การซื้อขาย CFD - สัญญาซื้อขายส่วนต่างคืออะไร?

CFD เป็นกลุ่มตราสารที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนระยะสั้นที่สนใจความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างรวดเร็วพร้อมความเสี่ยงสูงและมีศักยภาพในการทำกำไรสูง อะไรที่ทำให้
CFD แตกต่างจากการซื้อขายแบบดั้งเดิม
ความผันผวนของตลาดได้ดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ตลาดการเงินมานานหลายร้อยปี โดยให้โอกาสในการลงทุนพร้อมกับโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันตลาดมีความคล่องตัวมากขึ้น มีความผันผวนและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี การหมุนเวียนของข้อมูลอย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สิ่งนี้ทำให้การซื้อขาย
CFD ( ได้รับความนิยมมากขึ้น Contract for Difference)
ด้วย CFD ผู้ซื้อขายไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องมือจริง ๆ และดังนั้นจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินและปัญหาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สามารถเก็งกำไรในราคาน้ำมัน ทองแดง หรือทองคำโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าใด ๆ และไม่ต้องรอการส่งมอบ ขอบคุณการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนสามารถเริ่มการซื้อขาย CFD ได้จากทุกที่ในโลก นอกจากนี้ การซื้อขายในสัญญาเพื่อความแตกต่างยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 'การขายชอร์ต' ซึ่งให้โอกาสในการทำเงินจากราคาที่ลดลง การซื้อขาย CFD ได้พัฒนาและในปัจจุบันสามารถใช้กับ
ฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า หุ้น และแม้แต่สกุลเงินดิจิทัล มันเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
วิธีการลงทุนนี้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมากมายที่ไม่อาจประเมินต่ำเกินไป ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกและพยายามตอบคำถามเหล่านี้: ข้อดีและข้อเสียคืออะไร และที่สำคัญที่สุดคือจะเริ่มเทรด CFD ได้อย่างไร
CFD ย่อมาจาก "Contract for Differences" หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องมือที่คุณกำลังซื้อขาย (หุ้นบริษัท, ดัชนี หรือสินค้าโภคภัณฑ์) แต่เป็นสัญญาสำหรับความแตกต่าง เมื่อคุณซื้อขาย CFD คุณเพียงแค่เก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งแน่นอนว่าสามารถขึ้นหรือลงได้ งานของคุณในฐานะผู้ซื้อขายคือการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของเครื่องมือที่คุณกำลังเก็งกำไร
ในกรณีของหุ้น CFD เลเวอเรจจะช่วยให้คุณซื้อสัญญาหุ้นได้มากกว่าที่คุณจะสามารถซื้อได้ในหุ้นจริง ในกรณีนี้กำไรหรือขาดทุนของคุณจะถูกคูณตามไปด้วย
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าหุ้น Tesla กำลังซื้อขายที่ $1,000 ในเรื่องนี้ ด้วยเงิน $1,000 ในบัญชีนายหน้าของคุณ คุณจะสามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้เพียง 1 หุ้นในขณะนั้น
เมื่อคุณซื้อขาย CFD ในหุ้นนี้ คุณจะใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ 1:5 ที่กำหนดให้กับมัน ซึ่งหมายความว่าในการเปิดสถานะในหุ้น Tesla คุณจะต้องใช้มาร์จิ้น 20% ของมูลค่าสถานะ ดังนั้นการเปิดสถานะ $1,000 จะมีค่าใช้จ่ายเพียง $200 ในทางกลับกัน หากคุณเปิดสถานะ $1,000 มูลค่าของสัญญาจะเป็น $5,000 ดังนั้นคุณจะซื้อสัญญาหุ้น CFD 5 สัญญา หากราคาหุ้นขึ้น คุณจะได้ประโยชน์มากกว่าการถือหุ้นจริง และในทางกลับกัน หากราคาหุ้นลง การขาดทุนจะรุนแรงกว่า
เนื่องจากคุณกำลังซื้อขายสัญญาสำหรับความแตกต่าง คุณยังสามารถเดิมพันว่าราคาหุ้นจะลดลงหากคุณคิดว่ามันมีมูลค่าสูงเกินไปหรือคุณคาดว่าจะมีการลดลงอย่างรวดเร็วของราคา ตลาดมีลักษณะความผันผวนสูงและราคาของเครื่องมือจะขึ้นและลงอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายดังกล่าวโดยใช้ปุ่ม SELL ซึ่งตรงข้ามกับตำแหน่ง BUY ที่คุณเดิมพันว่าราคาจะขึ้น คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายชอร์ตในบทความนี้
กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CFD ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณเลเวอเรจที่ทำให้สามารถทำกำไรได้มากด้วยการลงทุนที่ต่ำกว่ามาก แต่คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการขาดทุนที่สูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายรูปแบบนี้เสมอ
เพื่อที่จะซื้อขาย CFD อย่างชำนาญและมองหาความได้เปรียบในตลาด คุณจะต้องมีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้ รวดเร็ว และใช้งานง่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ความรู้ของคุณได้ ใน xStation5 คุณจะพบกับตัวชี้วัดทางเทคนิคและการวิเคราะห์ตลาดมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจของคุณ
การขายชอร์ตคืออะไร?
การขายชอร์ตคือการเปิดสถานะเมื่อราคาลดลง โดยคุณสามารถทำเงินได้เมื่อราคาของตราสารลดลง โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์จะสูญเสียเงินเมื่อราคาลดลง อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้ในทุกสภาวะ แม้กระทั่งเมื่อราคาลดลง แต่คุณต้องจำไว้ว่า ความเสี่ยงนั้นสูงมากเสมอ และราคาอาจเพิ่มขึ้นได้เสมอ
คำว่า 'การขายชอร์ต' มีที่มาจากพฤติกรรมราคา การตกต่ำมักจะเป็นแบบไดนามิกมากกว่าและกินเวลานานกว่า 'การเคลื่อนไหวขึ้น' ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าตลาดกระทิง คุณจะเห็นได้ว่าราคาและดัชนีของบริษัทในสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในปี 2551 เมื่อเผชิญกับการล้มละลายของ Lehmnan Brothers หรือในเดือนมีนาคม 2563 ในช่วงที่เกิดวิกฤต COVID-19
ด้วยความเป็นไปได้ของการ 'ขายชอร์ต' ไมเคิล เบอร์รี เจ้าของกองทุนป้องกันความเสี่ยง Scion ในปัจจุบัน ซึ่งวิจารณ์ระบบสินเชื่อของอเมริกา ได้สร้างฐานะร่ำรวยจากความตื่นตระหนกของวอลล์สตรีทในปี 2551 เรื่องราวนี้ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง 'The Big Short' หากคุณต้องการทำเงินจากการที่ราคาตกอย่างกะทันหันและรุนแรง คุณสามารถใช้ไม่เพียงแค่การขายชอร์ตเท่านั้น แต่ยังใช้ดัชนี VIX ที่เรียกว่า "ดัชนีความกลัว" ได้อีกด้วย ดัชนีนี้ติดตามความผันผวนของดัชนี S&P 500 และความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงและเกิดภาวะตื่นตระหนกจนนำไปสู่การขายสินทรัพย์ เมื่อความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ของดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น ดัชนี VIX ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นในกรณีของดัชนี VIX จะเป็นในทางกลับกัน หากคุณคาดว่าจะเกิดภาวะตื่นตระหนก คุณก็ควรซื้อ ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากดัชนีที่เพิ่มขึ้น หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถซื้อดัชนี VIX ที่ลดลงได้เมื่อคุณคิดว่าภาวะตื่นตระหนกสิ้นสุดลงแล้ว และราคาสามารถค่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ตำแหน่งสำหรับราคาที่เพิ่มขึ้น 'ตำแหน่งซื้อ' ปุ่ม BUY สีเขียว
ตำแหน่งสำหรับราคาที่ลดลง 'ตำแหน่งขาย' ปุ่ม SELL สีแดง
คำสั่ง SL และ TP
เมื่อทำการซื้อขายตราสาร CFD คุณต้องคำนึงถึงความผันผวนสูงของราคาและผลลัพธ์ของสถานะ โดยการวิเคราะห์แผนภูมิและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ผู้ซื้อขายบางรายตัดสินใจใช้คำสั่งป้องกันอัตโนมัติเพื่อไม่ต้องติดตามแผนภูมิตลอดเวลา
ดังที่ชื่อแนะนำ คำสั่ง Stop Loss สามารถป้องกันการขาดทุนที่เพิ่มมากขึ้น โดยสถานะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าระดับที่คุณกำหนด คำสั่ง Stop Loss อีกประเภทหนึ่งคือ Trailing Stop Loss ซึ่งติดตามราคาของตราสารในระยะทางที่คุณกำหนด การใช้ Trailing Stop Loss อาจช่วยให้คุณถือสถานะเป็นระยะเวลานานขึ้น เพิ่มผลกำไรสูงสุดและจำกัดความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน
ในทางกลับกัน คำสั่ง Take Profit จะช่วยให้คุณปิดสถานะที่ทำกำไรได้โดยอัตโนมัติที่ระดับราคาที่คุณเห็นว่าเหมาะสม ระดับการปิดอาจขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คุณจะนำเสนอใน xStation5 หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดของคุณเอง
เลเวอเรจทางการเงิน
การใช้เลเวอเรจมีทั้งโอกาสในการเปิดสถานะขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนที่น้อยและความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่มากขึ้น เมื่อทำการซื้อขายเครื่องมือ CFD จำนวนเงินที่คุณลงทุนเพื่อเปิดสถานะเรียกว่ามาร์จิ้น จำนวนเงินที่จำเป็นในการเปิดสถานะขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณกำลังซื้อขายและเลเวอเรจที่กำหนดให้กับมัน ลองใช้ตัวอย่าง
หากคุณเปิดสถานะขั้นต่ำ 0.01 ล็อต (1 ล็อตเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน) ในคู่สกุลเงิน EURUSD คุณจะต้องใช้เงินประมาณ 33 ยูโร เพราะเลเวอเรจที่มีอยู่ในคู่ EURUSD คือ 1:30 หมายความว่าในการเปิดสถานะคุณจะต้องใช้ 3.33% ของมูลค่าที่กำหนดของมาร์จิ้น ดังนั้นคุณจะเปิดสถานะ 1,000 ยูโร (0.01 x 100,000) ด้วยมาร์จิ้น 33 ยูโร
นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทำความคุ้นเคยกับคำว่า ยอดเงินคงเหลือ, ทุน (มูลค่าบัญชี), มาร์จิ้นฟรี และที่สำคัญที่สุด ระดับมาร์จิ้น ยอดเงินคงเหลือจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อคุณฝาก ถอน ปิด หรือเปิดสถานะ ทุนคือจำนวนเงินในยอดคงเหลือของคุณบวกกับผลลัพธ์ปัจจุบันในสถานะที่เปิดอยู่ของคุณ มาร์จิ้นคือผลรวมของมาร์จิ้นของคุณ - จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในการเปิดสถานะใน CFD มาร์จิ้นฟรีคือจำนวนเงินที่คุณยังสามารถใช้เพื่อเปิดการซื้อขายใหม่ ระดับมาร์จิ้นเป็นตัวบ่งชี้ที่นับเปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้นของคุณ สูตรคือ:
ดังนั้น หากมูลค่าสุทธิของคุณคือ 3,300 ยูโร และมาร์จิ้นในตำแหน่ง CFD คือ 33 ยูโร ระดับมาร์จิ้นของคุณก็จะเป็น 1,000%
อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าบัญชีของคุณคือ 35 EUR และมาร์จิ้นคือ 33 EUR ระดับมาร์จิ้นของคุณจะเกือบ 106% (35/33 x 100 % = 106)
หากตำแหน่ง CFD ที่เปิดอยู่ คุณบันทึกการขาดทุน 18 ยูโร มูลค่าบัญชีของคุณจะอยู่ที่ 17 ยูโรเท่านั้น ในกรณีนี้ ระดับมาร์จิ้นของคุณจะอยู่ที่ประมาณ 51.5% เท่านั้น ซึ่งหมายความว่ากลไกการป้องกันการหยุดมาร์จิ้นอัตโนมัติจะถูกกระตุ้น ซึ่งจะปิดตำแหน่งของคุณเพื่อหยุดการขาดทุนเพิ่มเติม หากระดับมาร์จิ้นของคุณต่ำกว่า 50%
การดำรงอยู่ของกลไกนี้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย และเป็นผลมาจากกฎระเบียบที่เราอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสถาบันการเงิน เช่น ESMA และ FCA
หากระดับมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่า 80% เราจะส่งคำเตือน Margin Call ให้คุณ ซึ่งหมายความว่าระดับมาร์จิ้นของคุณลดลงสู่ระดับที่เป็นอันตรายและอาจส่งผลให้คุณต้องปิดสถานะ
หากคุณต้องการให้สถานะ CFD ของคุณเปิดอยู่ในขณะที่ระดับมาร์จิ้นลดลง คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของคุณได้ ซึ่งจะทำให้อิควิตี้ (มูลค่าบัญชี) เพิ่มขึ้นและระดับมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ % ระดับมาร์จิ้นปัจจุบันจะแสดงอยู่ในแพลตฟอร์ม ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตนเอง
แพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ชั้นนำโลก
แพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD เป็นสถานที่ที่สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์หลายประเภท เช่น ดัชนี สกุลเงินดิจิทัล หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ XTB เราเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวของตลาดเป็นอย่างดี นั่นคือเหตุผลที่เราจัดทำแพลตฟอร์ม xStation ที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ใน 3 เวอร์ชันที่แตกต่างกัน
แพลตฟอร์ม
xStation5 เวอร์ชันที่มีให้บริการ:
- ในรูปแบบเดสก์ท็อปที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
- ในรูปแบบที่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์
- ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์มือถือ
ในแพลตฟอร์มของเรา คุณจะพบกับความสามารถในการซื้อขาย CFD บนเครื่องมือที่แตกต่างกันหลายพันรายการ โดยมีการเปิดรับในดัชนีหลักทั้งหมด โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล และหุ้นของบริษัทหลายพันแห่งที่จดทะเบียนในตลาดการเงินทั่วโลก
คุณคิดว่าราคา Bitcoin จะลดลงเหลือ 100 ดอลลาร์หรือไม่? คุณสามารถเดิมพันได้โดยการซื้อขายในตำแหน่งขายชอร์ต CFD บนราคาของ Bitcoin หรือบางทีคุณคิดว่า Bitcoin จะมีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้? คุณสามารถตรวจสอบได้โดยการซื้อขาย CFD บน Bitcoin โดยเข้าสู่ตำแหน่งซื้อ (long)
บัญชี DEMO ฟรี
เราเข้าใจว่าเทรดเดอร์มือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มของเราอาจต้องการทดสอบก่อน ดังนั้นเราจึงมีบัญชี Demo ฟรีให้
ทุกคนสามารถทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ การดำเนินการ และวิดีโอการศึกษาที่จะช่วยเร่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเงินฝากในบัญชี Demo ได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถเลือกที่จะแปลงบัญชีเป็นแพลตฟอร์มจริงและใช้บัญชีฟรีได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุณจะสามารถเข้าถึงตลาดการเงินหลายร้อยแห่ง ราคาแบบเรียลไทม์ และคุณสามารถเริ่มลงทุนและซื้อขาย CFD ได้
เข้าถึงข่าวสารและการวิเคราะห์ตลาดได้ทันที (h3)
แผนกนักวิเคราะห์ตลาดการเงินของเราจะให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาดล่าสุดแก่ลูกค้าในแท็บ "ข่าวสาร" ทุกวันในแพลตฟอร์ม xStation ด้วยการเข้าถึงข้อมูลใหม่และเอกสารวิเคราะห์ คุณอาจปรับปรุงการซื้อขายของคุณให้ดีขึ้นและติดตามข่าวสารตลาดล่าสุดได้
ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ด้วยการเข้าถึงตัวบ่งชี้หลายร้อยตัวเพื่อช่วยคุณวิเคราะห์แผนภูมิราคา คุณจะสามารถศึกษาปฏิกิริยาของราคาด้วยตนเองและค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มซื้อขาย CFD โดยการซื้อหรือ "ขายชอร์ต"
การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษาของเราจะสามารถเสนอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญผ่านทางแชท โทรศัพท์ และอีเมล 5 วันต่อสัปดาห์ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บัญชีและการซื้อขายของคุณ นอกจากนี้ คุณจะได้รับการติดต่อจากผู้จัดการบัญชีนายหน้าส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุณจะสามารถตอบคำถามใดๆ ก็ได้
