การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการศึกษาตลาดที่เน้นการใช้กราฟและรูปแบบราคาเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต โดยมีหลักการสามข้อสำคัญ ได้แก่ ตลาดได้รวมทุกอย่างไว้แล้ว, ราคาเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม, และประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย. เทคนิคนี้ช่วยให้นักลงทุนและเทรดเดอร์สามารถทำการตัดสินใจซื้อขายได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเงินลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกส่วนของตลาดและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน.
รูปแบบการวิเคราะห์ตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท:
ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์กราฟเป็นหลัก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่เพราะความเรียบง่าย แต่ยังเป็นเพราะวิธีการที่เป็นสากล หมายความว่าสามารถนำไปใช้กับทุกส่วนของตลาดและช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังเป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเงินในเชิงลึก เพื่อที่จะเข้าใจว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีพื้นฐานมาจากอะไร สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจหลักการสามประการของการวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ตลาดได้รวมทุกอย่างไว้แล้ว
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคและการเมือง เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะถูกนำมาพิจารณาในราคาของตราสารนั้นๆ เอง แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่อตลาดบางแห่ง แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สนใจเหตุผล แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ความสำคัญกับกราฟเอง และรูปร่าง รูปแบบ และการก่อตัวที่เกิดขึ้นบนกราฟ
ราคาเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การเคลื่อนไหวของตลาดบางอย่างอาจดำเนินต่อไปมากกว่าที่จะกลับทิศทาง กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคาเป็นไปตามแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าหากการซื้อขายขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการซื้อขาย เทรดเดอร์ควรพยายามซื้อขายในทิศทางของแนวโน้ม
ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย
หนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย ซึ่งหมายความว่ากราฟมักจะสร้างรูปร่างที่เกิดขึ้นในอดีต และการวิเคราะห์รูปแบบในอดีตช่วยให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต หลักการนี้มุ่งเน้นไปที่ความเชื่อของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ว่าการซื้อขายมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับความน่าจะเป็น และการวิเคราะห์รูปร่างในอดีตทำให้นักวิเคราะห์ได้เปรียบก่อนที่จะเปิดการซื้อขาย