Investovanie v období geopolitického napätia a nestability

Naučte sa s XTB, ako investovať v období geopolitického napätia. Objavte techniky zmierňovania rizík, stratégie správy majetku a metódy diverzifikácie, ktoré ochránia vaše investície. Pochopte vplyv globálnych udalostí na rôzne triedy aktív a buďte informovaní a pripravení!
Kľúčové body
-
Geopolitické riziká sú politické a ekonomické neistoty vyplývajúce z globálneho napätia, vojen a politických zmien, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ceny aktív.
-
Investovanie v období geopolitického napätia si vyžaduje pochopenie toho, ako tieto riziká ovplyvňujú jednotlivé triedy aktív. Niektoré aktíva môžu v týchto obdobiach výrazne vzrásť, zatiaľ čo iné môžu zaznamenať prudký pokles.
-
Trend globalizácie v posledných desaťročiach podporoval globálne ekonomiky a trhy. Ak sa tento trend začne obracať, investori by mali analyzovať, ako to môže ovplyvniť ich portfóliá.
-
Niektoré aktíva, ako napríklad komodity, drahé kovy alebo akcie zbrojárskych spoločností, môžu v obdobiach globálnej nestability posilniť. Takýto vývoj však nie je nikdy zaručený a nie je ľahké ho predpovedať.
-
Diverzifikácia portfólií odolnejšími akciami, zabezpečovacími nástrojmi a nekorelovanými aktívami môže pomôcť zmierniť riziká.
-
Analýza akcií v odvetviach, ako je letecký a obranný priemysel alebo spotrebný tovar, môže investorom poskytnúť výhodu v obdobiach geopolitického napätia. Podobne je možné sledovať aj drahé kovy, poľnohospodárske komodity, bitcoiny alebo index volatility VIX.
Geopolitické udalosti - od medzinárodných konfliktov cez obchodné vojny až po politickú nestabilitu - môžu priniesť významnú neistotu na finančné trhy. Hoci každá neistota môže byť príležitosťou, niektoré neočakávané udalosti môžu viesť k významným korekciám alebo krízam. Globálne obchodné napätie môže spôsobiť volatilitu cien aktív a narušiť globálnu ekonomickú aktivitu. Odpoveď na otázku, ako riešiť tieto výzvy, môže byť kľúčom k udržaniu odolného investičného portfólia. Tento článok sa zameriava na to, ako investovať v čase geopolitického napätia, a zdôrazňuje, ktoré aktíva sú voči nemu odolnejšie a ktoré z neho môžu profitovať.
Či už hľadáte odpoveď na otázku: kam investovať v čase krízy alebo počas súčasných vojnových konfliktov vo svete, ste na správnom mieste.
Aké sú geopolitické riziká pri investovaní?
Geopolitické riziká zahŕňajú širokú škálu politických a ekonomických neistôt vyplývajúcich z konfliktov vo svete, zmien politiky alebo diplomatických vzťahov medzi štátmi. História je s touto témou veľmi dobre oboznámená - takmer každé obdobie bolo poznačené určitým napätím, ktoré často viedlo k vojenským konfliktom. Niektorí investori, ako napríklad Ray Dalio z Bridgewater Associates, sa touto témou zaoberajú ešte hlbšie. Tu je niekoľko príkladov:
-
Vojnové konflikty vo svete: Vojenské operácie a územné spory môžu narušiť globálne dodávateľské reťazce a ovplyvniť ceny komodít a náklady na dopravu. Takéto obdobia často podporujú akcie leteckých a obranných spoločností, ktoré môžu profitovať z vyšších výdavkov na obranu.
-
Obchodné vojny: Clá a obchodné bariéry narúšajú medzinárodný obchod, čo ovplyvňuje odvetvia závislé od exportu a globálny hospodársky rast. História ukazuje, že takéto situácie sa opakovali od staroveku cez napoleonské vojny až po súčasnosť. Globálne trhy a obchodníci vo všeobecnosti nemajú radi bariéry, ktoré narúšajú voľný obchod.
