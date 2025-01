Investície do AI: Najlepšie spoločnosti pre investície

Čas čítania: 9 minute(s)

Akcie spojené s umelou inteligenciou sú od roku 2022 najhorúcejšími investíciami na Wall Street. Prečítajte si o akciách AI a príležitostiach novej technológie. Zmení to globálnu ekonomiku a dosiahnu jednotlivé akcie nových vrcholov, keď dopyt po čipoch pre AI dosahuje rekordné hodnoty vďaka objednávkam spoločností zameraných na AI? Čítajte ďalej a analyzujte to s nami.

Umelá inteligencia ovplyvňuje ľudskú predstavivosť už desiatky rokov. Od robotov schopných sprevádzať ľudí v každodenných činnostiach, vyrábaných spoločnosťou Boston Dynamics, až po autonómne vozidlá inžinierov Tesly. V súčasnej dobe je ľudstvo stále ďaleko od dosiahnutia takzvanej silnej umelej inteligencie (AGI). Vývoj týmto smerom však zjavne zrýchľuje, vďaka klesajúcim nákladom na strojové učenie a schopnosti riešiť zložité problémy.

Spoločnosti zaoberajúce sa umelou inteligenciou sa aktívne podieľajú na tomto generačnom vývoji. Niektoré z nich, ako napríklad Microsoft, majú preukázateľné výsledky z predchádzajúcej „internetovej éry“. Takzvané americké veľké technologické spoločnosti, ako sú Microsoft, Alphabet (Google) a Nvidia, teraz vedú v tomto závode a prinášajú obrovské výnosy pre svojich akcionárov.

Pokročilé algoritmy, ktoré spracovávajú stovky tisíc transakcií na finančnom trhu, ako napríklad Aladdin od spoločnosti BlackRock, boli nedávno doplnené o ChatGPT. Táto aplikácia prináša nádej na „demokratizáciu“ umelej inteligencie. „Investovanie do AI“ je rozhodne nový globálny trend podobný „dot-com“ ére alebo špekulatívnym železničným akciám z 19. storočia. ChatGPT sa stal najrýchlejšie rastúcou aplikáciou v histórii. Zažijú trhy nový, udržateľný investičný trend na globálnych akciových trhoch? Kto sa môže stať „nečakaným“ beneficientom tohto závodu? V nasledujúcom článku načrtneme, ako získať expozíciu voči tomuto rastúcemu trendu, predstavíme jeho základy a pokúsime sa odpovedať na najčastejšie otázky.

Kľúčové poznatky

Pokročilé nástroje umelej inteligencie, ako sú modely strojového učenia (LLM) a generatívne AI, môžu výrazne zvýšiť efektivitu firiem a vytvoriť nové obchodné modely. Spoločnosti ako Nvidia, Arista Networks alebo Super Micro Computer ťažia z rastúceho dopytu po technológiách AI, čo z nich robí potenciálnych lídrov tohto trendu.

Investície do AI prinášajú vysoký potenciál výnosov, ale nesú aj značné riziká, ako sú vysoké náklady a volatilita trhu. Pre začiatočníkov je vhodné zvážiť investície do ETF (burzovo obchodované fondy), napríklad Nasdaq 100, ktorý ponúka investorom diverzifikáciu a expozíciu voči trhu s AI bez nutnosti starostlivo vyberať jednotlivé akcie.

AI transformuje rad odvetví, vrátane polovodičov, sieťových riešení, dátovej analýzy, e-commerce, priemyselnej automatizácie a obrany. Napriek tomu je dôležité byť obozretný – tento trh je náchylný na cyklické výkyvy a recesie. Investujte iba toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť.

Umelá inteligencia predstavuje kľúčový investičný trend dekády 2020 – 2030 a ponúka jedinečné príležitosti pre dlhodobých investorov, ktorí dobre rozumejú technologickým základom a rizikám trhu.

Graf zobrazuje, koľkokrát každá veľká technologická spoločnosť spomenula „AI“ vo svojej správe o výsledkoch za Q4 2022. Vidíme viac ako šesťnásobný medziročný rast v Microsofte, takmer dvojnásobný rast v Meta Platforms a Alphabete (Google), ktorý spomenul AI rekordných 32-krát (78 %) medziročne). Spoločnosť bola už predtým známa svojim výrazným záujmom o umelú inteligenciu. Teraz ju začínajú doháňať aj ďalší giganti. Tiež Q4 roku 2022 bol kvartál, kedy GPT začal svoju cestu, vytvorený vývojármi AI. Toto obdobie môžeme označiť za začiatok širšieho trendu, ktorý podporil dopyt po AI čipoch Nvidia. Zdroj: ArkInvest, XTB Research

Budúcnosť AI

Po mnoho rokov sa spoločnosti zaoberali vývojom umelej inteligencie, ale rok 2023 priniesol novú vlnu záujmu o AI, ktorú podporil obrovský úspech chatbotu ChatGPT a rastúcej chuti k riziku na globálnych trhoch. ChatGPT, vytvorený spoločnosťou OpenAI v spolupráci s jej miliardovým investorom Microsoftom, sa podľa Reuters stal najrýchlejšie rastúcou aplikáciou v histórii.