ตราสารนับพัน
เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า เราจึงจัดให้มีการซื้อขาย CFD แบบเรียลไทม์ แผนกการซื้อขายและไอทีของเราทำงานเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราโดยโพสต์การอัปเดตใหม่และรับรองเวลาการทำงาน สภาพคล่อง และปลอดภัย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเรา คลิก
ที่นี่
ตราสาร CFD
ดัชนี US100 ได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทเทคโนโลยีและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี เช่น Apple และ Microsoft เป็นต้น
ในทางกลับกัน ตลาดทองคำได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเฉพาะอื่นๆ ที่ทำให้ราคาโลหะสูงขึ้น ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโลก
บริษัทขุดแร่ยูเรเนียมได้รับอิทธิพลจากความต้องการจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และทัศนคติของรัฐบาลที่เปลี่ยนไปต่อพลังงานนิวเคลียร์
การซื้อขาย CFD ทำให้ทุกอย่าง "เกิดขึ้นเร็วขึ้น" ผลลัพธ์ของสถานะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และคุณจะเห็นกำไรและขาดทุนจำนวนมากที่เกิดขึ้นเร็วขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับข้อเสนอของเราและแพลตฟอร์ม xStation 5 เพื่อทดสอบโอกาสในการซื้อขายที่เรานำเสนอ
ตราสารแต่ละชนิดได้รับเลเวอเรจที่มีอยู่จำนวนคงที่ ซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง ข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารแต่ละชนิดสามารถพบได้ในแพลตฟอร์ม xStation ของเราในแท็บ "ข้อมูลตราสาร"
ชั่วโมงการซื้อขาย
การซื้อขาย CFD สามารถทำได้เมื่อตราสารอ้างอิงพร้อมสำหรับการซื้อขายและราคาเสนอซื้อขายยังคงดำเนินอยู่ ในกรณีของหุ้น การซื้อขายจะเปิดขึ้นเมื่อตลาดเปิด ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นสุดในเวลาที่กำหนดและทราบแน่นอน
ในกรณีของตราสาร เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ ชั่วโมงเปิดทำการจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและเวลาซื้อขายของตราสารอ้างอิงตามราคาเสนอซื้อขายบน CME เป็นต้น
ชั่วโมงโดยละเอียดของเซสชันการซื้อขายของตราสารเฉพาะระบุไว้ในแพลตฟอร์ม xStation5 ไปที่แท็บ Market watch -> Search -> Instrument name -> คุณจะเห็นปุ่ม 'i' ที่มีวงกลมอยู่ 'Instrument information' -> เมื่อคุณคลิกปุ่มดังกล่าว คุณจะเห็นเวลาที่แน่นอนของราคาเสนอซื้อขาย
ตัวอย่างเช่น สำหรับเงินและทองคำ เวลาเปิดทำการคือ 00:00 - 23:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
สำหรับสกุลเงินดิจิทัล การซื้อขายจะเปิดทำการ 7 วันต่อสัปดาห์ โดยมีช่วงพักหนึ่งคืนในคืนวันศุกร์ถึงวันเสาร์ เวลา 22:00 - 04:00 น.
สำหรับดัชนีสหรัฐฯ การซื้อขายจะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 00:05 - 22:15 น. และ 22:30 - 23:00 น.
คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายอันเนื่องมาจากวันหยุด การปิดตลาดหุ้น หรือการระงับการซื้อขายตราสารอ้างอิงล่วงหน้าได้ในหัวข้อ "ข่าวสารบริษัท" บนหน้าแรกของเราที่ www.xtb.com
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