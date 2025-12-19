Pasívne investovanie vs. aktívne investovanie

Investovanie sa často vníma buď ako dlhodobá stratégia, ako je prístup Warrena Buffetta, alebo ako aktívna špekulácia na trhu s futuritami. Obidve stratégie majú svoje výhody, nevýhody a riziká. Je pasívne investovanie efektívnejšie ako aktívne? V tomto porovnaní sa skúmajú obidve stratégie, aby sa zistilo, ktorá z nich je lepšia.
Investovanie sa často vníma buď ako dlhodobá stratégia, ako je prístup Warrena Buffetta, alebo ako aktívna špekulácia na trhu s futuritami. Obidve stratégie majú svoje výhody, nevýhody a riziká. Je pasívne investovanie efektívnejšie ako aktívne? V tomto porovnaní sa skúmajú obidve stratégie, aby sa zistilo, ktorá z nich je lepšia.
Kľúčové body
Pasívne investovanie sa zameriava na dlhodobý rast napodobňovaním trhových indexov, ponúka nižšie poplatky a pasívny prístup. Predaj cenných papierov nie je typický pre pasívneho správcu majetku, aj keď investuje do rastových akcií.
Aktívne investovanie sa snaží prekonať trh prostredníctvom výberu akcií a načasovania trhu na trhu s futuritami. Obchodníci používajú technické ukazovatele a sledujú aktuálne údaje, ako je makroekonomická a politická nestabilita, aby dosiahli zisk na Wall Street.
Z historického hľadiska pasívne investovanie často prekonávalo aktívne investovanie v dlhodobom horizonte, ale aktívne investovanie môže potenciálne ponúknuť vyššie výnosy v krátkodobom horizonte alebo za špecifických trhových podmienok. Preto je považované za rizikovejšie; silný celkový výkon je síce dosiahnuteľný, ale nikdy ho nemožno zaručiť, pretože si vyžaduje prácu a znalosti.
Voľba medzi pasívnym a aktívnym investovaním by mala byť v súlade s cieľmi investora, konkrétnou toleranciou voči riziku, finančnou situáciou a investičným horizontom. Je možné kombinovať investičné stratégie a prístupy pomocou investičných plánov, ako aj rizikových inštrumentov CFD, určených pre aktívnych obchodníkov.
Pasívni investori môžu používať inštrumenty ako ETF (a iné ETP), dlhopisy a prípadne akcie. Cieľom pasívnych stratégií je zvyčajne finančná istota prostredníctvom správy majetku. ETF môžu zlepšiť finančné plánovanie bez poplatkov finančným poradcom.
Aktívni investori môžu používať rovnaké inštrumenty a sledovať ceny akcií, ale tiež sa zaujímať o kryptomeny, komodity, forex a iné pákové inštrumenty. Finančné trhy poskytujú investorom aj správcom majetku množstvo príležitostí.
Ročné výnosy a výnosy amerických štátnych dlhopisov, porovnanie
Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky. Zdroj: XTB Research
Priemerný ročný výnos z fyzického zlata (zlatá čiara), S&P 500 (modrá čiara), 10-ročné americké štátne dlhopisy (čierna čiara). Zvyčajne počas recesie (sivá farba) boli výnosy akciového trhu a štátnych dlhopisov pod tlakom a výkonnosť zlata prekonala rizikovejšie aktíva. Zároveň, keď sa ekonomika normalizovala, výnosy akcií aj dlhopisov prekonali ročné zisky zlata. Dovoľujeme si pripomenúť, že minulé výnosy nezaručujú budúce investičné výsledky. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Východiská pasívnych a aktívnych stratégií
V oblasti investičných stratégií pravdepodobne zvažujete jedno dôležité rozhodnutie: mali by ste sa venovať aktívnemu investovaniu a pokúsiť sa prekonať trh, alebo si zvoliť pasívne investovanie a snažiť sa dosiahnuť dlhodobé výnosy? Aktívne investovanie vyžaduje taktický až operatívny a praktický prístup; pasívne investovanie uprednostňuje štýl „nastav a zabudni“. Porozumenie výnosom, rizikám a nákladom týchto stratégií je kľúčom k dosiahnutiu vašich finančných cieľov. Čo je pri tomto rozhodovaní najdôležitejšie?
1. Osobná finančná situácia
Aktívne: Môže vyžadovať vyšší počiatočný kapitál kvôli vyšším transakčným poplatkom a nákladom na správu. Vhodné pre investorov, ktorí si môžu dovoliť tieto náklady a snažia sa o vyššie krátkodobé zisky.
