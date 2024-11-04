ดัชนีหุ้นคืออะไร สิ่งที่ควรเรียนรู้ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

ดัชนีวัดประสิทธิภาพราคาโดยรวมของกลุ่มหุ้น ซึ่งโดยปกติแล้วมาจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น UK100 (FTSE 100- Financial Times Stock Exchange 100 Index) เป็นดัชนีหุ้นของบริษัท 100 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด (มูลค่าสูงสุด) ดัชนีตลาดหุ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นทั้งหมดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดในช่วงเวลาต่างๆ
ตัวอย่างเช่น ดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกดัชนีหนึ่งคือ Dow Jones Industrial Average (US30 บน xStation) ซึ่งคำนวณโดยการรวบรวมหุ้นสหรัฐที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง 30 ตัวเข้าด้วยกันเป็นค่าดัชนีเดียว หากดัชนีลดลง แสดงว่าราคาเฉลี่ยของหุ้นลดลง
ในทางกลับกัน ดัชนีที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าหุ้นมีราคาแพงขึ้น เทรดเดอร์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าดัชนีในช่วงเวลาต่างๆ และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอของตนได้
ทำไมควรซื้อหรือขาย CFD ดัชนีหุ้น?
ข้อดีของการซื้อขาย CFD ดัชนีคืออะไร? คำตอบนั้นง่ายมาก การซื้อและขาย CFD ในดัชนีใดดัชนีหนึ่งนั้นง่ายกว่าการซื้อหรือขายหุ้นทั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีนั้นมาก หากเทรดเดอร์เชื่อว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต พวกเขาจะซื้อ CFD ดัชนีหุ้น หากพวกเขาเชื่อว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง พวกเขาก็จะขาย CFD ดัชนี เป็นวิธีง่ายๆ ในการคาดเดาทิศทางของตลาดหุ้นใดตลาดหุ้นหนึ่ง
CFD และดัชนีหุ้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
CFD เป็นคำย่อของสัญญาส่วนต่าง CFD สร้างสัญญาระหว่างสองฝ่ายโดยอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ในกรณีของ CFD ในดัชนี ฝ่ายต่างๆ กำลังคาดเดาทิศทางในอนาคตของดัชนีใดดัชนีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อ DE40 (CFD บนดัชนี DAX) คาดว่า DAX อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต
CFD มีลักษณะเฉพาะหลายประการที่ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร:
- CFD เป็นอนุพันธ์
- CFD สามารถเลเวอเรจได้
- คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งจากราคาที่ขึ้นและลง
XTB เสนอ CFD บนผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 รายการในตลาดการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงดัชนี สกุลเงินดิจิทัล หุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และ ETF
ความสามารถในการวางคำสั่งซื้อและขายแบบสองทาง ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ ทำให้ CFD เป็นหนึ่งในเครื่องมือการซื้อขายระยะสั้นที่มีความยืดหยุ่นและได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดการเงินในปัจจุบัน คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่สถาบันการลงทุนของเรา ซึ่งก็คือ XTB Trading Academy
ดัชนีหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
มีดัชนีหุ้นมากมายในโลก และ XTB เสนอ CFD บนดัชนีที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ดัชนีบางตัวได้รับความนิยมมากกว่าและมีสภาพคล่องมากกว่าตัวอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ดัชนี Dow Jones จะถูกนักลงทุนทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ดัชนีหุ้นบอตสวานาจะดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อขายน้อยกว่า ดังนั้น ดัชนีใดที่ควรพิจารณา ต่อไปนี้คือรายชื่อดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางส่วนที่ควรติดตาม:
Dow Jones (US30 บน xStation5)
SP500 (US500 บน xStation5)
Nasdaq (US100 บน xStation5)
DAX (DE40 บน xStation5)
FTSE100 (UK100 บน xStation5)
CAC40 (FRA40 บน xStation5)
Nikkei225 (JAP225 บน xStation5)
