10 bežných chýb pri investovaní a 10 tipov ako sa im vyhnúť

Investovanie môže byť silným nástrojom na budovanie bohatstva, no časté chyby ako časovanie trhu, nedostatočná diverzifikácia či emocionálne rozhodovanie Vás môžu stáť veľa peňazí. Vyhnite sa tomu, aby sa Vaše finančné ciele neuskutočnili kvôli chybám, ktorým sa dá vyhnúť.
Kľúčové poznatky
Úspešné investovanie si vyžaduje vedomosti, disciplínu a schopnosť vyhnúť sa bežným chybám.
Rozpoznanie a pochopenie kognitívnych skreslení môže investorom pomôcť robiť racionálnejšie rozhodnutia.
Je prirodzené, že investori robia chyby – dokonca aj najznámejší investiční manažéri, ako Warren Buffett, George Soros či Stanley Druckenmiller, sa počas svojej kariéry dopustili mnohých omylov.
Medzi bežné investičné chyby patrí nedostatok prieskumu, emocionálne rozhodovanie, nesprávna alebo chýbajúca diverzifikácia portfólia a mnoho ďalších.
Učenie sa z chýb a kognitívnych skreslení môže viesť k lepším investičným stratégiám a výsledkom. Poučné sú aj lekcie z ekonomických cyklov – bublín a krachov.
Poznanie možných chýb pri investovaní môže pomôcť robiť múdrejšie rozhodnutia
Investovanie môže byť jedným z najefektívnejších spôsobov, ako budovať bohatstvo a dosiahnuť finančnú nezávislosť, no nie je bez rizík. Aj tí najskúsenejší investori robia chyby, ktoré ich môžu stáť čas, peniaze a príležitosti. Či už ste nováčik na trhu alebo skúsený obchodník, rozpoznanie bežných investičných chýb Vám pomôže robiť múdrejšie rozhodnutia a vyhnúť sa nákladným omylom.
Od naháňania „horúcich“ akcií až po zanedbanie dôkladného prieskumu – tieto chyby môžu podkopať Vašu investičnú stratégiu aj dlhodobé ciele. V tomto článku preskúmame päť najčastejších chýb, ktoré investori robia, a ukážeme vám, ako sa im vyhnúť, aby ste mohli pristupovať k trhu s istotou a jasným plánom. Vyhnutie sa týmto omylom môže znamenať rozdiel medzi finančným úspechom a premárnenými príležitosťami.
10 bežných chýb pri investovaní
Pochopenie bežných chýb z rôznych uhlov pohľadu pomáha investorom rozpoznať možné nástrahy a skreslenia, vďaka čomu môžu robiť lepšie a informovanejšie rozhodnutia na akciovom trhu. Tu je prehľad najčastejších chýb:
1. Neinvestovanie vôbec
Popis:
Najväčšou chybou pri investovaní, je už to, že ľudia neinvestujú vôbec, prípadne začiatky investovania odkladajú. Veľakrát majú ľudia pocit, že na investovanie nie je vhodný čas, že počkajú, kým budú mať lepšiu prácu, vyšší príjem, splatené bývanie a podobne. Často si aj položia otázku: „Oplatí sa teraz investovať?“ a nakoniec si na ňu sami odpovedia negatívne. Najväčším priateľom investora je čas a zložené úročenie.
Príklad:
Zoberme si hypotetickú situáciu, že do dôchodku chcete odísť vo veku 60 rokov. Ak by ste začali investovať vo svojich 20 rokoch 100 eur mesačne a trh by za toto obdobie dosiahol priemerný historický výnos vo výške 10 %, tak by ste mali po 40 rokoch na svojom účte dokopy cca 531 000 eur. Ak by ste ale začali investovať o 5 rokov neskôr, horizont by sa skrátil na 35 rokov a výnos by bol len okolo 325 000 eur. Ak by ste začal investovať až v 30 rokoch, tak by bola celková hodnota účtu po 30 rokoch len 197 000 eur. Každý rok odkladania investovania teda štatisticky stojí relatívne dosť peňazí.
Pri týchto hypotetických výpočtoch sme nebrali do úvahy poplatky, ktoré sú spojené s investovaním. U nás však môžete začať investovať do akcií a ETF s 0 % poplatkom*!
*0 % poplatky pri mesačnom objeme do 100 000 EUR. Všetky transakcie nad tento limit sú spoplatnené drobným poplatkom 0,2 % (min. 10 EUR). Môže byť účtovaný poplatok 0,5 % za konverziu mien. Finančné nástroje, ktoré ponúkame, sú rizikové. Investujte zodpovedne.
2. Spoliehanie sa na štát
Popis:
Druhý dôvod je spojený s prvým dôvodom. V dnešnej dobe zlej demografickej situácie, rastúcich deficitov a expanzívnych menových politík centrálnych bánk peniaze strácajú svoju hodnotu a vyhliadky na dôchodok nie sú najmä pre mladších ľudí ideálne.
Aktuálny dôchodkový systém vznikol ako také “štátne poistenie”, aby ľudia neboli v starobe odkázaný na charitu alebo rodinu za myšlienkou medzigeneračnej solidarity. Pracuje na princípe: pracujúci platia odvody, z ktorých sa vyplácajú aktuálne dôchodky - výmenou pre pracujúcich je to, že získavajú nárok na svoj budúci dôchodok. Tento systém vznikol v Nemecku za Bismarcka ešte na konci 19. storočia a do ostatných štátov Európy sa rozšíril až po druhej svetovej vojne. V tom čase však ekonómovia ešte nevedeli, aké zmeny nastanú z pohľadu vývoja demografie a ekonomiky. Neočakávali, že v budúcnosti budú štáty čeliť rizikám ako:
Nízka pôrodnosť: rodí sa málo detí, budúcich platcov odvodov je menej,
Starnutie populácie: ľudia vďaka lepšej informovanosti, moderným technológiám a postupom v oblasti medicíny a reguláciám životného prostredia žijú dlhšie, dôchodcov je viac a poberajú dôchodok dlhšie,
Zhoršujúci sa pomer pracujúcich k dôchodcom: stále menej pracujúcich „živí“ stále viac penzistov.
Čo v konečnom dôsledku vytvára:
tlak na zvyšovanie odvodov alebo zvyšovanie dôchodkového veku,
riziko nižších reálnych dôchodkov v budúcnosti,
napätie vo verejných financiách a politický tlak na neustále zmeny systému.
Preto sa investovanie vo vlastnej réžii stáva postupne nevyhnutnosťou a nie luxusom. Už dnešné dôchodky sú mnohokrát nedostatočné a situácia sa do budúcna bude zhoršovať. Ekonómovia predpovedajú, že náhradové pomery (to, koľko dostanete na dôchodku v pomere k svojej mzde) budú klesať, a tak môže byť investovanie jednou z ciest, ako sa zabezpečiť do budúcnosti.
Príklad:
Aktuálna situácia je taká, že investovanie je tu s nami ako súčasť dôchodkového investovania pomerne krátko vo forme druhého alebo tretieho piliera. V zahraničí si ľudia sporia prostredníctvom akcií cez rôzne štátne schémy už dekády. Okrem spomínaných demografických a ekonomických rizík avšak existuje aj politické riziko - pravidlá v dôchodkových pilieroch sa môžu zmeniť podľa toho, kto je práve pri moci. A môže sa stať, že sa zmenia do značnej miery negatívnym smerom.
Ďalšou možnosťou je investovanie a sporenie na dôchodok vo vlastnej réžii.
3. Pokusy o načasovanie trhu
Popis:
Načasovanie trhu znamená snahu nakupovať lacno a predávať draho na základe predpovedí vývoja trhu. Táto stratégia často vychádza z prehnanej sebadôvery, ilúzie kontroly a tzv. heuristiky dostupnosti – teda presvedčenia, že investor dokáže predvídať krátkodobé cenové pohyby na základe nedávnych udalostí alebo správ s titulkami “Akciové trhy padajú!” či “XYZ fondy padajú!”. Strach z premeškanej príležitosti (FOMO) a stádovité správanie môžu ďalej viesť k impulzívnym rozhodnutiam o vstupe alebo výstupe z trhu v nesprávnom čase.
Príklad:
Počas pádu trhov v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 mnohí investori v panike predávali svoje akcie, čím prišli o rýchle zotavenie, ktoré nasledovalo. Namiesto pokusov o načasovanie trhu by v tomto prípade disciplinovaný prístup „nakúpiť a držať“ priniesol lepšie výsledky.
4. Nespráva diverzifikácia
Nedostatočná diverzifikácia
Popis:
Nedostatočná diverzifikácia znamená, že investor vloží príliš veľkú časť svojich prostriedkov do jednej triedy aktív, jedného sektora alebo konkrétnej akcie. Táto chyba často pramení zo zaujatosti voči známym investíciám (tzv. familiarity bias), preferencie domácich spoločností tzv.(home bias) a prehnanej sebadôvery v konkrétne aktíva. Takýto prístup zvyšuje vystavenie špecifickým rizikám a môže výrazne ovplyvniť celkový výkon portfólia. Ešte horšou formou chyby je nesprávna diverzifikácia, ktorá investorom vytvára falošný pocit bezpečia – napríklad keď portfólio obsahuje viaceré aktíva, ktoré sú medzi sebou vysoko korelované (napríklad zoznam silne cyklických akcií).
Príklad:
Investor, ktorý investuje všetky svoje peniaze do technologických akcií, môže zaznamenať výrazné straty počas poklesu technologického sektora – ako sa to stalo počas prasknutia dot-com bubliny začiatkom 2000-tych rokov. Diverzifikované portfólio naprieč rôznymi sektormi a triedami aktív by toto riziko výrazne znížilo.
Prehnaná diverzifikácia
Popis:
Diverzifikácia je jedným zo základných pilierov rozumného investovania. Pokiaľ teda investujete, nemali by ste všetko vsadiť na jednu kartu, ale riziko rozložiť medzi viacero aktív. Existuje diverzifikácia v rámci tried aktív, v rámci geografických regiónov a aj v rámci určitej triedy aktív. Pokiaľ investujete do ETF, tak by investícia mala byť do veľkej miery diverzifikovaná sama o sebe. Pokiaľ ale vyberáte napríklad jednotlivé akcie, mali by ste ich vybrať väčšie množstvo aby ste zabezpečili, že portfólio nezažije veľký pád ani v prípade problémov jednej spoločnosti.
Na druhej strane nie je vhodná ani prílišná diverzifikácia. Pri investovaní vychádzame z predpokladu, že každú akciu v portfóliu by ste mali poznať. Príliš veľa akcií môže teda znamenať, že budete strácať prehľad.
Druhým dôvodom prečo môže byť prílišná diverzifikácia na škodu je to, že pokiaľ si vyberiete akcie, tak chcete dosiahnuť pravdepodobne vyšší výnos. Čím viac akcií ale budete mať, tým pravdepodobnejšie sa budete blížiť priemeru trhu.
Príklad:
Ak máte vo svojom portfóliu 10 akcií, portfólio máte diverzifikované. Zároveň ho ale každá jedna akcia dokáže stále výrazne ovplyvniť, pokiaľ by zaznamenala výraznejší rast. Pokiaľ však portfólio rozšírite napríklad na 50 akcií, tak sa váha každej akcie zmenší a výkonnosť portfólia sa bude blížiť priemeru akciového indexu. V takomto prípade je teda otázne, či sa Vám oplatí vybrať si akcie alebo sa radšej vydať cestou ETF.
5. Prílišná opatrnosť
Popis:
Každý investor má pochopiteľne iný vzťah k riziku. Investovanie na Slovensku je poznačené rôznymi podvodnými schémami z prelomu tisícročí a aj z tohto dôvodu panuje medzi ľuďmi nedôvera voči modernejším formám investovania a mnoho investorov má peniaze odložené na bežnom či maximálne termínovanom účte. Takéto formy investovania však zväčša nepokrývajú ani infláciu a nie sú teda pre dlhodobé investovanie vhodné.
Príklad:
Väčšina investorov investuje s vidinou dlhodobého zhodnocovania prostriedkov v rámci dlhého investičného horizontu. V takomto prípade sú najvhodnejším aktívom akcie, ktoré už pri zhruba 7-10 ročnom investičnom horizonte dosahovali približne 90 % pravdepodobnosť zisku. Pokiaľ teda niekto investuje dlhodobo do produktov akými sú sporiace účty, alebo dlhopisy, s vysokou pravdepodobnosťou sa oberá o značnú časť výnosov.
6. Nechápanie základných súvislostí a pojmov
Popis:
Dnešný svet investovania vyzerá relatívne jednoducho a chuť investovať je podporená najmä tým, že poslednú dekádu a pol trhy vo svete výrazne rástli. To dáva mnohým investorom pocit, že vedia všetko a pritom sa môže stať, že často nechápu základným pojmom a súvislotiam. Takže v konečnom dôsledku nevedia, ako funguje investovanie.
Každá trieda aktív má svoje špecifiká a je vhodná pre iného investora v inej fáze života a rovnako tak funguje odlišne. Akcie sú dobré na dlhodobé držanie, zlato môže slúžiť ako prvok na zabezpečenie portfólia a dlhopisy dlhodobo pokrývajú infláciu a sú považované za najmenej rizikové. Toto všetko musí investor chápať. V dnešnom svete teda investor musí poznať aspoň základné princípy, pojmy a rozdiely medzi jednotlivými triedami aktív, aby sa medzi nimi dokázal relevantne rozhodnúť.
Prikladáme porovnania, čím sa odlišujú niektoré aktíva:
ETF vs podielové fondy - porovnanie
ETF vs Akcie – porovnanie: výhody, nevýhody a ako si vybrať
Príklad:
Investor nakúpi akcie na základe toho, že má danú firmu “rád”. Neoverí si však žiadne jej čísla ani výkazy, lebo sa v nich a v terminológii neorientuje. Preto sa môže stať, že napriek tomu že firma prináša pre zákazníkov dobrú službu, tak finančne dobre nefunguje a jej akcie budú padať. Investor následne spanikári (ďalšia častá chyba), akcie predá a odchádza z pozície s vysokou stratou.
7. Emocionálne investovanie
Popis:
Emocionálne investovanie nastáva vtedy, keď sú rozhodnutia riadené strachom, chamtivosťou alebo inými emocionálnymi reakciami namiesto racionálnej analýzy. Medzi bežné kognitívne skreslenia patrí averzia voči strate (silná tendencia vyhnúť sa stratám aj na úkor potenciálnych ziskov) a recency bias (pripisovanie nadmernej váhy nedávnym udalostiam). Emócie môžu viesť investorov k panickému predaju počas poklesov alebo k nadmernému nakupovaniu počas rastu trhov.
Príklad:
Počas finančnej krízy v roku 2008 mnohí investori predávali svoje akcie so značnými stratami zo strachu pred ďalším poklesom. Tí, ktorí zachovali pokoj a držali sa dlhodobého prístupu, boli v nasledujúcich rokoch v lepšej pozícii, aby profitovali z následného oživenia trhu. Niekedy je preto najlepším spôsobom, ako zarobiť investovaním, nerobiť nič.
O tom, ako sa správať pri poklese akciového trhu sa viac dozviete v článku:
Ako sa správať pri poklese akciového trhu?
8. Naháňanie „horúcich“ akcií alebo trendov
Popis:
Naháňanie „horúcich“ akcií znamená investovanie do populárnych titulov na základe ohlasu a mediálneho humbuku namiesto reálnych fundamentov. Tento prístup je často poháňaný už spomínaným recency bias, efektom stáda (bandwagon effect – nasledovanie davu) a strachom z premeškanej príležitosti (FOMO). Takéto správanie ignoruje kľúčové faktory, ako sú ocenenie, stabilita ziskov a dlhodobý rastový potenciál, a vedie skôr k špekulatívnemu než informovanému investovaniu.
Príklad:
Počas „meme“ akciovej mánie v roku 2021 zaznamenali akcie spoločností ako GameStop a AMC prudký nárast vďaka ohlasu na sociálnych sieťach. Mnohí investori nakupovali bez pochopenia slabých fundamentov týchto spoločností, čo viedlo k výrazným stratám po tom, ako ceny nakoniec klesli.
9. Využívanie nevhodných investičných produktov
Popis:
Posledné roky na trh prichádza veľké množstvo rôznych produktov a nových tried aktív. Okrem základných tried ako sú akcie a podielové fondy to môžu byť napríklad kryptomeny, ETF, rôzne deriváty a podobne. Každý z daných produktov je však odlišný a niekedy dokonca zavádza aj svojim názvom. Práve preto je potrebné ísť pri voľbe produktu naozaj do hĺbky aby ste pochopili, na čo daný produkt slúži, pre koho je vhodný a čo od neho môže investor očakávať. V praxi sa totiž môže stať, že zvolením nevhodného produktu si investor nielen nepomôže, ale dokonca si ním môže uškodiť.
Príklad:
Investor sa rozhodne, že o približne 3 roky bude chcieť nakúpiť nejakú nehnuteľnosť, avšak dočasne na tieto 3 roky chce peniaze niekde investovať. Zvolí si akciové ETF, ktoré ale rok pred plánovaným nákupom oslabí o 20 % a peniaze ktoré mal vyčlenené na nákup dočasne stratia časť svojej hodnoty. Pri dlhodobom horizonte by s vysokou pravdepodobnosťou ETF vzrástlo nad pôvodnú úroveň do pár rokov, avšak v tomto prípade investor zvolil na krátky horizont nevhodný typ aktíva.
10. Ignorovanie investičného časového horizontu
Popis:
Zanedbanie vhodného investičného horizontu môže viesť k nesúladu medzi zvolenými aktívami a úrovňou rizika. Táto chyba často vyplýva z tzv. anchoring bias (fixácie na konkrétne údaje) a present bias (uprednostňovania krátkodobých ziskov pred dlhodobými cieľmi). Výsledkom môže byť nevhodné rozloženie aktív – napríklad investovanie do volatilných akcií, keď budú finančné prostriedky potrebné v krátkom čase.
Príklad:
Investor, ktorý si šetrí na zálohu na dom počas nasledujúcich dvoch rokov, môže investovať do vysoko rizikových akcií v očakávaní rýchlych ziskov. Trhová volatilita však môže viesť k stratám, ktoré ohrozia jeho schopnosť plniť finančné ciele. Zladenie investícií so správnym časovým rámcom by toto riziko výrazne znížilo.
Ako vidíme vyššie, napriek finančnej kríze (GFC), pádu trhov počas pandémie Covid-19 v roku 2020 a viacerým korekciám index Nasdaq 100 (US100) vzrástol od roku 2008 do septembra 2024 takmer o 900 %. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov.