-
Politická nestabilita: Zmeny vlád, nepokoje alebo regulačné zásahy môžu vytvárať neistotu pre podniky a investorov. Významné zmeny v globálnych hospodárskych partnerstvách môžu mať potom veľký vplyv na trhy.
-
Sankcie: Hospodárske sankcie uvalené jednou krajinou na inú môžu obmedziť prístup na trhy a k zdrojom. Môžu napríklad ovplyvniť sektory pokročilých technológií, ako sú polovodiče alebo umelá inteligencia, a tým aj spoločnosti a ich dodávateľov pôsobiacich v týchto sektoroch.
Čo je geopolitika?
Geopolitika je oblasť, ktorá skúma, ako geografické faktory ovplyvňujú svetovú politiku a rozdelenie moci. Zaoberá sa strategickým významom jednotlivých regiónov, prírodných zdrojov a hraníc. Analyzuje vzťahy medzi štátmi, vrátane konfliktov, aliancií a ekonomických závislostí. Zohľadňuje tiež vplyv prírodných zdrojov, ako sú ropa, plyn a nerasty, na medzinárodné vzťahy. Geopolitika sa zaoberá aj tým, ako kultúrne, historické a ideologické faktory formujú politické správanie štátov.
Vplyv geopolitických rizík na ceny aktív
Geopolitické riziká môžu významne ovplyvniť ceny aktív viacerými spôsobmi:
-
Vyššia volatilita: Neistota spôsobuje kolísanie trhu, keďže investori reagujú na správy a nové udalosti. Za takýchto podmienok index volatility VIX zvyčajne stúpa, zatiaľ čo rizikové aktíva, ako sú akcie alebo kryptomeny, majú tendenciu oslabovať.
-
Bezpečné aktíva: V časoch geopolitickej neistoty investori často presúvajú prostriedky do bezpečnejších investícií, ako je zlato alebo štátne dlhopisy. Môže z toho profitovať aj americký dolár. Zlato a dolár sa tradične považujú za "bezpečné prístavy".
-
Kolísanie výmenných kurzov: Politická nestabilita môže spôsobiť oslabenie alebo posilnenie mien, čo má priamy vplyv na medzinárodné investície. Napríklad posilňovanie meny v krajine, ktorej akciový trh je silne závislý od vývozu, môže investorov znepokojovať. Typickým príkladom bol kolaps japonského trhu v auguste 2024.
-
Vplyv na jednotlivé sektory: Niektoré sektory, ako napríklad obrana, energetika a komodity, bývajú priamo ovplyvnené geopolitickými udalosťami. Niekedy ceny poľnohospodárskych komodít, ako je pšenica alebo sója, stúpajú aj v dôsledku obáv z prerušenia dodávok. Okrem toho rastúce napätie často podporuje akcie výrobcov zbraní.
Výnos indexu SP500 a ropy Brent v porovnaní s indexom volatility VIX
Historicky pokles cien ropy a rast indexu VIX signalizovali korekciu indexu S&P 500. Geopolitické napätie, ktoré narúša dodávky ropy, má potenciál tlačiť ceny ropy nahor, zatiaľ čo reakcia indexu VIX závisí od konkrétnych podmienok, za ktorých dochádza k vojnám alebo iným šokom. Tieto udalosti môžu vyvíjať väčší alebo menší tlak na hodnotenie akciových trhov. Napríklad útok Ruska na Ukrajinu v roku 2022 nemal významný vplyv na Wall Street, pretože americké spoločnosti nemali silné väzby na tieto dve ekonomiky. Naopak, širší konflikt na Taiwane, v Číne alebo na Blízkom východe by mohol vyvolať panické reakcie na akciových trhoch. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdroj: XTB Research
Stabilnejšie investície
Investovanie do aktív, ktoré sú menej citlivé na geopolitické riziká, môže pomôcť chrániť vaše portfólio. Často poskytujú stabilitu aj v turbulentných časoch:
-
Drahé kovy: Zlato a striebro sú tradičné bezpečné útočiská, ktoré majú tendenciu dosahovať dobré výsledky v časoch neistoty.