Pasívne: Vďaka nižším nákladom je prístupnejšie pre investorov s rôznym finančným zázemím. Vhodné pre postupné budovanie majetku s menšou počiatočnou investíciou.
2. Tolerancia voči riziku
Aktívna: Najvhodnejšia pre tých, ktorí majú vyššiu toleranciu voči riziku. Aktívne stratégie často zahŕňajú špekulatívnejšie investície a pokusy o načasovanie trhu, čo môže viesť k výraznej volatilite.
-
Pasívna: Ideálna pre investorov s nižšou toleranciou voči riziku. V rámci pasívneho investovania ide zvyčajne o dlhodobé investície do diverzifikovaných portfólií, ktoré odzrkadľujú celkový trh, čo vedie k potenciálne nižšej volatilite.
3. Investičný horizont
Aktívny: Často sa zameriava na krátkodobé zisky a vyžaduje, aby investori aktívne sledovali svoje investície a podmienky na trhu, čo ho robí vhodnejším pre tých, ktorí majú kratší investičný horizont.
-
Pasívny: Je navrhnutý na dlhodobé investovanie a je najvhodnejší pre investorov s dlhším investičným horizontom, čím poskytuje čas na realizáciu zloženého úročenia investícií.
4. Znalosť trhu a angažovanosť
Aktívny: Vyžaduje vysokú mieru znalosti trhu a neustálu angažovanosť, aby bolo možné prijímať informované rozhodnutia o tom, kedy nakúpiť alebo predať. Je určený pre tých, ktorí radi skúmajú a aktívne spravujú svoje investície.
-
Pasívne: Vyžaduje menej času a znalostí na udržiavanie, čo je vhodné pre investorov, ktorí preferujú prístup „nastav a zabudni“ alebo ktorí nechcú tráviť veľa času sledovaním výkyvov na trhu.
5. Finančné ciele
Aktívny: Vhodný pre investorov s konkrétnymi finančnými cieľmi, ktoré vyžadujú prekonať trh alebo dosiahnuť vyššie výnosy v kratšom časovom horizonte.
-
Pasívny: Ideálny pre investorov, ktorých primárnym cieľom je postupné hromadenie majetku alebo sporenie na dlhodobé ciele, ako je dôchodok, bez snahy predvídať pohyby trhu.
Pri výbere medzi aktívnym a pasívnym investovaním je dôležité zvážiť tieto základné faktory vo vzťahu k vašej jedinečnej finančnej situácii, cieľom a preferenciám. Neexistuje univerzálna odpoveď a niektorí investori môžu dokonca zistiť, že kombinácia oboch stratégií najlepšie vyhovuje ich potrebám.
Návratnosť investícií od januára 2008
Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky. Zdroj: XTB Research
Návratnosť investícií od januára 2016
Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky. Zdroj: XTB Research
Návratnosť investícií od januára 2020
Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky. Zdroj: XTB Research
Posledné roky na akciovom trhu boli veľmi dobré pre investorov do S&P 500, Microsoftu, Applu, Mc Donald's a Disney od roku 2008 / 2016 / 2020 do 25. októbra 2023. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky. Zdroj: XTB Research
Dôležité: Obchodné stratégie nákupu a predaja môžu fungovať v období hospodárskeho rastu, keď hodnota aktív stúpa, ale takéto sledovanie trendov môže prinášať aj značné riziká. Trhy sú ťažko predvídateľné a ťažko sa riadia. Smer trendov bol v minulosti jednostranný (popularizácia pasívnych investícií). To však nemožno zaručiť. Akákoľvek firma môže počas medvedieho trhu stratiť podiel na trhu. Riadenie rizík je naďalej kľúčové. Dovoľujeme si pripomenúť, že minulé výnosy nezaručujú budúce investičné výsledky.
Výhody a nevýhody - ktorú investinčnú stratégiu si vybrať?
Aktívne investovanie je určené pre nadšených investorov, ktorí si robia vlastný prieskum a získavajú významné znalosti čítaním o investovaní a oceňovaní. A praktizujú to s rizikom vlastných peňazí. Vyžaduje si to veľa času a ani obrovské úsilie nemôže zaručiť finančný úspech a kapitálové zisky.
Na druhej strane, dlhodobé investovanie pasívnymi investičnými metódami nevyžaduje toľko času. Zvyčajne ho využívajú aktívni špekulanti aj pasívni investori. Najpopulárnejšími triedami aktív pre dlhodobých investorov sú určite ETF (napr. na americkom indexe S&P 500) a dlhopisy. Niektorí investori veria v dlhodobý obchodný potenciál danej akciovej spoločnosti. Pozrime sa preto na klady a zápory oboch investičných štýlov.
Pasívne investovanie - výhody a nevýhody
Výhody
Jednoduchosť: ľahko pochopiteľné a spravovateľné, vhodné pre profesionálov aj začiatočníkov
Časová efektívnosť: Vzhľadom na to, že pasívna stratégia je jednoduchá (napríklad prostredníctvom našich Investičných plánov), je aj časovo efektívna; investovanie je brané ako súčasť života a stačí nastaviť trvalý príkaz - netreba to brať ako prácu na plný úväzok.
-
Nižšie náklady: Minimálne poplatky vďaka menej častému obchodovaniu a potrebe aktívneho riadenia. U nás v XTB máte akcie a ETF fondy s 0 % poplatkom*.
-
Daňová efektívnosť: Menej transakcií znamená potenciálne nižšie dane z kapitálových výnosov.
Transparentnosť: Investície odzrkadľujú známe indexy, takže viete, čo vlastníte.
-
Diverzifikácia: Široká expozícia na trhu znižuje riziko významnej straty z jednej investície.
-
Disciplína: Stratégia sa vyhýba načasovaniu trhu a drží sa dlhodobého investičného plánu, ktorý je posilňovaný zloženým úročením.
Historický úspech: V dlhodobom horizonte má tendenciu prekonávať väčšinu aktívne spravovaných fondov.
*0 % poplatky pri mesačnom objeme do 100 000 EUR. Všetky transakcie nad tento limit sú spoplatnené drobným poplatkom 0,2 % (min. 10 EUR). Môže byť účtovaný poplatok 0,5 % za konverziu mien. Finančné nástroje, ktoré ponúkame, sú rizikové. Investujte zodpovedne.
Nevýhody
Iba priemerné výsledky: Nemôže prekonať trh, zameriava sa iba na dosiahnutie trhovej výkonnosti a priemerných výsledkov (ktoré však môžu byť viac než uspokojivé).
-
-
Poklesy trhu: Plne vystavené poklesom trhu bez aktívnych opatrení na zmiernenie strát.
Koncentračné riziko: Niektoré indexové fondy môžu byť výrazne koncentrované v určitých sektoroch alebo akciách.
-
-
Nadmerná závislosť od trhovej kapitalizácie: Môže viesť k nadmernému vystaveniu najväčším spoločnostiam podľa trhovej kapitalizácie.
Volatilita: Pasívne investovanie je zvyčajne oveľa menej volatilné, ale nezabúdajte, že akciový trh je volatilný a dokonca aj Dow Jones stratil viac ako 22 % počas krachu v roku 1987.
-
Chyby štruktúry: Pasívne investovanie môže vystaviť investorov skresleniam finančného trhu, čo vedie k prílišnej expozícii v niektorých sektoroch trhu, ako sú technológie alebo energetika.
Aktívne investovanie - výhody a nevýhody
Výhody
Potenciál prekonať trh: Cieľom je prekonať trh prostredníctvom strategického výberu, načasovania a kvalitného rozhodovania.
-
Flexibilita: Možnosť rýchlo prispôsobiť stratégie na základe podmienok na trhu.
Riadenie rizika: potenciál vyhnúť sa poklesom alebo volatilným sektorom prostredníctvom aktívneho rozhodovania.
-
Personalizácia: Možnosť prispôsobiť investície osobným presvedčeniam, hodnotám alebo konkrétnym finančným cieľom a osobnej situácii.
-
Oportunistický prístup: Schopnosť využiť krátkodobé neefektívnosti trhu, napríklad podhodnotené akcie.
-
Možnosti zabezpečenia: Môže využívať rôzne techniky na ochranu pred stratami.
-
Špecializácia: Zameriava sa na konkrétne sektory alebo typy investícií s potenciálne vyššími výnosmi.
Nevýhody
Vyššie náklady: Poplatky za správu a transakcie môžu znižovať výnosy.
-
Nekonzistentná výkonnosť: Mnohé aktívne fondy nedosahujú konzistentne lepšie výsledky ako ich referenčné indexy.
-
Riziko ľudských chýb: Spolieha sa na vlastné schopnosti alebo schopnosti manažéra a jeho rozhodovanie, čo môže viesť k chybám. Ani kvalitné, analyticky podložené rozhodnutia nemôžu zaručiť budúci úspech vzhľadom na emočnú povahu trhu a náhody.
-
Daňová neefektívnosť: Vysoký obrat môže viesť k vyšším daniam z kapitálových výnosov.