Jazykový model GPT-3, na ktorom chatbot beží, je neustále zdokonaľovaný a vďaka rozsiahlej databáze si AI vydobyla svoje miesto tým, že dokázala riešiť pokročilé testy z prírodovedných aj humanitných odborov na univerzitnej úrovni. Žiadna iná aplikácia umelej inteligencie nedosiahla taký spektakulárny úspech, ako ukazuje nasledujúce porovnanie.

ChatGPT dosiahol iba za dva mesiace 100 miliónov mesačných užívateľov, čo ukazuje na enormný záujem, ktorý sa preniesol aj na akciové trhy. Tento rast bol viac ako štyrikrát rýchlejší ako pri TikToku a pätnásťkrát rýchlejší ako pri aplikácii Instagram. Tieto aplikácie boli doslova prekonané. Zdroj: TheRundownAI

Financovanie AI zo strany podielových fondov v roku 2022, kedy NASDAQ stratil takmer 35 %, zostalo veľmi stabilné. To napriek obavám z globálnej recesie, ekonomického spomalenia a prudkému poklesu financovania technologického sektora v prostredí výrazne zvýšených úrokových sadzieb centrálnymi bankami. Tento trend by mohol byť optimistickým signálom pre býkov očakávajúcich ďalší rast. Pokiaľ sa investície do AI v „ťažkých časoch“ významne neznížia, ukazuje to na obrovský potenciál tohto odvetvia a odhodlanie významných investorov.

Externé financovanie AI projektov a budúce vyhliadky trhu – v roku 2022 došlo k prudkému poklesu externých investícií a financovaniu projektov súvisiacich s umelou inteligenciou, napriek tomu však zostalo výrazne vyšší ako historický priemer. Aj napriek prísnej menovej politike Federálneho rezervného systému a zvyšujúcim úrokovým sadzbám investovali finančné inštitúcie do AI startupov. Tento trend poukazuje na odolnosť a atraktivitu sektora, aj v nepriaznivých ekonomických podmienkach. Zdroj: CB Insights

Podľa Wrightovho zákona by pokles nákladov na trénovanie umelej inteligencie mal v nasledujúcich rokoch podporiť jej ďalší rozvoj. Čo to môže znamenať pre trhy? ChatGPT síce zaujal ako softvér, ale z dlhodobého hľadiska nemusí byť dostatočne prevratný.

S tým, ako sa trénovanie chatbotov podobného výkonu stáva lacnejším, pozornosť trhov a investorov sa pravdepodobne presunie k ešte pokročilejším nástrojom, ktoré ponúknu výraznú konkurenčnú výhodu. Tento posun by mohol viesť k rastu spoločností zameraných na AI a k zvýšenému dopytu po čipoch a úložiskách pre cloud computing.

Investori by tak mali sledovať nielen softvérové ​​inovácie, ale aj hardvérové ​​odvetvie, kde budú kľúčové spoločnosti vyrábajúce polovodiče a poskytujúce cloudové riešenia. Tento sektor by mohol priniesť významné investičné príležitosti, najmä ak sa AI technológie stanú základom budúcich obchodných modelov.

Náklady na trénování AI podobné ChatGPT-3 podle výpočtů ArkInvest klesly z 4,65 milionu dolarů v roce 2020 na 450 000 dolarů v roce 2022. Zdroj: ArkInvest

Generatívne AI

Generatívne AI je novým trendom v oblasti AI. Tu sú niektoré kľúčové body:

Odhaduje sa, že výdavky na generatívny AI softvér prudko porastú z 1 miliardy dolárov v roku 2022 na 81 miliárd dolárov v roku 2027, čo signalizuje rýchly rast trhu.

Hlavné technologické spoločnosti ako Meta, Google a OpenAI vedú vývoj v oblasti AI.

Meta vyvinula LLaMA 2, Google vytvoril Gemini AI a OpenAI predstavila GPT-4.

Napriek potenciálu generatívnej AI sa jej aplikácie stretávajú s problémami, ako je šírenie dezinformácií a zaujatosť. Avšak úspech veľkých jazykových modelov, ako je ChatGPT od OpenAI, ktorý prilákal 100 miliónov užívateľov v priebehu dvoch mesiacov od spustenia, odráža významný verejný záujem a prijatie. Investovanie do spoločností na čele generatívnej AI poskytuje expozíciu tomuto rýchlo rastúcemu segmentu trhu s AI.

Súboj titánov?

S rekordným financovaním 10 miliárd dolárov od OpenAI sa Microsoft snaží posilniť svoj vlastný prehliadač Bing, ktorý stráca konkurenčný boj s vyhľadávačom Google (Alphabet). Potenciálne by to mohlo byť katalyzátorom pre konkurenciu medzi týmito dvoma technologickými gigantmi, čo vždy znamenalo zvýšené výdavky na výskum a vývoj a rast v odvetví – rovnako ako Studená vojna vo svojej dobe znamenala rast vojenských a vesmírnych technológií.

Investori sa presvedčili, že vývoj AI sa zrýchli, pretože Microsoft (MSFT.US) sa chystá minúť výrazné čiastky za vývoj AI napriek vlne prepúšťania a znižovania nákladov oznámenej v roku 2022. Netrvalo dlho a Alphabet (GOOGL.US) oznámil prezentáciu svojho vlastného chatbota Gemini založeného na jazykovom engine laMDA.

Čínsky technologický gigant Baidu (BIDU.US) sa tiež zapojil do preteku. Jeho generatívna umelá inteligencia odborne odpovedá na otázky pomocou obrovských databáz, zatiaľ čo grafické modely ako DALL-E produkujú kreatívne obrázky na vyžiadanie v priebehu niekoľkých sekúnd. A to nie je všetko, „vytvor video“ poskytované spoločnosťou Zuckerberga dokáže tiež vytvárať krátke videá. Niet divu, že záujem o generatívne AI rastie. Umožňuje firmám aj jednotlivým užívateľom získať hodnotný obsah v krátkom časovom úseku. Najčastejšie za oveľa nižšiu cenu, než sú ponuky špecialistov alebo umelcov.

V porovnaní s tým, podľa CoinDesk, investície rizikového kapitálu do kryptomenového priemyslu v januári 2023 klesli o takmer 91 % medziročne. Zdroj: PitchBook, FinancialTimes

AI – šanca od spoločností vyrábajúcich polovodiče?

Výhody (ale aj potenciálne úskalia) technológie AI by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť akcie najväčších technologických spoločností na svete, ako sú Microsoft a Alphabet (Google). Výrobcovia vyrábajúci čipy s technológiou 5nm a menšou, ako sú Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) a Taiwan Semiconductors (TSM.US) môžu z tohto trendu ťažiť tým, že sa vyhnú potenciálnym technologickým úskaliam a chybám. Vďaka obrovským výpočtovým nárokom, ktoré sú spojené s generatívnou AI, z toho môžu ťažiť dodávatelia čipov. Rovnako tak aj výrobcovia špecializovaných integrovaných obvodov (IC) a fotomasiek, ako sú Lam Research (LRCX.US), ASML (ASML.NL), Synopsys (SNPS.US) alebo Photronics (PHTR.US).

Priemerná predajná cena GPU A100 od spoločnosti Nvidia k 16. februáru 2023 je približne 10 000 dolárov a cena procesora H100, ktorý bol predstavený v marci 2022, je približne 25 000 dolárov. Za predpokladu výpočtového výkonu, ktorý poháňa jazyk GPT-3 s 5 000 GPU A100 od spoločnosti Nvidia, to dáva približne 50 miliónov dolárov tržieb za predpokladu priemernej ceny 10 000 dolárov za super-efektívny procesor. Je však možné, že sa spoločnosti budú snažiť udržať náklady na vývoj jazykových enginov čo najnižšie pomocou iných čipov, ako je AMD MI300 (AMD.US).

Zákazníkmi výrobcov čipov nemusí byť iba Microsoft. Napríklad Google sa môže rozhodnúť používať tenzorové procesory TPU na poháňanie vlastných modelov AI. Stále však existujú obavy ohľadom nákladov na údržbu chatbotov, podľa odhadov sa jedna otázka na ChatGPT pohybuje medzi 0,3 a 1 dolárom, čo je výrazne nad nákladmi na spustenie tradičného vyhľadávacieho dotazu Google, ktoré analytici odhadujú medzi 0,00001 a 0,002 dolármi. Stále vysoké náklady však nezastavili investície rizikového kapitálu.

Zatiaľ čo firemný dopyt po revolučných čipoch ARM môže stále rásť (využitie ARM spoločností Amazon a ďalšími), s ohľadom na spomaľujúcu sa ekonomiku, prepúšťanie v technologickom priemysle a vyššie úrokové sadzby sa mnoho výrobcov môže vracať k lacnejším polovodičovým čipom v prostredí klesajúceho tlaku na náklady spojené. s vyhľadávaním, čo potenciálne vytvára nové príležitosti pre výrobcov čipov.