-
Štátne dlhopisy: Vysoko kvalitné štátne dlhopisy, najmä zo stabilných krajín, môžu ponúknuť istotu a stabilné výnosy.
-
Akcie v oblasti obrany: Spoločnosti v tomto sektore môžu ťažiť zo zvýšených vládnych výdavkov na armádu a obranu.
-
Akcie energetických a infraštruktúrnych spoločností: Spoločnosti poskytujúce základné služby majú často regulované príjmy, vďaka čomu sú menej volatilné.
-
Nehnuteľnosti: Nehnuteľnosti v stabilných regiónoch môžu poskytovať stabilný príjem a rast hodnoty bez ohľadu na geopolitické napätie.
-
Luxusný tovar: Luxusné výrobky, ako sú drahé autá alebo značkové kabelky, môžu napriek geopolitickým nepokojom a krátkodobým zmenám nálady rásť na hodnote.
Aktíva, ktoré môžu profitovať z napätia
Niektoré aktíva môžu dokonca získať na hodnote v dôsledku deglobalizácie, globálneho napätia a vojen:
-
Obranný a letecký priemysel: Rastúce výdavky na obranu zvyšujú tržby zbrojárskych a leteckých spoločností.
-
Energetické komodity: Ceny ropy a zemného plynu môžu vzrásť v dôsledku prerušenia dodávok spôsobeného konfliktmi.
-
Poľnohospodárske komodity: Obchodné obmedzenia a sankcie narúšajú poľnohospodárske dodávateľské reťazce, čo môže tlačiť ceny nahor.
-
Akcie v oblasti kybernetickej bezpečnosti: Vyššie napätie často zvyšuje dopyt po riešeniach kybernetickej bezpečnosti, ktoré chránia pred digitálnymi hrozbami.
Návratnosť investícií od januára 2000
Ako je vidieť z grafu, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou zvýšila napätie po celom svete a akcie zbrojárskych a leteckých spoločností odvtedy prudko vzrástli. Najvýraznejším príkladom je nemecká spoločnosť Rheinmetall, ktorá je na čele zásadnej zmeny v hodnotení a výhľadoch celého zbrojného sektora. Pripomíname, že minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Stratégie v prípadoch svetovej nestability
Investovanie v čase geopolitického napätia vyžaduje premyslenú stratégiu a v niektorých prípadoch aj proaktívne riadenie rizík. Ešte dôležitejšie je mať na pamäti vysokú mieru volatility na akciovom trhu. Nižšie uvádzame niekoľko stratégií a techník na zmiernenie týchto rizík a optimalizáciu vášho investičného portfólia za daných podmienok. Nejedná sa o investičné odporúčania - každé obdobie konfliktu a reakcia na neočakávané udalosti sa môžu líšiť. Okrem toho minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov.
-
Diverzifikácia
-
Geografická diverzifikácia: Rozložte svoje investície do rôznych krajín a regiónov, aby ste znížili svoju expozíciu voči akémukoľvek konkrétnemu geopolitickému riziku. Kombinácia rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov pomôže vyvážiť riziko a potenciálny výnos.
-
Sektorová diverzifikácia: Investujte do viacerých sektorov, ako sú technológie, zdravotníctvo, energetika alebo spotrebný tovar, aby ste sa vyhli závislosti od jedného odvetvia, ktoré môže byť ovplyvnené geopolitickými udalosťami.
-
-
Bezpečné aktíva
-
Drahé kovy: Časť svojho portfólia alokujte do zlata, striebra a iných drahých kovov, ktoré si zvyčajne zachovávajú alebo dokonca zvyšujú svoju hodnotu v obdobiach neistoty.
-
Štátne dlhopisy: Investujte do vysoko kvalitných štátnych dlhopisov zo stabilných krajín. Tieto dlhopisy sa považujú za nízkorizikové a môžu poskytovať stabilné výnosy.
-
-
Odolné sektory
-
Energetika a infraštruktúra: Spoločnosti poskytujúce základné služby majú regulované príjmy a sú menej citlivé na hospodárske cykly, čo z nich robí bezpečnejšiu investíciu v turbulentných časoch.
