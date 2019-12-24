อ่านเพิ่มเติม

Scalping คืออะไร?

Scalping คืออะไร?

Scalping คืออะไร? Scalping เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เทรดเดอร์ต้องทำการซื้อขายหลายครั้งโดยมีเป้าหมายที่จะทำกำไรเล็กน้อยในกรอบเวลาที่สั้น ซึ่งมักจะเป็นวินาทีถึงนาที บทความนี้จะอธิบายวิธีการเริ่มต้น Scalping

Scalping คืออะไร?

Scalping เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เทรดเดอร์ต้องทำการซื้อขายหลายครั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะทำกำไรเล็กน้อยในกรอบเวลาที่สั้นมาก  ตัวอย่างเช่น Scalper อาจต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวหนึ่งหรือสอง Pip ใน EUR/USD ในช่วงเวลาเพียง 30 วินาที จากนั้นพวกเขาจะพยายามทำซ้ำกระบวนการนี้หลายครั้งตลอดทั้งวัน ดังนั้นการเทรดที่ทำกำไรเล็กน้อยอาจรวมกันเป็นจำนวนที่มากขึ้น

Scalping เป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยวินัยและระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก  เหตุผลนี้เกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่า Scalper ปิดธุรกรรมจำนวนมากด้วยกำไรเล็กน้อย และระบบการจัดการความเสี่ยงของพวกเขาไม่ควรอนุญาตให้พวกเขาถือธุรกรรมที่ขาดทุนนานเกินไป เพียงเพราะการขาดทุนจำนวนมากอาจครอบคลุมผลกำไรจำนวนมากที่ทำไว้ก่อนหน้านี้  ยิ่งไปกว่านั้น Scalping ต้องอาศัยวินัย เพราะมักจะต้องเปิดธุรกรรมจำนวนมากต่อวัน และการเทรดในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ช่วงเวลาหนึ่งและห้านาทีที่ตลาดอาจมีความผันผวนมาก

ทำไมต้อง Scalping

เหตุผลหนึ่งที่ Scalper ทำการซื้อขายในระยะสั้นเป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นอาจง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะยาว  ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้เวลาหลายวันในการพัฒนา แต่ยังอาจพบกับการเคลื่อนไหวแก้ไขที่ลึก

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการ Scalping คือการ التأكدว่าโบรกเกอร์ของคุณให้บริการการดำเนินการที่รวดเร็วแม้ในตลาดที่มีความผันผวน  ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่า Scalping ไม่ค่อยเป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์มือใหม่ใช้  ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้และวินัยอย่างมาก แต่ยังมักจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ

วิธีการ Scalping

Scalping มีสามประเภทให้เลือก:

  • Market making ซึ่ง Scalper พยายามใช้ประโยชน์จาก spread โดยการโพสต์ bid และ offer สำหรับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งพร้อมกัน นี่เป็น Scalping ประเภทที่ยากที่สุดที่จะทำได้สำเร็จ เนื่องจาก Scalper ต้องแข่งขันกับผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับหุ้นทั้ง bid และ offer
  • การซื้อหุ้นจำนวนมากที่ขายเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ในกรณีนี้ Scalper จะเข้าสู่สถานะสำหรับหุ้นหลายพันหุ้นและรอการเคลื่อนไหวเล็กน้อย วิธีนี้ต้องใช้หุ้นที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อให้สามารถเข้าและออกหุ้น 3,000 ถึง 10,000 หุ้นได้อย่างง่ายดาย
  • การป้อนจำนวนหุ้นในการตั้งค่าหรือสัญญาณใดๆ จากระบบของคุณและปิดสถานะทันทีที่สัญญาณออกแรกถูกสร้างขึ้นใกล้กับอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1:1 Scalping ประเภทนี้ถือว่าใกล้เคียงกับการซื้อขายแบบดั้งเดิมมากที่สุด

Scalping กับ Day Trading

Scalping และ Day Trading เป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากในการซื้อขาย Forex  ในขณะที่ Day Trader เป็นเพียงเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบ Day Trading Scalper คือผู้ที่ใช้กลยุทธ์ Scalping เพื่อทำกำไรจากตลาด  มีความแตกต่างมากมายระหว่างทั้งสอง

  • ความแตกต่างของกรอบเวลา: ในขณะที่ Scalper ซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นมาก โดยทั่วไปคือ 1 ถึง 2 นาทีในตลาด Day Trader ซื้อขายในตลาดด้วยกรอบเวลาที่ยาวนาน โดยปกติ 1 ถึง 2 ชั่วโมงในตลาด
  • ขนาดบัญชี: Scalper มีขนาดบัญชีที่ใหญ่และรับความเสี่ยงสูงในตลาด ในทางกลับกัน Day Trader มีขนาดบัญชีเฉลี่ย และดำเนินการซื้อขายขนาด lot สูงในบัญชีซื้อขายออนไลน์ของพวกเขา
  • ประสบการณ์ในตลาด: Scalper รู้จักตลาดและสามารถเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ พวกเขาวางคำสั่งซื้อขายในตลาดโดยไม่ต้องรอผล พวกเขารู้ว่าตลาดจะไปที่ใด และรอการปิดการซื้อขายเพื่อทำกำไร
  • ผลลัพธ์: ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Day Trading และ Scalping คือเมื่อเทรดเดอร์เห็นผลลัพธ์จริงๆ Scalper ได้รับผลลัพธ์ทันที ในขณะที่ Day Trader ได้รับผลลัพธ์ในหนึ่งวัน



