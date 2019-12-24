3 ชนิดของการก่อตัวทางเทคนิคที่พบได้บ่อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยนักลงทุนทั่วโลก แม้ว่าจะมีรูปแบบและตัวชี้วัดมากมาย แต่การเริ่มต้นด้วยรูปแบบพื้นฐานถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความเรียบง่ายของมันอาจกลายเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้คุณเข้าใจตลาดได้ดียิ่งขึ้น
รูปแบบทางเทคนิคสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ รูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns) และรูปแบบต่อเนื่อง (Continuation Patterns) ในบทความนี้ เราจะยกตัวอย่างรูปแบบกลับตัว 2 แบบ และรูปแบบต่อเนื่อง 1 แบบ ซึ่งทุกรูปแบบสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโทเคอร์เรนซี
รูปแบบ Double Bottom/ Double Top
รูปแบบ Double bottom/top เป็นหนึ่งในรูปแบบการก่อตัวแบบกลับตัวที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด มันเป็นรูปที่ง่ายแต่เต็มไปด้วยพลัง - มีจุดที่สองในกราฟที่ไม่ได้ลงไปต่ำกว่าจุดแรก (double bottom) หรือจุดที่สองที่ไม่ได้ขึ้นไปสูงกว่าจุดแรกของ (double top) เมื่อมีการก่อตัวแบบนี้แสดงว่ากราฟกำลังบ่งบอกว่ามีการชะลอตัวของแนวโน้มและเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าจะมีโอกาสเกิดการกลับตัว การก่อตัวแบบ double bottom คล้ายกับอักษรตัว W ในขณะที่ double top มีความคล้ายคลึงกับตัวอักษร M ถ้ายอดของ W หรือฐานของ M ถูกทำลายโดยราคา, แนวโน้มอาจจะมีการกลับตัว โดยทั่วไปแล้วช่วงของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตจะมีค่าเท่ากับความสูงของ W หรือ M เป็นอย่างน้อย
ในกรณีนี้ช่วงของการก่อตัวจะสูงกว่าความสูงของ M และการก่อตัวในรูปแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ (ที่มา: xStation5)
โปรดตระหนักไว้ว่าข้อมูลที่ถูกแสดงอยู่นี้อ้างถึงข้อมูลผลการดำเนินการในอดีต และข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต
รูปแบบ Head and Shoulders
รูปแบบ head and shoulders มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของ double top และในทั้งสองกรณีผู้ซื้อไม่สามารถดึงราคาให้สูงขึ้นได้และสิ่งนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มการกลับตัว ในกรณีนี้ยอดที่ 1 และ 3 จะต่ำกว่าและถูกเรียกว่า‘shoulders’หรือ ‘หัวไหล่’ในขณะที่ยอดที่ 2 คือจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของการก่อตัวรูปแบบนี้และถูกเรียกว่า‘Head’ หรือ ‘ศีรษะ’จุดต่ำทั้งสองที่อยู่ระหว่างยอดทั้ง 3 ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันและพวกมันควรจะอยู่ในระดับเดียวกันด้วย จุดต่ำเหล่านี้สร้างเส้นที่เป็นคอที่เป็นพื้นฐานสำคัญ เมื่อราคาทะลุเส้นที่เป็นคอมันจะกระตุ้นให้เกิดการก่อตัว ช่วง Textbook range คือระยะห่างระหว่างเส้นที่เป็นคอและศีรษะ ยังมีการกลับตัวของการก่อตัวแบบ Head and shoulders ที่เป็นบ่งบอกว่าการกลับตัวของแนวโน้มลดง - มันมีกลไลการทำงานที่เหมือนกันเพียงแต่ในทิศทางตรงกันข้าม
การก่อตัวแบบ Head and shoulders บนตลาด EURSEK สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้จากกราฟคือมันสร้างแนวโน้มแบบ Textbook (ที่มา: xStation5)
รูปแบบ Wedge
รูปแบบ Wedge แตกต่างจากการก่อตัวสองแบบก่อนหน้า เพราะเป็นรูปแบบต่อเนื่อง (Continuation Pattern) ตัว wedge เกิดขึ้นเป็นช่วงพักตัวของราคา หลังจากที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ภายใน wedge ราคาจะค่อย ๆ ลดความผันผวนลง และเมื่อราคาทะลุ wedge จะเกิดแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มเดิม เราสามารถแยกได้เป็น Downward Wedge ซึ่งเกิดหลังแนวโน้มขึ้น และ Upward Wedge ซึ่งเกิดหลังแนวโน้มลดลง สิ่งที่เห็นจาก wedge คือ การลดความผันผวนสะท้อนถึงความไม่สนใจของผู้เล่นในตลาดชั่วคราว ก่อนที่แนวโน้มเดิมจะกลับมาอีกครั้ง
downward wedge ของดัชนี BRAComp เป็นเพียงการชัดเชยราคาระหว่างที่ราคาทั้งสองราคาทะยานขึ้น ที่มา: xStation5
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง