych dopadov. Nedostatok transparentnosti: Poskytovanie nedostatočných alebo vágnych informácií o ESG iniciatívach.

Poskytovanie nedostatočných alebo vágnych informácií o ESG iniciatívach. Povrchné akcie: Zavádzanie symbolických akcií, ktoré majú minimálny reálny dopad.

Ako bojovať proti greenwashingu?

Overovanie treťou stranou : Spoločnosti by sa mali usilovať o nezávislé overenie a certifikáciu svojich ESG tvrdení.

: Spoločnosti by sa mali usilovať o nezávislé overenie a certifikáciu svojich ESG tvrdení. Komplexný reporting : Poskytovanie podrobných a úprimných ESG správ.

: Poskytovanie podrobných a úprimných ESG správ. Skutočný záväzok: Zavádzanie zmysluplných udržateľných postupov.

Zhrnutie

ESG investovania je viac než len trend; predstavuje posun k etickejším a udržateľnejším investičným praktikám. Vysoký ESG rating nezaručuje investičný úspech (veľa firiem s vysokým ESG ratingom negeneruje zisky), ale zohľadnením environmentálnych, sociálnych a správnych faktorov môžu investori nielen usilovať o finančné výnosy, ale tiež prispieť k lepšiemu svetu. Aj keď existujú určité výzvy a obmedzenia, potenciálne výhody ESG investovania z neho robí atraktívnu možnosť pre mnoho investorov.

Rovnako ako pri akejkoľvek investičnej stratégii je dôležité vykonať dôkladný prieskum, zvážiť svoje hodnoty a ciele a poradiť sa s finančným poradcom. Trend ESG rastie, ale môže byť ovplyvnený vyššími úrokovými sadzbami, ekonomickou recesiou alebo geopolitickým napätím.