-
Riziko príliš vysokého sebavedomia: Špekulanti môžu nadobudnúť príliš veľkú dôveru vo svoje vlastné schopnosti, čo môže viesť k prehnanému sebavedomiu.
-
Nadmerné obchodovanie: Nadmerné obchodovanie môže viesť k vyšším nákladom a nižším výnosom, ako aj k psychickému stresu.
-
Načasovanie trhu: Predpovedanie pohybov na trhu je náročné a môže byť neúspešné, čo môže viesť k kapitálovým stratám.
Investovanie do ETF alebo do indexových fondov - ktoré inštrumenty na trhu si vybrať?
Inštrumenty, ktoré používajú dlhodobí investori, sa často líšia od inštrumentov používaných aktívnymi investormi. Všetko však závisí od investičného prístupu. Kľúčom k tejto téme je samozrejme prístup a postoj k typu aktív. Aj ETF môžu byť použité ako nástroje na krátkodobé špekulácie. Pozrime sa však, akú úlohu môžu aktíva zohrávať v závislosti od myslenia investora.
Burzovo obchodované fondy (ETF): investovanie do ETF fondov, ako aj širších sektorových burzovo obchodovaných produktov (ETP) je určené pre dlhodobých investorov. Vďaka tomu môžu investori investovať do známych amerických indexov s dlhodobou výkonnosťou, ako sú S&P 500 alebo Nasdaq 100. Tieto produkty môžu poskytovať aj expozíciu voči bitcoinu (prostredníctvom ETN) alebo konkrétnym odvetviam, ako sú informačné technológie, výroba, robotika, elektrické vozidlá, polovodiče atď.
Akcie: Dlhodobí investori vnímajú akcie ako svoj skutočný podiel v podnikaní. To znamená, že ich držia dlhodobo a zvyčajne ignorujú krátkodobé cenové pohyby na oboch stranách. Akciový trh funguje ako aukcia: nikto vás nenúti predávať, ak nechcete prijať aktuálnu cenu. Tento prístup napodobňuje investičnú filozofiu Warrena Buffetta. Existujú však aj riziká, pretože spoločnosti môžu dosahovať slabé výsledky a dokonca prehrávať obchodný boj so svojimi konkurentmi. Investor môže urobiť chybu, ak si vyberie zlé alebo príliš vysoko ocenené podniky.
-
Dlhopisy: Investovanie do dlhopisov sa považuje za menej rizikové. De facto ide o poskytovanie úveru a požičiavanie peňazí na určitú dobu (splatnosť dlhopisu) za fixnú úrokovú sadzbu. Najväčším rizikom je jedine to, že veriteľ skrachuje a požičané peniaze nevráti. Investori do dlhopisov investujú do súkromného (napríklad vysokovýnosné dlhopisy) aj verejného dlhu (štátne dlhopisy).
-
Futurity: Niekedy dlhodobí investori využívajú trh s futuritami na zaistenie expozície, napríklad voči kurzovému riziku.
Deriváty a kontrakty na rozdiely (CFD)
ETF CFD – Hoci boli ETF vytvorené s ohľadom na dlhodobých investorov, krátkodobí obchodníci môžu využívať CFD na ETF, napríklad na otváranie pozícií na spoločnosti v celom konkrétnom odvetví. Týmto spôsobom môžu napríklad zarobiť na slabých výsledkoch odvetvia elektrických áut, informačných technológií alebo poklese akcií ropných a plynárenských spoločností.
-
CFD na akcie – Krátkodobí špekulanti môžu využívať CFD na akcie, aby profitovali z výkyvov volatility, ako sú: slabé alebo veľmi silné štvrťročné výsledky, správy aktivistických investorov, signály varujúce pred ziskom spoločností, oceňovanie alebo iné špecifické udalosti ovplyvňujúce cenu akcií.
-
Futurity – Krátkodobí investori zvyčajne využívajú aj komoditné, devízové a kryptomenové trhy, aby dosiahli uspokojivé výnosy.
Zhrnutie - pasívne vs aktívne investovanie
Voľba medzi pasívnym a aktívnym investovaním by mala byť v súlade s finančnými cieľmi investora, jeho toleranciou voči riziku a investičným horizontom. Na zmiernenie rizík a optimalizáciu výnosov možno použiť diverzifikovaný investičný prístup, ktorý môže kombinovať obe stratégie. Obidve stratégie však so sebou nesú určité riziká a príležitosti, ktoré by mali byť dobre pochopené.
