กราฟแบบสองยอดและสองฐาน Double Tops and Bottoms

- Double Top และ Double Bottom เป็นหนึ่งในรูปแบบราคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- เป็นรูปแบบราคาแบบกลับตัว ซึ่งหมายความว่ารูปแบบเหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจกลับตัวเมื่อใด
- วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุ Double Top/Bottom คือการมองหารูปแบบบนกราฟที่แสดงถึงตัวอักษร M (Double Top) หรือ W (Double Bottom)
- สามารถใช้ได้กับทุกกรอบเวลาและสินทรัพย์ทุกประเภทในตลาด
รูปแบบราคา Double Top และ Double Bottom เป็นหนึ่งในรูปแบบราคาแบบกลับตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ไม่เพียงแต่เพราะค่อนข้างเรียบง่าย แต่ยังสามารถนำไปใช้กับทุกส่วนของตลาดและทุกช่วงเวลาได้
สองยอด หรือ Double Top
รูปแบบราคา Double Top เป็นที่รู้จักกันว่ารูปแบบ 'M' เนื่องจากรูปร่างของมัน ประกอบด้วยจุดสูงสุดสองจุด โดยที่จุดสูงสุดที่สองไม่ควรสูงกว่าจุดแรก 'M' ที่สมบูรณ์แบบคือจุดสูงสุดทั้งสองอยู่ที่ระดับเดียวกัน - แต่สถานการณ์ประเภทนี้ไม่พบบ่อยในตลาด เพียงเพราะตลาดไม่ได้สร้างรูปแบบดังกล่าวอย่างเข้มงวด
รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อตลาดวาดจุดสูงสุดหนึ่งจุด หลังจากนั้นการเคลื่อนไหวแบบแก้ไขจะเริ่มต้นขึ้น ตามด้วยการก่อตัวของจุดสูงสุดที่สอง จุดต่ำสุดที่อยู่ระหว่างจุดสูงสุดสองจุดเป็นระดับแนวรับที่สำคัญ
เมื่อระดับแนวรับถูกทะลุโดยตลาด สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นที่ตลาดจะสูญเสียมูลค่า การทะลุระดับแนวรับเป็นตัวกำหนดระดับราคาเข้าสำหรับเทรดเดอร์
สิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำคือรูปแบบราคา Double Top ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย ยังสามารถกำหนดเป้าหมายได้ หลังจากการทะลุระดับแนวรับ ตลาดควรลดลงในระยะทางเท่ากับระยะทางที่วัดจากจุดสูงสุดแรกถึงจุดต่ำสุด ซึ่งอยู่ระหว่างจุดสูงสุดสองจุด (ระยะทาง X ในตัวอย่างที่แสดงด้านบน)
หลังจากทะลุแนวรับ ตลาดมีความน่าจะเป็นสูงที่จะลดลงตามระยะทางที่นับจากจุดสูงสุดแรกไปจนถึงจุดทะลุแนวรับ
สองฐาน หรือ Double Bottom
รูปแบบราคา Double Bottom เป็นที่รู้จักกันว่ารูปแบบ 'W' เนื่องจากรูปร่างของมัน ประกอบด้วยจุดต่ำสุดสองจุด โดยที่จุดต่ำสุดที่สองไม่ควรต่ำกว่าจุดแรก
รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อตลาดวาดจุดต่ำสุดหนึ่งจุด หลังจากนั้นการเคลื่อนไหวแบบเพิ่มขึ้นจะเริ่มต้นขึ้น ตามด้วยการก่อตัวของจุดต่ำสุดที่สอง จุดสูงสุดที่อยู่ระหว่างจุดต่ำสุดสองจุดเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญ
เมื่อระดับแนวต้านถูกทะลุโดยตลาด สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นที่ตลาดจะเพิ่มมูลค่า การทะลุระดับแนวต้านเป็นตัวกำหนดระดับราคาเข้าสำหรับเทรดเดอร์
เช่นเดียวกับ Double Top รูปแบบราคา Double Bottom ยังกำหนดเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้น หลังจากการทะลุระดับแนวต้าน ตลาดควรเพิ่มมูลค่าในระยะทางเท่ากับระยะทางที่วัดจากจุดต่ำสุดแรกถึงจุดสูงสุด ซึ่งอยู่ระหว่างจุดต่ำสุดสองจุด (ระยะทาง X ในตัวอย่างที่แสดงด้านบน)
โปรดจำไว้ว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในตลาดเมื่อทำการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค