3 กลยุทธ์เทรด CFD USFANG

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงผู้ชนะรายใหญ่ในตลาดวอลล์สตรีท แต่ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ด้วยมูลค่าที่พุ่งสูง จึงเกิดความกังวลเรื่องฟองสบู่อีกครั้ง ดัชนี FANG ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนแนวโน้มหุ้นเทคโนโลยีหลัก โดยแม้ชื่อจะอ้างอิง Facebook, Amazon, Netflix และ Google แต่ดัชนีนี้แท้จริงแล้วสะท้อนหุ้นเทคโนโลยี 10 บริษัทในสัดส่วนเท่า ๆ กัน ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ 3 วิธีใช้ CFD USFANG อิงดัชนี FANG+ ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก เพื่อช่วยนักลงทุนวิเคราะห์ตลาดและวางกลยุทธ์ลงทุนอย่างมั่นใจ
การตีมูลค่าในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ; ผลประกอบการอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นผลมาจากความผันผวนของสกุลเงิน (ที่มา: Bloomberg, xStation 5)
โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคตการในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 1 - พอร์ตฟอลิโอของหุ้น
CFD ดัชนีมีคุณสมบัติเด่น 2 อย่าง คือ เลเวอเรจและสเกล หากคุณต้องการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี เช่น Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla และ Twitter จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก แต่ด้วย CFD USFANG คุณไม่เพียงได้หุ้นของบริษัทเหล่านี้รวมอยู่ในดัชนีเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถเปิดสถานะด้วยเงินฝากเพียง 10% ของมูลค่าเต็ม สเกลช่วยให้คุณถือสถานะได้ตามต้องการ โดย 1 ลอตแทนมูลค่าดัชนีคูณ $50 เช่น ถ้าดัชนีอยู่ที่ 2,600 จุด มูลค่าลอตจะเท่ากับ $130,000 แต่หากคุณต้องการถือสถานะ $50,000 สามารถเปิดได้ 0.38 ลอต โดยใช้เงินฝากเพียง $4,940 ทำให้ USFANG เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยตราสารเดียว
กลยุทธ์ที่ 2 - การขายสัญญาปกติ (outright short)
เมื่อคุณซื้อหุ้น 10 ตัวแยกกัน คุณจะได้กำไรก็ต่อเมื่อราคาหุ้นทั้งหมดขึ้นพร้อมกัน แต่ถ้าคุณมองว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีราคาสูง การเปิดสถานะขายใน CFD USFANG เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลงทุนตามมุมมองนั้น สถานะของคุณจะได้กำไรเมื่อ USFANG ปรับตัวลดลง โดยยังคงใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจและสเกลเช่นเดียวกับกลยุทธ์แรก อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า การขาดทุนก็สามารถขยายตัวได้เช่นกัน จึงควรบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
แม้จะมีการแกว่งของกราฟในปี 2018 ดัชนี FANG+ ในตลาดนิวยอร์กยังทำผลตอบแทนประจำปีได้ 23.3% ระหว่างกันยายน 2014 ถึงกุมภาพันธ์ 2019 USFANG เป็น CFD ที่อิงดัชนีนี้ พร้อมให้เทรดบนแพลตฟอร์ม xStation โดยตีมูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐ ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงิน
กลยุทธ์ที่ 3 - hedge เก็งกำไร
กลยุทธ์นี้สามารถถูกใช้สำหรับนักลงทุนที่มีพอร์ตโฟลิโอของหุ้นอยู่แล้ว ถ้าคุณมีพอร์ตโฟลิโอของหุ้นซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ $20,000 เป็นต้น และคุณชอบหุ้นที่คุณมีแต่คุณคิดว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีราคาแพง คุณสามารถตัดสินใจที่จะถือสถานขาย USFANG ด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่างซีแอฟดี (0.15 ลอตแทน $19,500 ที่มูลค่าดัชนีที่ระดับ 2600 การลงทุนดังที่กล่าวมานี้สันนิษฐานว่าหุ้นของคุณจะมีผลการดำเนินการที่ดีกว่าหุ้นที่ระบุอยู่ในดัชนี FANG+ ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
