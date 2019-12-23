อ่านเพิ่มเติม

กราฟแบบสองยอดและสองฐาน Double Tops and Bottoms

กราฟแบบสองยอดและสองฐาน หรือรูปแบบกราฟ Double Tops และ Double Bottoms เป็นหนึ่งในรูปแบบราคาแบบกลับตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค  เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ไม่เพียงแต่เพราะค่อนข้างเรียบง่าย แต่ยังสามารถนำไปใช้กับทุกส่วนของตลาดและทุกช่วงเวลาได้

  • Double Top และ Double Bottom เป็นหนึ่งในรูปแบบราคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • เป็นรูปแบบราคาแบบกลับตัว ซึ่งหมายความว่ารูปแบบเหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจกลับตัวเมื่อใด
  • วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุ Double Top/Bottom คือการมองหารูปแบบบนกราฟที่แสดงถึงตัวอักษร M (Double Top) หรือ W (Double Bottom)
  • สามารถใช้ได้กับทุกกรอบเวลาและสินทรัพย์ทุกประเภทในตลาด

รูปแบบราคา Double Top และ Double Bottom เป็นหนึ่งในรูปแบบราคาแบบกลับตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ไม่เพียงแต่เพราะค่อนข้างเรียบง่าย แต่ยังสามารถนำไปใช้กับทุกส่วนของตลาดและทุกช่วงเวลาได้

สองยอด หรือ Double Top

รูปแบบราคา Double Top  เป็นที่รู้จักกันว่ารูปแบบ 'M' เนื่องจากรูปร่างของมัน  ประกอบด้วยจุดสูงสุดสองจุด โดยที่จุดสูงสุดที่สองไม่ควรสูงกว่าจุดแรก  'M' ที่สมบูรณ์แบบคือจุดสูงสุดทั้งสองอยู่ที่ระดับเดียวกัน - แต่สถานการณ์ประเภทนี้ไม่พบบ่อยในตลาด เพียงเพราะตลาดไม่ได้สร้างรูปแบบดังกล่าวอย่างเข้มงวด

รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อตลาดวาดจุดสูงสุดหนึ่งจุด หลังจากนั้นการเคลื่อนไหวแบบแก้ไขจะเริ่มต้นขึ้น ตามด้วยการก่อตัวของจุดสูงสุดที่สอง  จุดต่ำสุดที่อยู่ระหว่างจุดสูงสุดสองจุดเป็นระดับแนวรับที่สำคัญ

เมื่อระดับแนวรับถูกทะลุโดยตลาด สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นที่ตลาดจะสูญเสียมูลค่า  การทะลุระดับแนวรับเป็นตัวกำหนดระดับราคาเข้าสำหรับเทรดเดอร์

สิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำคือรูปแบบราคา Double Top ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย ยังสามารถกำหนดเป้าหมายได้  หลังจากการทะลุระดับแนวรับ ตลาดควรลดลงในระยะทางเท่ากับระยะทางที่วัดจากจุดสูงสุดแรกถึงจุดต่ำสุด ซึ่งอยู่ระหว่างจุดสูงสุดสองจุด (ระยะทาง X ในตัวอย่างที่แสดงด้านบน)

หลังจากทะลุแนวรับ ตลาดมีความน่าจะเป็นสูงที่จะลดลงตามระยะทางที่นับจากจุดสูงสุดแรกไปจนถึงจุดทะลุแนวรับ

สองฐาน หรือ Double Bottom

รูปแบบราคา Double Bottom เป็นที่รู้จักกันว่ารูปแบบ 'W' เนื่องจากรูปร่างของมัน  ประกอบด้วยจุดต่ำสุดสองจุด โดยที่จุดต่ำสุดที่สองไม่ควรต่ำกว่าจุดแรก

รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อตลาดวาดจุดต่ำสุดหนึ่งจุด หลังจากนั้นการเคลื่อนไหวแบบเพิ่มขึ้นจะเริ่มต้นขึ้น ตามด้วยการก่อตัวของจุดต่ำสุดที่สอง  จุดสูงสุดที่อยู่ระหว่างจุดต่ำสุดสองจุดเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญ

เมื่อระดับแนวต้านถูกทะลุโดยตลาด สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นที่ตลาดจะเพิ่มมูลค่า  การทะลุระดับแนวต้านเป็นตัวกำหนดระดับราคาเข้าสำหรับเทรดเดอร์

เช่นเดียวกับ Double Top รูปแบบราคา Double Bottom ยังกำหนดเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้น  หลังจากการทะลุระดับแนวต้าน ตลาดควรเพิ่มมูลค่าในระยะทางเท่ากับระยะทางที่วัดจากจุดต่ำสุดแรกถึงจุดสูงสุด ซึ่งอยู่ระหว่างจุดต่ำสุดสองจุด (ระยะทาง X ในตัวอย่างที่แสดงด้านบน)

โปรดจำไว้ว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในตลาดเมื่อทำการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก