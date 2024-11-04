อ่านเพิ่มเติม

ดัชนีหุ้นคืออะไร สิ่งที่ควรเรียนรู้ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

ดัชนี CFDs
ทำไมเทรดเดอร์จึงซื้อหรือขาย CFD (Contract For Difference) ดัชนีหุ้น ข้อดีที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายดัชนีคืออะไร ซื้อขาย CFD ดัชนีที่ XTB (X Trade Brokers) ด้วยสเปรดต่ำและสภาพคล่องทางการเงินสูง

 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพราคาโดยรวมของกลุ่มหุ้น ซึ่งโดยปกติแล้วมาจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น UK100 (FTSE 100- Financial Times Stock Exchange 100 Index) เป็นดัชนีหุ้นของบริษัท 100 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด (มูลค่าสูงสุด) ดัชนีตลาดหุ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นทั้งหมดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดในช่วงเวลาต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกดัชนีหนึ่งคือ Dow Jones Industrial Average (US30 บน xStation) ซึ่งคำนวณโดยการรวบรวมหุ้นสหรัฐที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง 30 ตัวเข้าด้วยกันเป็นค่าดัชนีเดียว หากดัชนีลดลง แสดงว่าราคาเฉลี่ยของหุ้นลดลง

ในทางกลับกัน ดัชนีที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าหุ้นมีราคาแพงขึ้น เทรดเดอร์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าดัชนีในช่วงเวลาต่างๆ และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอของตนได้

ทำไมควรซื้อหรือขาย CFD ดัชนีหุ้น?

ข้อดีของการซื้อขาย CFD ดัชนีคืออะไร? คำตอบนั้นง่ายมาก การซื้อและขาย CFD ในดัชนีใดดัชนีหนึ่งนั้นง่ายกว่าการซื้อหรือขายหุ้นทั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีนั้นมาก หากเทรดเดอร์เชื่อว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต พวกเขาจะซื้อ CFD ดัชนีหุ้น หากพวกเขาเชื่อว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง พวกเขาก็จะขาย CFD ดัชนี เป็นวิธีง่ายๆ ในการคาดเดาทิศทางของตลาดหุ้นใดตลาดหุ้นหนึ่ง

CFD และดัชนีหุ้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

CFD เป็นคำย่อของสัญญาส่วนต่าง CFD สร้างสัญญาระหว่างสองฝ่ายโดยอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ในกรณีของ CFD ในดัชนี ฝ่ายต่างๆ กำลังคาดเดาทิศทางในอนาคตของดัชนีใดดัชนีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อ DE40 (CFD บนดัชนี DAX) คาดว่า DAX อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

CFD มีลักษณะเฉพาะหลายประการที่ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร:

  • CFD เป็นอนุพันธ์
  • CFD สามารถเลเวอเรจได้
  • คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งจากราคาที่ขึ้นและลง

XTB เสนอ CFD บนผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 รายการในตลาดการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงดัชนี สกุลเงินดิจิทัล หุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และ ETF

ความสามารถในการวางคำสั่งซื้อและขายแบบสองทาง ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ ทำให้ CFD เป็นหนึ่งในเครื่องมือการซื้อขายระยะสั้นที่มีความยืดหยุ่นและได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดการเงินในปัจจุบัน คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่สถาบันการลงทุนของเรา ซึ่งก็คือ XTB Trading Academy

ดัชนีหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

มีดัชนีหุ้นมากมายในโลก และ XTB เสนอ CFD บนดัชนีที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ดัชนีบางตัวได้รับความนิยมมากกว่าและมีสภาพคล่องมากกว่าตัวอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ดัชนี Dow Jones จะถูกนักลงทุนทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ดัชนีหุ้นบอตสวานาจะดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อขายน้อยกว่า ดังนั้น ดัชนีใดที่ควรพิจารณา ต่อไปนี้คือรายชื่อดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางส่วนที่ควรติดตาม:

  • สหรัฐฯ:

Dow Jones (US30 บน xStation5)

SP500 (US500 บน xStation5)

Nasdaq (US100 บน xStation5)

  • เยอรมนี:

DAX (DE40 บน xStation5)

  • สหราชอาณาจักร:

FTSE100 (UK100 บน xStation5)

  • ฝรั่งเศส:

CAC40 (FRA40 บน xStation5)

  • ญี่ปุ่น:

Nikkei225 (JAP225 บน xStation5)

วิธีซื้อขายดัชนีหุ้นที่ XTB

ซื้อขายดัชนีหุ้นหลักมากกว่า 20 ดัชนี

XTB นำเสนอดัชนีหุ้นจากตลาดซื้อขายยอดนิยมส่วนใหญ่ของโลก นี่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ สัญญาตำแหน่งของคุณจะถูกต่ออายุเมื่อสัญญาอ้างอิงหมดอายุเพื่อรักษาตำแหน่งที่เปิดอยู่ คุณสามารถเปิดตำแหน่งสองทางและรับกำไรจากราคาที่ขึ้นและลง ดังนั้นจึงมีโอกาสในการซื้อขายอยู่เสมอ

XTB เสนอเลเวอเรจสูงถึง 1:20

เลเวอเรจที่ XTB เสนอในสัญญาดัชนีดีกว่าโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สส่วนใหญ่มาก ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อขายสัญญาขนาดใหญ่ด้วยเงินฝากเริ่มต้นที่น้อยกว่า โดยใช้เงินทุนของคุณเพื่อเปิดตำแหน่งเพิ่มเติม

สภาพคล่องสูง

XTB เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องระดับ 1 ในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้เราสามารถเสนอราคาที่ดีที่สุดแก่คุณ การดำเนินการทันที และความลึกของตลาด แม้แต่คำสั่งซื้อที่มีปริมาณมากก็สามารถดำเนินการได้โดยมีสลิปเปจต่ำที่สุด ขอบคุณโซลูชันตลาดขั้นสูงของเรา

ไม่มีการเสนอราคาซ้ำ

ด้วยการดำเนินการที่รวดเร็วและสภาพคล่องสูงของเรา คำสั่งซื้อของคุณจะไม่ต้องถูกเสนอราคาซ้ำ คำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการในราคาที่ร้องขอเสมอ การดำเนินการทันที ทุกเวลา ทุกสถานที่ สเปรดที่มีการแข่งขันสูง

คุณสามารถซื้อหรือขายดัชนี UK100 DE40 และ US30 ด้วยสเปรดที่มีการแข่งขันสูงอย่างยิ่ง

