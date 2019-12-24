แนวรับและแนวต้าน - แนวรับและแนวต้านคืออะไร?

-
ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นคำพูดที่ทั่วๆ ไปที่ถูกใช้ในการลงทุนเพื่อที่จะอธิบายระดับราคาใดราคาหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับราคาในอดีตของตลาดที่พยายามจะฝ่าออกไปแต่เป็นไปได้อย่างยากลำบาก
-
เทรดเดอร์พยายามที่จะหาระดับของแนวต้านและแนวรับเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาหาตำแหน่งในการลงทุนใหม่ได้อย่างรอบคอบมากขึ้น และสามารถคาดการณ์ระดับที่ราคาของตลาดอาจจะเคลื่อนไปได้
-
แนวรับมีแนวโน้มที่จะหยุดราคาจากการลดมูลค่าไปต่ำกว่าเดิม อาทิ ให้การดูแลราคา
-
แนวต้านมีแนวโน้มที่จะหยุดราคาจากการเพิ่มมูลค่าไปสูงกว่าเดิม อาทิ เป็นเหมือนเพดานราคาที่ต้านเอาไว้
-
การทำความเข้าใจและการหาแนวรับและแนวต้านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญขึ้นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการลงทุน
-
มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าแนวโน้มที่มีความสำคัญทั้งสองนี้สามารถหาดูได้ที่ไหน
แนวรับและแนวต้านคืออะไร?
คุณจะหาแนวรับได้ที่ด้านล่างของราคาตราสารสินค้า ณ ปัจจุบัน และมันมีแนวโน้มที่จะปรากฎอยู่ในตำแหน่งราคาที่กำลังลดลงมาเจอฐานที่รองรับการลดตัวของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสที่ราคาจะขยับมาหยุดที่ระดับนี้มากกว่าที่จะฝ่าออกไป
คุณจะหาแนวต้านได้ที่ด้านบนของราคาตราสารสินค้าณ ปัจจุบัน และแนวนี้จะเป็นเหมือนเพดานราคาจากการที่มันขยับขึ้น แนวโน้มที่ตรงกันข้ามกับแนวรับคือแนวต้านซึ่งมีความหมายว่าราคานั้นมีโอกาสที่จะลดลงจากแนวนี้มากกว่าที่จะฝ่าออกไป
เมื่อมีการทะลุแนวรับ/แนวต้าน, การฝ่าทะลุหรือการย้อนกลับของราคามักจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดจะไปเจอกับแนวรับและแนวต้านใหม่
แนวรับและแนวต้านเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์สายเทคนิคเพราะบ่อยครั้งแนวรับและแนวต้านนี้จะเป็นจุดที่พวกเขาเปิดการลงทุนใหม่และยังเป็นจุดที่พวกเขาหาการฝ่าทะลุหรือการย้อนกลับของราคา ในขณะที่การย้อนกลับของราคามีโอกาสเป็นไปได้มากกว่ามากกว่าการฝ่าทะลุของราคา ซึ่งกรณีหลังมักจะเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดอาจจะมีกลับตัวอย่างน้อยในระยะสั้น
นอกไปจากนั้นแล้วหลังจากที่แนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านใหม่และเมื่อแนวต้านใหม่ถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวรับใหม่
วิธีการหาแนวรับและแนวร้านทำอย่างไร?
มีเครื่องมือในการหาและวิธีการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านเป็นจำนวนมาก ได้แก่:
-
ระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้า
-
รูปแบบของแท่งเทียนไข
-
การเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ย (Moving averages)
-
เส้นแสดงแนวโน้ม
-
เครื่องมือ Bollinger Bands
-
เครื่องมือ Fibonacci retracements
ลองมาดูตัวอย่างบางส่วนของรายการที่แสดงอยู่ด้านบนสักเล็กน้อย:
ด้านบนนี้เป็นกราฟของ US500 ที่เส้นแสดงแนวโน้มถูกสร้างขึ้น เส้นแสดงแนวโน้มนี้เป็นเหมือนแนวรับที่ไม่ยอมให้ราคาของตลาดฝ่าลงไป ในตัวอย่างนี้เทรดเดอร์สามารถมั่นใจได้ว่าราคาน่าจะอยู่เหนือเส้นแนวรับ (เส้นสีน้ำเงิน)
ในตัวอย่างที่แสดงอยู่ด้านบนนี้เป็นการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยอย่างง่าย ในตลาดเงิน อย่างที่คุณเห็น SMA ในตอนแรกเป็นเหมือนกับแนวต้านที่มีความสำคัญในตลาด แต่เมื่อมันถูกทำลาย,มันกลายมาเป็นแนวรับ
ด้านบนนี้เป็นตัวอย่างกราฟของตลาดคู่สกุลเงิน USDCHF ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าราคาสูงสุดเป็นเหมือนแนวต้านที่มีความสำคัญ ราคาของตลาดแตะแนวต้านนี้ถึง 4 ครั้ง, ซึ่งแนวต้านถูกทำลายด้วยเงาของแท่งเทียนไขเพียงบางส่วนมากกว่าการแตะแนวต้านทั้งตัวแสดงให้เห็นถึงการอ่อนตัว
โดยสรุปมีเครื่องมือที่หลากหลายในการหาแนวรับและแนวต้าน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ตัวชี้วัดบางชนิดก็เป็นการหาแนวรับและแนวต้านเช่นเดียวกัน