-
Spotrebný tovar: Spoločnosti, ktoré vyrábajú potraviny a základné výrobky pre domácnosť, majú tendenciu dosahovať dobré výsledky aj počas hospodárskeho poklesu.
-
-
Aktíva generujúce príjem
-
Dividendové akcie: Investujte do spoločností s dlhou históriou vyplácania stabilných a rastúcich dividend. Dividendy môžu slúžiť ako ochrana proti výkyvom na trhu.
-
Realitné fondy: Tieto fondy ponúkajú stabilný príjem z prenájmu nehnuteľností, ktorý je menej citlivý na krátkodobé geopolitické udalosti.
-
-
Alternatívne investície
-
Komodity: Okrem drahých kovov zvážte investovanie do ropy, zemného plynu alebo poľnohospodárskych komodít. Tieto aktíva môžu profitovať z narušení dodávateľských reťazcov.
-
Infraštruktúrne projekty: Investície do infraštruktúry, ako sú diaľnice, letiská a energetické siete, generujú stabilné výnosy a sú menej citlivé na geopolitické riziká.
-
Nech už ste profesionál alebo začiatočník v investovaní, geopolitické otrasy môžu kohokoľvek vyviesť z miery a priviesť k rozhodovaniu v panike. O emočnom rozhodovaní a ďalších chybách pri investovaní sa viac dozviete v článku:
10 bežných chýb pri investovaní a 10 tipov ako sa im vyhnúť
Techniky riadenia rizík
Hovorí sa, že počas poklesov na trhu klesá korelácia všetkých aktív s jedným (t. j. všetky aktíva sa začínajú správať rovnako a ich ceny klesajú súčasne). Hoci to nie je úplne presné, vystihuje to skutočnosť, že počas poklesov spôsobených geopolitickými napätiami môže hodnota širokej škály aktív klesať jednoducho kvôli nálade na trhu, a nie kvôli fundamentálnym faktorom. To robí riadenie rizík ešte dôležitejšou disciplínou pre každého investora.
-
Hotovosť a hľadanie príležitostí
-
Hotovostná rezerva: Udržujte dostatočnú hotovostnú rezervu, aby ste mohli využiť príležitosti na nákup počas poklesov. Hotovosť tiež poskytuje istotu v obdobiach zvýšenej volatility. Investori môžu hľadať príležitosti mimo aktív, ktoré sú priamo ovplyvnené konfliktmi alebo obchodnými vojnami.
-
Likvidné aktíva: Investujte do aktív, ktoré je možné rýchlo premeniť na hotovosť bez výraznej straty hodnoty. To vám umožní flexibilne reagovať na meniace sa podmienky. Takmer vždy existujú aktíva, ktorých hodnota klesá len kvôli nálade na predaj, a nie kvôli zmene ich fundamentálnych ukazovateľov.
-
-
Zabezpečenie a deriváty
-
Menné zabezpečenie: Využívajte stratégie menového zabezpečenia na ochranu pred kurzovým rizikom, najmä ak máte investície v krajinách s volatilnými menami. Investori môžu tiež sledovať ceny ropy, pšenice alebo index VIX a snažiť sa využiť zmeny v náladách na trhu.
-
Opcie a futurity: Skúsení investori môžu využiť futurity alebo opcie na ochranu svojich portfólií pred stratami. Tieto nástroje môžu poskytovať ochranu pred poklesmi v obdobiach vysokej neistoty.
-
-
Prehľad portfólia
-
Rebalancovanie: Pravidelne prehodnocujte a rebalancujte svoje portfólio, aby ste sa uistili, že je v súlade s vašimi cieľmi a toleranciou voči riziku. Pomôže vám to udržať správnu úroveň diverzifikácie a vyhnúť sa nadmernému vystaveniu akejkoľvek triede aktív.
-
Stresové testovanie: Podrobte svoje portfólio stress testovaniu, aby ste zistili, ako by sa správalo v rôznych geopolitických scenároch. To vám pomôže identifikovať slabé miesta a v prípade potreby upraviť svoju stratégiu.