Top 10 tipov, ako sa vyhnúť bežným chybám pri investovaní
1. Rozvíjajte dlhodobý investičný plán
Dobre premyslený investičný plán slúži ako finančná mapa, ktorá Vás vedie pri rozhodovaní a pomáha udržať sústredenie na dlhodobé ciele bez ohľadu na výkyvy trhu. Plán by mal zahŕňať Vašu mieru tolerancie rizika, časový horizont a konkrétne ciele (napr. dôchodok, kúpa nehnuteľnosti, vzdelanie). Dodržiavaním plánu sa vyhnete pokušeniu reagovať impulzívne na krátkodobé trendy či mediálny „šum“.
Tip: Pravidelne svoj plán prehodnocujte a prispôsobujte zmenám v živote, no vyhnite sa úpravám založeným na krátkodobých pohyboch trhu.
2. Diverzifikujte svoje portfólio
Diverzifikácia rozkladá Vaše investície naprieč rôznymi triedami aktív (akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti atď.), sektormi a geografickými regiónmi, čím znižuje vplyv zle výkonného aktíva na celkové portfólio. Táto stratégia pomáha riadiť riziko a znižovať výkyvy výnosov v čase, čím Vás chráni pred poklesmi v konkrétnych odvetviach.
Tip: Používajte diverzifikované podielové fondy alebo ETF, ktoré Vám umožnia dosiahnuť širokú trhovú expozíciu jednou investíciou a zabezpečia, že nebudete príliš závislí od jednej spoločnosti či sektora.
3. Pestujte disciplínu a trpezlivosť
Úspešné investovanie si vyžaduje disciplínu držať sa svojej stratégie aj počas poklesov trhu a trpezlivosť nechať investície rásť v priebehu času. Vyhnite sa rozhodnutiam založeným na strachu, chamtivosti alebo krátkodobých správach. Reagovanie na každý trhový pohyb môže viesť k nákupom v čase vrcholu a predajom v čase poklesu – čo je recept na slabé výnosy.
Tip: Naplánujte si pravidelné kontroly portfólia (napr. raz ročne) namiesto neustáleho sledovania trhu. Pomôže Vám to znížiť emocionálne reakcie a udržať dlhodobú perspektívu.
4. Vyhnite sa načasovaniu trhu
Snahy o načasovanie trhu – teda predvídanie, kedy nakupovať a predávať podľa prognóz – sú pre väčšinu investorov stratégiou odsúdenou na neúspech. Štúdie ukazujú, že aj profesionálni investori majú problém načasovať trh správne. Zmeškanie len niekoľkých najlepších dní na trhu môže výrazne ovplyvniť Vaše výnosy.
Tip: Používajte stratégiu pravidelného investovania (tzv. dollar-cost averaging), pri ktorej investujete fixnú sumu v pravidelných intervaloch bez ohľadu na situáciu na trhu. Pomáha Vám to nakupovať viac akcií, keď sú ceny nízke, a menej, keď sú vysoké.
5. Robte dôkladný prieskum a overujte si informácie
Investujte na základe solídneho prieskumu a porozumenia fundamentom spoločnosti, vrátane jej finančného zdravia, konkurenčného postavenia a rastového potenciálu. Vyhnite sa spoliehaniu výhradne na „tipy“, titulky či rozruch na sociálnych sieťach, ktoré môžu byť zavádzajúce alebo zaujaté.
Tip: Na overenie svojich investičných rozhodnutí používajte dôveryhodné zdroje, ako sú finančné výkazy spoločností, analytické správy a nezávislé výskumné platformy.
6. Stanovte si realistické očakávania a ciele
Nerealistické očakávania ohľadom výnosov môžu viesť k frustrácii a impulzívnym rozhodnutiam. Uvedomte si, že priemerné dlhodobé výnosy akcií sa zvyčajne pohybujú okolo 7–10 % ročne, vrátane období poklesov. Pochopenie tejto skutočnosti Vám pomôže zostať realistickí a vyhnúť sa rizikovým investíciám, ktoré sľubujú rýchle a neúmerné zisky.
Tip: Pravidelne porovnávajte výkonnosť svojho portfólia s realistickými referenčnými hodnotami, nie len s trhovými maximami, aby ste udržali svoje očakávania pod kontrolou.