Širší záujem investorov o generatívne AI v roku 2022 tiež zvýšil počet transakcií a tiež hodnotu investícií denominovaných v amerických dolároch.

Akcie a ETF zamerané na AI

Aby investori získali expozíciu k rastúcemu záujmu o umelú inteligenciu, môžu sa začať zaujímať o investície do akcií spoločností zameraných na AI (kótované spoločnosti, ktoré priamo alebo nepriamo profitujú z trendu AI).

Tu je niekoľko príkladov akcií súvisiacich s AI:

AI: C3.ai (AI.US), SoundHound (SOUN.US), BigBear AI Holdings (BBAI.US), Artificial (AI.ES), PROS Holdings (PRO.UU), WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI.UK)

Polovodiče: Nvidia (NVDA.US), Advanced Micro Devices (AMD.US), Micron Technology (MU.US), Intel (INTC.US), Texas Instruments (TX.US), Taiwan Semiconductors (TSM.US), Broadcom (AVGO), Marvell Technologies (MRVL), Photronics (PHTR.US)

Dátové centrá: Super Micro Computers (SMCI.US), Arista Networks (ANET.US), Juniper (JNPR.US), Cisco Systems (CSCO.US), IBM (IBM.US)

Cloud Computing: Microsoft (MSFT.US), Alphabet (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Cloudflare (NET.US), Snowflake (SNOW.US), DataDog (DDOG.US), Fastly (FSLY.US), Wisdom Tree Cloud Computing ETF (WCLD.UK)

Ostatné: Tesla (TSLA.US), Adobe (ADBE.US), Apple (AAPL.US), Baidu (BIDU.US), Alibaba Holdings (BABA.US), JD.com (JD.US), Palantir (PLTR.US), Snowflake (SNOW.US)

Populárne CFD inštrumenty súvisiace s AI: C3.ai (AI.US), US100 (futures kontrakty na Nasdaq 100) a CFD na kryptomeny GRAPH, FILECOIN

Treba však mať na pamäti, že obchodovanie CFD môže viesť k obrovským stratám a predtým, než s ním začnete, je nutné získať patričné ​​znalosti, ktoré môžu investori získať prostredníctvom vzdelávacej platformy XTB.

Dôležité: Aj napriek veľkej popularite je stále ťažké povedať niečo o generatívnych akciách AI. Existujú spoločnosti, ktoré poskytujú generatívne AI, ako je Adobe, ale zatiaľ je investovanie do generatívnej AI obmedzené na obrovské technologické giganty, ako je Alphabet (Google) alebo Microsoft a ich nástroje. Vzhľadom na vyššie kapitálové náklady a obrovské množstvo dát, ktoré sú kľúčové pre poskytovanie riešení AI, je aj počet akcií technologických spoločností v oblasti AI obmedzený.

Riziko investovania do AI

Investovanie do kótovaných spoločností zahŕňa mnoho rizík, a to aj v prípade diverzifikovaného portfólia. Pred investíciou do akýchkoľvek akcií je nevyhnutné zhromaždiť čo najviac informácií. Vzhľadom na to, že investovanie do AI je stále populárnejšie, mnoho špekulantov a analytikov sa zaoberá technologickými akciami. Ale zatiaľ sa do vývoja umelej inteligencie zapája len niekoľko spoločností. Medzi najznámejšie akcie AI patria výrobcovia čipov AI Nvidia a AMD (GPU), Microsoft (OpenAI, Copilot a Bing AI), Google (Gemini AI) a Arista Networks (infraštruktúra dátových centier). Sektor AI je obrovský a aj autonómne vozidlá môžu byť budúcou technológiou. Investori sa zameriavajú na rast tržieb.

Vyššie sme uviedli spoločnosti dostupné v ponuke XTB, rovnako ako ETF zamerané na AI, ktoré poskytujú expozíciu k akciám spoločností zameraných na AI. Pridali sme tiež výrobcov najefektívnejších polovodičov, pretože nepriamo môžu tieto spoločnosti zaznamenávať vyššie tržby vďaka rastúcemu dopytu po výpočtovom výkone (výsledkom vývoja AI). Aj softvérové ​​spoločnosti zaoberajúce sa produktmi AI sa môžu stať technologickými gigantmi. Pamätajte však, že minulá výkonnosť nie je zárukou ničoho a odborníci z odboru sa môžu mýliť, podceňovať menšie spoločnosti. Zatiaľ sú giganti ako Taiwan Semiconductor Manufacturing alebo Nvidia oveľa populárnejšie ako akákoľvek malá akcia AI. Nikto však nevie, ktoré sú najlepšie spoločnosti v oblasti AI, do ktorých sa oplatí investovať.