ช่วงเวลาในตลาดโลก

หนึ่งในสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับตลาดการเงิน คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า ตลาดเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะอยู่ในเขตโซนเวลาใด สามารถเทรดได้ในช่วงเวลาทำงาน หลังเลิกงาน หรือแม้กระทั่งตลอดทั้งคืน
ในบทนี้ เราจะศึกษาว่า:
- ช่วงเวลาใดของการซื้อขาย มีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ
- สภาพคล่องและความผันผวน มีผลต่อการซื้อขายของคุณอย่างไร
- ภาวะตลาดล่มกะทันหันคืออะไร และอะไรคือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมา
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการซื้อขายจะไม่เหมือนกันตลอดทั้งวัน ในบางช่วงหรือที่เรียกกันว่า เซสชั่น (session) ของแต่ละวัน จะแตกต่างจากช่วงเวลาอื่นๆ โดยมีความผันผวนและสภาพคล่องมากกว่า
แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะคอยจ้องมองสถานะที่เปิดไว้อยู่ตลอดเวลา บางช่วงเวลาตลาดจะผันผวนมากกว่า ดังนั้น การทราบว่าสถานะของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างไรในแต่ละช่วงของวันและการลดความเสี่ยงตามแต่ช่วงเวลา จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ตลาดพีคในช่วงเวลาใด
โดยทั่วไปแล้ว มีอยู่สามช่วงเวลาที่ตลาดจะซื้อขายกันพลุกพล่าน กล่าวคือ ช่วงพีคเอเชีย ช่วงพีคยุโรป และช่วงพีคอเมริกา (ถ้าจะเรียกให้ง่ายกว่านั้นคือ ช่วงโตเกียว ช่วงลอนดอน และช่วงนิวยอร์ค) เนื่องจากเมืองทั้งสามนี้เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก อันมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่และมีอิทธิพลตั้งอยู่ เมื่อมีการเปิดเซสชั่นในแต่ละสถานที่เหล่านี้ ความผันผวนและการเคลื่อนไหวของธุรกรรมในตลาดจะพลุกพล่าน เช่น เมื่อการซื้อขายเริ่มต้นขึ้นในลอนดอน (ประมาณ 8:00 น. GMT) การปรับเปลี่ยนของราคาอาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ดังนั้น หากคุณมีสถานะที่เปิดบนกระดาน EURUSD คุณควรทราบว่า ช่วงพีคของยุโรปกำลังจะเกิดขึ้น
(รูปภาพ)
Asian session - ช่วงพีคเอเชีย
European session - ช่วงพีคยุโรป
North American session - ช่วงพีคอเมริกา
ตลาดแต่ละประเภทตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของวัน ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่เล่นค่าเงินออสเตรเลียควรรู้ว่า โดยทั่วไปค่าเงินจะเคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงพีคเอเชีย และพีคอีกครั้งเมื่อวอลล์สตรีทเปิดทำการ ในทางกลับกัน หากคุณเทรดค่าเงินตุรกี คุณควรจับตาดูตลาดในช่วงพีคของการซื้อขายในยุโรป แต่จะมีความผันผวนต่ำในระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชีย หลักการนี้ไม่เพียงใช้ได้แต่กับตลาดฟอเร็กซ์เท่านั้น แต่กำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายดัชนี DAX ก็มักจะผันผวนระหว่างช่วงเวลา 8.00 น. - 17.00 น. แต่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวน้อยลงในช่วงกลางคืนของยุโรป ตลาดแต่ละประเภทจะมีคุณลักษณะจำเพาะของตัวเองที่คุณควรรู้ก่อนเปิดสถานะซื้อขาย
คาดในสิ่งที่คาดไม่ถึง
แม้ว่าสภาพคล่องที่ต่ำกว่ามักจะทำให้ตลาดการเงินมีเสถียรภาพ แต่ก็อาจส่งผลให้เกิดการ "ล่มกะทันหัน" ได้เป็นครั้งคราว โดยในเดือนตุลาคม 2559 ค่าเงินปอนด์อังกฤษร่วงลงมากกว่า 5% ภายในหนึ่งวินาทีหลังช่วงปิดตลาดของอเมริกา ก่อนที่จะเริ่มช่วงพีคของการซื้อขายในเอเชีย สถานการณ์ที่คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 เมื่อราคาทองคำดิ่งลงกะทันหัน เพียงเพื่อที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาหลังจากนั้นภายในไม่กี่วินาที การร่วงลงดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า การที่ตลาดเคยเคลื่อนไหวในลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ได้หมายความว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเสมอไป คุณควรหมั่นตรวจสอบให้แน่ใจถึงทิศทางที่กำลังเป็นเทรนด์ของตลาด ณ ปัจจุบัน ในหลายๆ ช่วงกรอบเวลา
การรู้จักตนเองคือกุญแจสำคัญ
เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินและ CFDs คุณต้องค้นหาว่า สไตล์การเทรดใดที่เหมาะสมกับคุณและชั้นเชิงการเทรดของคุณมากที่สุด คุณสบายใจกับการซื้อขายในตลาดที่ผันผวนในกรอบเวลาสั้น ๆ หรือคุณชอบตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำกว่าและถือสถานะไว้ได้นานกว่า คุณอยากถือสถานะการเทรดแบบชั่วข้ามคืน ถือเป็นช่วงรายวัน ช่วงรายสัปดาห์ หรือช่วงรายเดือน
จงตัดสินใจว่า คุณสามารถอุทิศเวลาให้กับการเทรดได้มากน้อยแค่ไหนและหาแนวทางที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด