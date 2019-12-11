-
คำว่า CFD ย่อมาจาก ‘contract for difference’ หรือ ‘สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง’
CFDs ให้คุณเลือกสถานะไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของตลาดทางเงิน - ตัวอย่างเช่น แชร์ (ส่วนแบ่ง) สินค้าโภคภัณฑ์ คู่สกุลเงิน หรือดัชนีหุ้น - ที่จะขึ้นหรือลงในช่วงเวลาระยะสั้น กลาง ยาว
หากคุณคิดว่าราคาของตลาดกำลังขึ้น คุณซื้อ หรือ ‘go long’ และคุณจะเอากำไรจากทุกๆ ครั้งที่ราคาขึ้น
หากคุณคิดว่าราคาของสินค้านั้นจะตก คุณขาย หรือ ‘go short’ และคุณจะเอากำไรจากทุกๆ ครั้งที่ราคาตก อย่างไรก็ตามถ้าราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงข้ามกับการลงทุนของคุณ คุณจะขาดทุน
ด้วย CFDs คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น - คุณแค่ลงทุนกับการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น ดังนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาทางกายภาพ เช่น อากรแสตมป์ของสหราชอาณาจักร
CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดเป็นสัดส่วน Leverage หมายความว่าคุณจะต้องฝากเงินเล็กน้อยเพื่อที่จะได้การเปิดตัวในตลาดที่ใหญ่ขึ้น
ตัวอย่างในการลงทุน CFD
สมมุติว่าคุณคิดว่าดัชนีหุ้น UK 100 (ในเครือ FTSE 100) ราคากำลังจะขึ้น ต้องขอบคุณผลกำไรจากบริษัทในสหราชอาณาจักร และคุณต้องการลงทุนเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์จากการขยับขึ้นของราคา คุณลงชื่อเข้าใช้ xStation และดูราคาล่าสุดของ UK100 คือ 6650
การลงทุน: ดังนั้นคุณตัดสินใจที่จะซื้อหุ้น UK100 1 ลอต ที่ราคา 6650 สำหรับการลงทุนขนาด 1 ลอต ทุกๆ pip ที่ UK100 ขยับขึ้นเหนือแนว 6650 คุณจะได้กำไรสุทธิที่ £10
ผลลัพธ์: แน่นอนว่ามุมมองของคุณถูกต้องและในไม่ช้า UK100 ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจนไปแตะราคาใหม่ที่ 6700 pip ขึ้นไป 50 จุด และคุณตัดสินใจที่จะปิดการลงทุน คุณจะได้กำไรสุทธิที่ £500 (50 pip x £10) แน่นอนว่าถ้าราคาตก 6600 ก็หมายความว่าคุณขาดทุนสุทธิ £500
คุณสามารถลงทุน CFDs ในตลาดอะไรได้บ้าง?
เรามีข้อเสนอการซื้อขายสัญญาส่วนต่างมากกว่า 1500 ตลาดทั่วโลกและเรายังมีประเภทของหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยทั้งหมดเป็นสินค้าแบบใช้ Leverage และใช้ประโยชน์จากการที่ราคาขึ้นหรือตก:
ตลาดฟอเร็กซ์
ตลาดดัชนี
ตลาดหุ้น
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
กองทุน ETF
Leverage
สิ่งสำคัญที่ต้องจำเกี่ยวกับเลเวอเรจ (Leverage) คือ ในขณะที่เลเวอเรจสามารถช่วยเพิ่มกำไรได้ การขาดทุนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นถ้าราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับที่คุณคาดไว้ คุณอาจขาดทุนมากกว่าเงินทุนที่คุณฝากไว้ตอนแรก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างดี
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