-
-
Buďte informovaní
-
Sledujte geopolitické udalosti: Buďte informovaní o svetových udalostiach, politických zmenách a nových reguláciách, ktoré by mohli ovplyvniť vaše investície. Aktívny prístup vám pomôže predvídať pohyby na trhu a včas sa prispôsobiť.
-
Ekonomické ukazovatele: Sledujte kľúčové ukazovatele, ako sú inflácia, úrokové sadzby a rast HDP. Tieto ukazovatele môžu poskytnúť užitočné informácie o širšom ekonomickom vplyve geopolitických udalostí. Pamätajte, že akciový trh nikdy nefunguje čisto matematicky a racionálne.
-
Príklady scenárov
Nižšie podrobne preskúmame dva scenáre možných geopolitických konfliktov, a to na Blízkom východe a v Číne. Nejedná sa o investičné odporúčania, ale skôr o teoretické scenáre, ktoré môžu slúžiť ako podnet na zamyslenie sa nad diverzifikáciou a strategickým plánovaním z rôznych uhlov pohľadu.
V súčasnosti neexistujú žiadne jasné náznaky, že vojna je nevyhnutná, či už na Blízkom východe, v strednej Európe alebo v Číne. Správanie investorov sa preto môže prikláňať k aktívam, ktoré by naopak mohli v prípade skutočného eskalovania napätia výrazne stratiť na hodnote.
Scenár 1: Narastajúce napätie na Blízkom východe
Predstavme si, že napätie na Blízkom východe eskaluje. To spôsobuje neistotu ohľadom globálnych dodávok ropy a zvyšuje volatilitu trhu. Ako možno v takejto situácii využiť uvedené stratégie a techniky riadenia rizík?
Diverzifikácia
-
Investujte do energetických spoločností mimo Blízkeho východu, aby ste znížili svoju priamu expozíciu voči tomuto regiónu.
-
Časť svojich prostriedkov alokujte do sektorov, ktoré sú menej závislé od cien ropy, ako je zdravotníctvo alebo infraštruktúra (energetika a iné).
Bezpečné aktíva
-
Zvýšte svoje držby zlata a amerických štátnych dlhopisov, ktoré môžu slúžiť ako ochrana proti volatilite trhu.
Alternatívne investície
-
Zvážte investovanie do poľnohospodárskych komodít, ktoré môžu profitovať z potenciálnych prerušení dodávok.
Zabezpečenie
-
Využite menové zabezpečenie proti možným výkyvom mien krajín vyvážajúcich ropu.
Špekulácie
-
Sledujte index VIX a posúďte, či napätie na Blízkom východe vedie k zmene nálady a zvýšeniu očakávanej volatility.
Prehľad portfólia
-
Vykonajte stresový test, aby ste zistili, ako by sa vaše portfólio správalo v prípade prudkého nárastu cien ropy alebo ďalšieho eskalovania geopolitického napätia.
-
Pravidelne vyvažujte svoje portfólio, aby bolo v súlade s vašimi investičnými cieľmi a toleranciou voči riziku.
Sledujte situáciu
-
Sledujte správy a analýzy týkajúce sa vývoja na Blízkom východe a ropných trhoch.
-
Skontrolujte ekonomické ukazovatele, ktoré môžu signalizovať širší vplyv na globálny ekonomický rast.
Udržujte likviditu
-
Zabezpečte si dostatočné hotovostné rezervy, aby ste mohli využiť potenciálne nákupné príležitosti, ak trhy prehnane zareagujú na geopolitické správy.
Scenár 2: Vojna medzi USA a Čínou alebo blokáda Taiwanu
V druhom scenári došlo k eskalácii napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou. To by mohlo viesť k vojenskému konfliktu alebo blokáde Taiwanu. Takýto scenár by narušil globálne dodávateľské reťazce, ovplyvnil medzinárodný obchod a zvýšil volatilitu. Za takýchto okolností by správne riadenie rizík vyzeralo takto:
Diverzifikácia
-
Geografická diverzifikácia: Posilnite investície v regiónoch, ktoré sú menej vystavené napätiu medzi USA a Čínou, ako je Európa, Latinská Amerika alebo Afrika. Tým sa zníži závislosť od ekonomík priamo zapojených do konfliktu.
-
Sektorová diverzifikácia: Presunúť časť prostriedkov do sektorov, ktoré sú menej závislé od globálnych dodávateľských reťazcov, ako je zdravotníctvo alebo miestna spotrebná výroba.
-
Investujte mimo technológií: Keďže technológie sú kľúčovým sektorom v dynamike vzťahov medzi USA a Čínou a Taiwan samotný je čipová veľmoc,, zvážte presun časti svojho kapitálu do iných sektorov. Môžu to byť napríklad financie, poľnohospodárstvo alebo spotrebný tovar.
Bezpečné aktíva
-
Zlato a drahé kovy: Zvýšenie podielu zlata a iných drahých kovov môže chrániť pred infláciou a kolísaním meny.
-
Americké štátne dlhopisy: Patria medzi najbezpečnejšie investície na svete a môžu poskytovať stabilitu v turbulentných časoch.
-
Japonský jen a švajčiarsky frank: Obidve meny sa tradične považujú za bezpečné útočisko v časoch globálneho napätia.
Odolné akcie
-
Energetika a spotrebný tovar: Energetické spoločnosti a spoločnosti vyrábajúce potraviny alebo výrobky pre domácnosť ponúkajú stabilné výnosy a sú menej citlivé na hospodárske cykly.
-
Zdravotná starostlivosť: Spoločnosti v tomto sektore sú odolné aj v časoch hospodárskej neistoty, pretože dopyt po zdravotnej starostlivosti je stabilný.
Alternatívne investície
-
Poľnohospodárske komodity: Ceny sóje, kukurice a pšenice môžu vzrásť, ak dôjde k narušeniu dodávateľských reťazcov.
-
Infraštruktúra: Investície do letísk, ciest alebo energetických sietí môžu poskytovať stabilné výnosy a sú menej citlivé na krízy v medzinárodnom obchode.
Zabezpečenie
-
Menné zabezpečenie: Zabezpečenie proti kolísaniu dolára a čínskeho jüanu, ktorých hodnoty môžu prudko kolísať.
-
Opcie a futurity: Profesionálni investori môžu využiť opčné stratégie alebo futurity na obmedzenie strát v prípade prudkého poklesu akcií.
Pravidelné prehodnocovanie portfólia
-
Stresové testy: Skontrolujte, ako by sa vaše portfólio správalo v prípade nedostatku čipov alebo zavedenia nových ciel.
-
Rebalancovanie: Udržujte zloženie svojho portfólia v súlade so svojimi cieľmi a toleranciou voči riziku a prispôsobujte ho vývoju na trhu.
Neustále sledovanie situácie
-
Aktuálny vývoj: Sledujte správy o vzťahoch medzi USA a Čínou, diplomatických krokoch, vojenských pohyboch alebo sankciách, ktoré by mohli ovplyvniť trhy. Aj pozitívne signály upokojenia môžu viesť k prudkým zmenám.
-
Ekonomické ukazovatele: Indexy výroby, objemy globálneho obchodu a dôvera spotrebiteľov môžu naznačovať širší vplyv na hospodársky rast.
Likvidita
-
Hotovostné rezervy: Majte k dispozícii dostatok hotovosti, aby ste mohli využiť príležitosti, keď trh reaguje prehnane.
-
Úverové možnosti: Majte možnosť rýchlo čerpať finančné prostriedky alebo prevádzať investície na hotovosť, aby ste zvýšili stabilitu.
Dôležité upozornenie: Minulé výsledky a odporúčania analytikov nie sú zárukou budúcich výsledkov. Ak sú informácie na trhoch všeobecne známe, je nepravdepodobné, že prinesú výnimočné výnosy. Dodržiavanie konsenzu trhu zvyčajne znamená priemerné výsledky. Naopak, hlbšia analýza, zameranie sa na menej populárne sektory a schopnosť myslieť "o krok dopredu" môžu poskytnúť výhodu, ak sú podporené disciplinovaným riadením rizík.