Pasívne investovanie sa zameriava na dlhodobý rast napodobňovaním trhových indexov, ponúka nižšie poplatky a hands-off prístup. Je považované za jednoduchšie ako aktívne. Pasívny investor by si mal byť vedomý aj volatility trhu a rizík.
Aktívne investovanie sa snaží prekonať trh načasovaním. Vyžaduje to však väčšie odborné znalosti a vyššie náklady.
Z historického hľadiska pasívne investovanie často prekonávalo aktívne investovanie v dlhodobom horizonte. Najmä ak zohľadníme čisté výnosy po zaplatení poplatkov. Aktívne investovanie môže potenciálne ponúknuť vyššie výnosy v krátkodobom horizonte alebo za špecifických trhových podmienok. Zvyčajne však s vyšším rizikom a volatilitou.
Pasívne investovanie je nákladovo efektívne, s nižšími poplatkami za správu a transakčnými nákladmi, čo v priebehu času zvyšuje potenciálne čisté výnosy z investícií. Aktívne investovanie zahŕňa vyššie poplatky v dôsledku aktívneho riadenia portfólia, ktoré môžu znižovať výnosy, ak nie sú kompenzované nadštandardným výkonom.
Pasívne stratégie majú zvyčajne nižší rizikový profil a sú daňovo efektívnejšie vďaka menšiemu počtu transakcií. Aktívne stratégie sú síce potenciálne výnosnejšie, ale nesú so sebou vyššie riziko a môžu viesť k vyšším daňovým povinnostiam v dôsledku častého obchodovania.
FAQ
Závisí to od vašej investičnej situácie, cieľov a tolerancie voči riziku. Pasívne investovanie sa často odporúča tým, ktorí hľadajú dlhodobý rast s nižšími poplatkami a minimálnym úsilím, zatiaľ čo aktívne investovanie môže vyhovovať tým, ktorí hľadajú potenciálne vyššie krátkodobé zisky a sú ochotní podstúpiť väčšie riziko a angažovanosť. Nezabúdajte, že trh je rizikový a obe stratégie vám môžu spôsobiť stres počas období slabších výnosov. Najlepší recept na to je uvedomenie si tejto skutočnosti a dodržiavanie stratégie.
Je lepšie kombinovať aktívne a pasívne investičné stratégie, aby ste sa prispôsobili rôznym podmienkam na trhu a zvýšili celkový úspech investícií. Kombinácia aktívnych a pasívnych stratégií vám pomôže orientovať sa v rôznych podmienkach na trhu a potenciálne dosiahnuť lepšie výsledky.
Presné percento sa líši v závislosti od trhu a času. Je dôležité poznamenať, že investičná situácia je dynamická a rovnováha medzi pasívnymi a aktívnymi investormi sa môže meniť v dôsledku rôznych faktorov, vrátane podmienok na trhu a sentimentu investorov. Pre najaktuálnejšie štatistiky je potrebné konzultovať najnovšie finančné správy alebo analýzy investičného odvetvia.
Pasívne investovanie sa vo všeobecnosti považuje za menej rizikové v porovnaní s aktívnym investovaním vďaka svojmu diverzifikovanému prístupu a dlhodobému horizontu. Rovnako ako všetky investície však aj táto forma investovania nesie určitú mieru trhového rizika. Pre dlhodobých investorov môže predstavovať riziko niekoľkých slabých rokov. Takáto situácia napríklad existovala v rokoch 2000 až 2014 na burze Nasdaq a v rokoch 20. až 50. rokov na americkom akciovom trhu. Akciový trh však po každej nepriaznivej udalosti a období krízy opäť rástol.
Aktívne investovanie zahŕňa snahu prekonať konkrétny referenčný index, zatiaľ čo pasívne investovanie sa zameriava na dosiahnutie výnosov zodpovedajúcich výnosom trhu prostredníctvom sledovania konkrétneho indexu (Investopedia).
Finanční poradcovia zohrávajú kľúčovú úlohu v aktívnych investičných stratégiách tým, že poskytujú prieskum trhu, technickú analýzu a poradenstvo pri zložitých investičných rozhodnutiach. Ich odborné znalosti pomáhajú investorom orientovať sa v trhových cykloch a vyberať špecializované investície, ako sú REIT.
Áno, aktívne investovanie má zvyčajne vyššie poplatky kvôli častému obchodovaniu a podrobnému prieskumu, zatiaľ čo pasívne investovanie má zvyčajne nižšie poplatky, pretože zahŕňa menej obchodovania a zameriava sa na replikáciu trhových indexov alebo držanie akcií.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.