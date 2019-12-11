อ่านเพิ่มเติม

คำจำกัดความของ CFD

CFDs glossary education
เวลาอ่าน: 1 นาที

CFD หมายถึงอะไร? ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CFD เราจะพาคุณเรียนรู้อย่างละเอียดความหมายของ CFD และผลิตภัณฑ์ CFD ที่ XTB ในบทความนี้

  • คำว่า CFD ย่อมาจาก ‘contract for difference’ หรือ  ‘สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง

  • CFDs ให้คุณเลือกสถานะไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของตลาดทางเงิน -  ตัวอย่างเช่น แชร์ (ส่วนแบ่ง) สินค้าโภคภัณฑ์ คู่สกุลเงิน หรือดัชนีหุ้น - ที่จะขึ้นหรือลงในช่วงเวลาระยะสั้น กลาง ยาว

  • หากคุณคิดว่าราคาของตลาดกำลังขึ้น คุณซื้อ หรือ ‘go long’ และคุณจะเอากำไรจากทุกๆ ครั้งที่ราคาขึ้น

  • หากคุณคิดว่าราคาของสินค้านั้นจะตก คุณขาย หรือ ‘go short’ และคุณจะเอากำไรจากทุกๆ ครั้งที่ราคาตก อย่างไรก็ตามถ้าราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงข้ามกับการลงทุนของคุณ คุณจะขาดทุน

  • ด้วย CFDs คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น - คุณแค่ลงทุนกับการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น ดังนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาทางกายภาพ เช่น อากรแสตมป์ของสหราชอาณาจักร

  • CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดเป็นสัดส่วน Leverage หมายความว่าคุณจะต้องฝากเงินเล็กน้อยเพื่อที่จะได้การเปิดตัวในตลาดที่ใหญ่ขึ้น

ตัวอย่างในการลงทุน CFD 

สมมุติว่าคุณคิดว่าดัชนีหุ้น UK 100 (ในเครือ FTSE 100) ราคากำลังจะขึ้น ต้องขอบคุณผลกำไรจากบริษัทในสหราชอาณาจักร และคุณต้องการลงทุนเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์จากการขยับขึ้นของราคา คุณลงชื่อเข้าใช้ xStation และดูราคาล่าสุดของ UK100 คือ 6650 

การลงทุน: ดังนั้นคุณตัดสินใจที่จะซื้อหุ้น UK100 1 ลอต ที่ราคา 6650 สำหรับการลงทุนขนาด 1 ลอต ทุกๆ pip ที่ UK100 ขยับขึ้นเหนือแนว 6650 คุณจะได้กำไรสุทธิที่ £10 

ผลลัพธ์: แน่นอนว่ามุมมองของคุณถูกต้องและในไม่ช้า UK100 ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจนไปแตะราคาใหม่ที่  6700 pip ขึ้นไป 50 จุด และคุณตัดสินใจที่จะปิดการลงทุน คุณจะได้กำไรสุทธิที่ £500 (50 pip x £10) แน่นอนว่าถ้าราคาตก 6600 ก็หมายความว่าคุณขาดทุนสุทธิ £500

คุณสามารถลงทุน CFDs ในตลาดอะไรได้บ้าง?

เรามีข้อเสนอการซื้อขายสัญญาส่วนต่างมากกว่า 1500 ตลาดทั่วโลกและเรายังมีประเภทของหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยทั้งหมดเป็นสินค้าแบบใช้ Leverage และใช้ประโยชน์จากการที่ราคาขึ้นหรือตก:

  • ตลาดฟอเร็กซ์

  • ตลาดดัชนี

  • ตลาดหุ้น

  • ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • กองทุน ETF

Leverage

สิ่งสำคัญที่ต้องจำเกี่ยวกับเลเวอเรจ (Leverage) คือ ในขณะที่เลเวอเรจสามารถช่วยเพิ่มกำไรได้ การขาดทุนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นถ้าราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับที่คุณคาดไว้ คุณอาจขาดทุนมากกว่าเงินทุนที่คุณฝากไว้ตอนแรก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างดี

 

ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ

