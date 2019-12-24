อ่านเพิ่มเติม

แนวรับและแนวต้าน - แนวรับและแนวต้านคืออะไร?

สองคำศัพท์ที่คุณจะพบในการเทรดทั่วไป โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ ระดับแนวรับและแนวต้าน แต่คำเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรและจะนำไปใช้กับการเทรดของคุณอย่างไร

  • ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นคำพูดที่ทั่วๆ ไปที่ถูกใช้ในการลงทุนเพื่อที่จะอธิบายระดับราคาใดราคาหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับราคาในอดีตของตลาดที่พยายามจะฝ่าออกไปแต่เป็นไปได้อย่างยากลำบาก

  • เทรดเดอร์พยายามที่จะหาระดับของแนวต้านและแนวรับเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาหาตำแหน่งในการลงทุนใหม่ได้อย่างรอบคอบมากขึ้น และสามารถคาดการณ์ระดับที่ราคาของตลาดอาจจะเคลื่อนไปได้

  • แนวรับมีแนวโน้มที่จะหยุดราคาจากการลดมูลค่าไปต่ำกว่าเดิม อาทิ ให้การดูแลราคา

  • แนวต้านมีแนวโน้มที่จะหยุดราคาจากการเพิ่มมูลค่าไปสูงกว่าเดิม อาทิ เป็นเหมือนเพดานราคาที่ต้านเอาไว้

  • การทำความเข้าใจและการหาแนวรับและแนวต้านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญขึ้นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการลงทุน

  • มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าแนวโน้มที่มีความสำคัญทั้งสองนี้สามารถหาดูได้ที่ไหน

แนวรับและแนวต้านคืออะไร?

คุณจะหาแนวรับได้ที่ด้านล่างของราคาตราสารสินค้า ณ ปัจจุบัน และมันมีแนวโน้มที่จะปรากฎอยู่ในตำแหน่งราคาที่กำลังลดลงมาเจอฐานที่รองรับการลดตัวของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสที่ราคาจะขยับมาหยุดที่ระดับนี้มากกว่าที่จะฝ่าออกไป

 คุณจะหาแนวต้านได้ที่ด้านบนของราคาตราสารสินค้าณ ปัจจุบัน และแนวนี้จะเป็นเหมือนเพดานราคาจากการที่มันขยับขึ้น แนวโน้มที่ตรงกันข้ามกับแนวรับคือแนวต้านซึ่งมีความหมายว่าราคานั้นมีโอกาสที่จะลดลงจากแนวนี้มากกว่าที่จะฝ่าออกไป

เมื่อมีการทะลุแนวรับ/แนวต้าน, การฝ่าทะลุหรือการย้อนกลับของราคามักจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดจะไปเจอกับแนวรับและแนวต้านใหม่

แนวรับและแนวต้านเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์สายเทคนิคเพราะบ่อยครั้งแนวรับและแนวต้านนี้จะเป็นจุดที่พวกเขาเปิดการลงทุนใหม่และยังเป็นจุดที่พวกเขาหาการฝ่าทะลุหรือการย้อนกลับของราคา ในขณะที่การย้อนกลับของราคามีโอกาสเป็นไปได้มากกว่ามากกว่าการฝ่าทะลุของราคา ซึ่งกรณีหลังมักจะเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดอาจจะมีกลับตัวอย่างน้อยในระยะสั้น

นอกไปจากนั้นแล้วหลังจากที่แนวรับถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวต้านใหม่และเมื่อแนวต้านใหม่ถูกทำลายมันจะกลายเป็นแนวรับใหม่ 

วิธีการหาแนวรับและแนวร้านทำอย่างไร?

มีเครื่องมือในการหาและวิธีการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านเป็นจำนวนมาก ได้แก่:

  • ระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้า

  • รูปแบบของแท่งเทียนไข 

  • การเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ย (Moving averages)

  • เส้นแสดงแนวโน้ม

  • เครื่องมือ Bollinger Bands 

  • เครื่องมือ Fibonacci retracements 

ลองมาดูตัวอย่างบางส่วนของรายการที่แสดงอยู่ด้านบนสักเล็กน้อย:

 

ด้านบนนี้เป็นกราฟของ US500 ที่เส้นแสดงแนวโน้มถูกสร้างขึ้น เส้นแสดงแนวโน้มนี้เป็นเหมือนแนวรับที่ไม่ยอมให้ราคาของตลาดฝ่าลงไป ในตัวอย่างนี้เทรดเดอร์สามารถมั่นใจได้ว่าราคาน่าจะอยู่เหนือเส้นแนวรับ (เส้นสีน้ำเงิน)

 ในตัวอย่างที่แสดงอยู่ด้านบนนี้เป็นการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยอย่างง่าย ในตลาดเงิน อย่างที่คุณเห็น SMA ในตอนแรกเป็นเหมือนกับแนวต้านที่มีความสำคัญในตลาด แต่เมื่อมันถูกทำลาย,มันกลายมาเป็นแนวรับ

ด้านบนนี้เป็นตัวอย่างกราฟของตลาดคู่สกุลเงิน USDCHF ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าราคาสูงสุดเป็นเหมือนแนวต้านที่มีความสำคัญ ราคาของตลาดแตะแนวต้านนี้ถึง 4 ครั้ง, ซึ่งแนวต้านถูกทำลายด้วยเงาของแท่งเทียนไขเพียงบางส่วนมากกว่าการแตะแนวต้านทั้งตัวแสดงให้เห็นถึงการอ่อนตัว

โดยสรุปมีเครื่องมือที่หลากหลายในการหาแนวรับและแนวต้าน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ตัวชี้วัดบางชนิดก็เป็นการหาแนวรับและแนวต้านเช่นเดียวกัน