7. Ovládajte svoje emócie pri správach typu “trhy padajú”
Emocionálne investovanie často vedie k nákupom počas eufórie a predajom počas paniky – čo je presný opak rozumnej stratégie. Uvedomte si, že trhy sú cyklické a volatilita je normálna. Jasne stanovená stratégia vám pomôže udržať si odstup od krátkodobých emócií.
Tip: V období vysokej volatility si doprajte krátku pauzu – zhlboka sa nadýchnite, prejdite sa alebo si dajte čas na premyslenie, než prijmete akékoľvek investičné rozhodnutie. Takáto prestávka môže zabrániť unáhleným krokom vyvolaným strachom alebo nadšením.
8. Sústreďte sa na celkový obraz, nie na krátkodobý „šum“
Denné správy, titulky a výkyvy cien akcií môžu rozptyľovať pozornosť od Vašich dlhodobých cieľov. Krátkodobé pohyby trhu sú často ovplyvnené faktormi, ktoré s hodnotou spoločnosti nemajú veľa spoločné.
Tip: Obmedzte spotrebu finančných správ, aby ste sa vyhli zahlteniu informáciami. Namiesto toho sa sústreďte na hodnotenie výkonnosti v štvrťročných alebo ročných intervaloch.
9. Pravidelne vyvažujte svoje portfólio
Vyvažovanie (rebalancing) znamená úpravu portfólia späť na cieľové rozloženie aktív, ktoré sa časom môže meniť v dôsledku pohybov trhu. Tento disciplinovaný proces Vám pomáha predávať aktíva, ktoré výrazne vzrástli (zrealizovať zisk), a investovať do tých, ktoré zaostali – čím si udržiavate požadovanú úroveň rizika.
Tip: Nastavte si konkrétny harmonogram pre vyvažovanie, napríklad raz ročne, alebo vyvažujte vždy, keď sa rozloženie aktív odchýli o stanovené percento, napríklad o 5 %.
10. Neustále sa vzdelávajte
Investovanie je dynamická oblasť a udržiavanie si prehľadu o trendoch na trhu, ekonomických ukazovateľoch a investičných stratégiách Vám pomôže robiť lepšie rozhodnutia. Vzdelávanie tiež posilňuje sebavedomie a znižuje pravdepodobnosť, že budete konať pod vplyvom strachu alebo nesprávnych informácií.
Tip: Ako začať s investovaním? Vyhraďte si čas na čítanie kníh o financiách, sledovanie investičných webinárov a kurzov alebo využívanie dôveryhodných vzdelávacích platforiem o financiách. Čím viac vedomostí získate, tým lepšie budete pripravení orientovať sa v komplexnom svete investovania.
Zhrnutie na záver
Investovanie je silný nástroj na budovanie bohatstva, no zároveň je ľahké spadnúť do pascí, ktoré môžu narušiť Váš finančný pokrok. Pochopením a vyhýbaním sa bežným chybám si môžete vytvoriť pevné základy pre dlhodobý úspech. Ak sa poučíte z týchto častých omylov a budete robiť informované rozhodnutia, môžete zlepšiť svoju investičnú stratégiu a s väčšou istotou dosiahnuť svoje finančné ciele.
Mnohí ľudia robia pri investovaní opakujúce sa chyby, ktoré brzdia zhodnocovanie ich peňazí:
Najväčšou chybou je neinvestovať vôbec.
Spoliehanie sa na štát je rizikové kvôli demografii, politike a neistote budúcej výšky dôchodkov.
Častou chybou sú pokusy o načasovanie trhu – snaha trafiť ideálny nákup alebo predaj zvyčajne vedie k horším výsledkom, než dlhodobé investovanie.
Investori často málo alebo nesprávne diverzifikujú, prípadne portfólio prehnane roztrieštia.
Prílišná opatrnosť (napríklad ponechanie väčšiny peňazí v hotovosti alebo na bežnom účte) dlhodobo neochráni pred infláciou.
Mnohí investori nerozumejú základným pojmom a princípom, čo vedie k nesprávnym rozhodnutiam.
Emócie (strach, chamtivosť, panika) majú veľký vplyv na zlý timing a chyby pri nákupoch a predajoch.
Ľudia sa často naháňajú za „horúcimi“ akciami alebo trendmi, o ktorých sa práve veľa hovorí.
Častým problémom je výber nevhodných investičných produktov (vysoké poplatky, zložité štruktúry, nepochopené riziká).
Mnohí ignorujú svoj investičný časový horizont – krátkodobé peniaze investujú príliš rizikovo a dlhodobé až príliš konzervatívne.
Tipy ako predísť chybám:
Rozvíjať dlhodobý investičný plán, nie robiť náhodné rozhodnutia.
Diverzifikovať portfólio (rôzne triedy aktív, regióny, sektory).
Pestovať disciplínu a trpezlivosť, nereagovať impulzívne na krátkodobé výkyvy.
Nesnažiť sa načasovať trh, ale skôr pravidelne investovať.
Robiť si dôkladný prieskum a overovať si zdroje informácií.
Stanoviť si realistické očakávania a ciele z hľadiska výnosu a rizika.
Pracovať na kontrole vlastných emócií pri investovaní.
Sústreďovať sa na dlhodobý obraz, nie na krátkodobý „šum“ na trhu.
Pravidelne vyvažovať (rebalansovať) portfólio podľa cieľov a rizikového profilu.
Neustále sa vzdelávať v oblasti financií a investovania.
Tieto poznatky zdôrazňujú význam disciplinovaného prístupu k investovaniu, dôkladného prieskumu a strategického plánovania ako kľúčov k dlhodobému úspechu na akciovom trhu. Ste pripravení prevziať kontrolu nad svojimi investíciami? Začnite robiť lepšie finančné rozhodnutia ešte dnes s XTB!
FAQ
Načasovanie trhu znamená snahu predvídať krátkodobé cenové pohyby s cieľom nakupovať lacno a predávať draho. Najčastejšou chybou je nákup počas trhových maxím z nadšenia alebo predaj počas poklesov zo strachu, čo vedie k slabým výnosom. Zostať investovaný s dlhodobou stratégiou prináša spravidla lepšie výsledky.
Nedostatok diverzifikácie znamená vložiť príliš veľkú časť kapitálu do jedného aktíva, sektora alebo trhu. Takýto prístup zvyšuje vystavenie špecifickým rizikám, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výkonnosť portfólia, ak dané aktívum zlyhá. Diverzifikácia rozkladá riziko a poskytuje ochranu pred trhovou volatilitou.
Emocionálne investovanie, ktoré je poháňané strachom alebo chamtivosťou, často vedie k impulzívnym rozhodnutiam, ako je panický predaj alebo nadmerné nakupovanie. Takéto správanie narúša investičnú stratégiu a môže viesť k nákupom pri vysokých cenách a predajom pri nízkych, čo poškodzuje dlhodobé finančné ciele.
Naháňanie „horúcich“ akcií často znamená nákup pod vplyvom trhového ohlasu bez dôkladného prieskumu. Tieto akcie bývajú často nadhodnotené a veľmi volatilné, čo môže viesť k značným stratám, keď nadšenie opadne. Dôležité je sústrediť sa na fundamenty a nenechať sa ovplyvniť krátkodobou popularitou.
Ignorovanie investičného horizontu môže viesť k výberu investícií, ktoré nezodpovedajú Vašim finančným cieľom. Napríklad investovanie do rizikových akcií pri krátkodobých cieľoch môže viesť k nečakaným stratám. Zosúladenie investičnej stratégie s Vaším časovým horizontom pomáha riadiť riziko a zvyšuje šancu, že svoje ciele úspešne dosiahnete.