FAQ
Kľúčom je diverzifikácia. Rozložte svoje investície do rôznych tried aktív a geografických oblastí, aby ste zmiernili vplyv akejkoľvek geopolitickej udalosti. Zvyčajne má diverzifikované aktíva v portfóliu, ktoré nie sú navzájom korelované, podporujú jeho odolnosť. Tými aktívami môžu byť napríklad zlato, bitcoiny, akcie ropných spoločností, mäkké komodity, americké štátne dlhopisy, akcie leteckých a obranných spoločností alebo akcie spoločností v oblasti zdravotníctva a verejných služieb.
Rozvíjajúce sa trhy môžu byť volatilnejšie a citlivejšie na geopolitické riziká vzhľadom na ich závislosť od zahraničných investícií a exportných trhov. Zvyčajne silný „zbraňový“ americký dolár, ktorý v minulosti zaznamenal vyšší prílev v čase konfliktov, tlačí na devízové kurzy rozvíjajúcich sa trhov. Konflikty môžu tiež narušiť globálny obchod a zasiahnuť export z rozvíjajúcich sa trhov do „starých ekonomík“. Slabšie nálady na Wall Street môžu spôsobiť významnú, niekedy až panickú reakciu na rozvíjajúcich sa trhoch.
Sledujte správy týkajúce sa medzinárodných konfliktov, obchodnej politiky, politických zmien a ekonomických sankcií. Sledovanie týchto ukazovateľov, ako aj štúdium histórie, vám môže pomôcť predvídať pohyby na trhu. História nás však učí, že nič nie je na 100 % isté.
Podľa takzvanej teórie prediktívneho trhu ceny aktív nesú určité informácie. Vyšší objem a rastúce ceny ropy, ako aj dopyt po zlate, volatilita obilnín CBOT alebo akcií leteckého a obranného priemyslu, ako aj index volatility (CBOE VIX) a výkonnosť miestneho akciového trhu súvisiaca s potenciálnymi konfliktmi môžu byť signálom, že „sa niečo deje“.
Geopolitická nestabilita môže viesť k významným kolísaniam meny, čo má vplyv na hodnotu medzinárodných investícií a zisky nadnárodných spoločností. Zvyčajne sa mena napadnutej krajiny oslabuje; túto reakciu sme videli počas vojny na Ukrajine v roku 2022, zatiaľ čo americký dolár posilňuje v dôsledku rastúcich prílevov. Budúce reakcie však budú vždy neznáme a ťažko predvídateľné, pretože každý konflikt začína a končí iným spôsobom, čo môže potenciálne poškodiť jednu alebo druhú menu. Globálne finančné trhy zvyčajne nereagujú na regionálne konflikty, ktoré sú pre medzinárodný obchod menej dôležité.
Komodity, najmä energia a drahé kovy, môžu slúžiť ako zabezpečenie počas geopolitickej nestability, ale je dôležité pochopiť špecifické riziká a dynamiku každej komodity. Historicky sa obilie, najmä pšenica, na komoditných burzách, ako je Chicago Board of Trade, zotavilo pred šokmi v ponuke a dopyte spôsobenými armádami a anomáliami na trhu.
Arthur Cutten vo svojej autobiografii „The Story of a Speculator“ písal o vplyve vojen na futures na pšenicu. „V čase vojny sa pšenica stáva nielen komoditou, ale aj kľúčovým zdrojom pre národy. Kolísanie futures na pšenicu na CBOT odzrkadľuje naliehavosť a neistotu daného obdobia, keďže dopyt po potravinách pre armády a obyvateľstvo dramaticky stúpa, čo vedie k nepredvídateľnému rastu cien.“
V 21. storočí, keď armády potrebujú viac ropy ako kedykoľvek predtým, môžu byť ropné futures veľmi volatilné, čo signalizuje potenciálne narušenie obchodu a šoky v ponuke súvisiace s Blízkym východom a kľúčovými dopravnými trasami, ako je Adenský záliv, Červené more alebo Taiwanská úžina. Nezabúdajte, že obchodovanie s tvrdými aj mäkkými komoditami je vždy rizikové, najmä počas vysoko volatilných trhov.
