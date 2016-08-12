Čo je to technická analýza?
3 zlaté pravidla technickej analýzy:
- V trhu je už všetko započítané.
- Cena sa hýbe v trendoch.
- História sa opakuje.
Najviac populárne metódy na analýzu trhov sa môžu rozdeliť do dvoch typov:
- Technická analýza
- Fundamentálna analýza
Zatiaľ čo fundamentálna analýza sa zameriava na analýzu makroekonomických indikátorov, technická analýza sa zameriava primárne na analýzu grafov. V poslednej dobe technická analýza získava na svojej popularite nielen kvôli jednoduchosti, ale aj jej univerzálnemu použitiu; to znamená, že môže byť použitá na všetky trhy a a rôzne časové intervaly. Okrem toho je technická analýza metóda trhovej analýzy, ktorá nevyžaduje vzdelanie v oblasti financií. Aby ste pochopili, na čom je založená technická analýza, je potrebné pochopiť 3 princípy:
V trhu je už všetko započítané
Technickí analytici sa nezameriavajú na makroekonomické alebo politické udalosti, nakoľko veria, že udalosti, ktoré sa odohrávajú vo svete, sú už zahrnuté v cene daných inštrumentov. Samozrejme, že udalosti, ako sú napríklad prírodné katastrofy alebo geopolitické napätie, môžu ovplyvniť určitý trh, ale technický analytik sa nezaujíma o pôvod týchto udalostí. Namiesto toho sa zameriava na samotný graf a jeho tvar, pattern a formácie vyskytujúce sa na grafe.
Ceny sa hýbu v trendoch
Technickí analytici veria, že je vyššia pravdepodobnosť, že pohyb určitého trhu bude pokračovať, než by sa otočil a zmenil svoj smer. Inými slovami, technickí analytici veria, že ceny nasledujú trendy. To znamená, že ak obchodovanie je založené na pravdepodobnosti, v tom prípade pre zvýšenie šance na ziskový obchod by mali obchodníci vždy obchodovať v smere trendu.
História sa opakuje
Jedna z najpopulárnejších metód technickej analýzy je založená na predstave, že sa história opakuje. Znamená to, že grafy tvoria vzory, ktoré sa vyskytli v minulosti a analýza minulých patternov pomáha obchodníkom v predpovedaní budúcich pohybov trhu. Tento princíp sa zakladá na predstave, že obchodovanie je veľmi prepojené s pravdepodobnosťou a analýza historických útvarov poskytuje obchodníkovi výhodu pred otvorením obchodu. Tieto útvary v grafe sú známe ako aj cenové patterny.
Pre viac informácií sa pozrite na video Technická analýza.
