วิธีการคำนวณจุด Swap

การขยายการลงทุน (Rollover) ของตราสารทางการเงินเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่ง(ข้ามคืน) สำหรับตราสารที่คุณลงทุนอยู่
การ Rollover มีผลกระทบต่อเทรดเดอร์โดยการชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือการเก็บค่าธรรมเนียมของสถานะที่เปิดอยู่ โดยทั้งจุด swap เชิงบวกและเชิงลบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของตราสารสินค้า
เพื่อรักษาการลงทุนหรือการขยายการลงทุนจากวันหนึ่งไปยังวันถัดไป, การลงทุนนั้นต้องเสียค่า swap point หรือเป็นที่รู้จักกันอีกอย่างหนึ่งว่าจำนวนของอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บหรือเชื่อเพื่อรักษาการลงทุนและมันมีอัตราเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของตราสารสินค้า
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการถือสถานะการลงทุนข้ามขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อสถานะการลงทุน, เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การคิดค่าใช้จ่ายค้างชำระหรือการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมโดยการใช้ pip ของสถานะการลงทุน ใช้จำนวนกี่ pip
swap point ถูกคำนวณโดยอัตโนมัติหลังจากการคำนวณมูลค่าของ pip, แต่หนึ่งในฟังก์ชั่นพิเศษของ xStation คือเครื่องคำนวณที่ถูกสร้างมาในตัว ซึ่งช่วยเทรดเดอร์อย่างมากด้วยการคำนวณอัตโนมัติที่หลากหลายขึ้นอยู่กับตลาดที่เทรดเดอร์ต้องการที่จะลงทุนเช่นเดียวกับขนาดของสัญญา
อย่างที่เห็นในรูปภาพที่แสดงอยู่ด้านบน ถ้าเทรดเดอร์เปิดธุรกรรมที่มีขนาด 1 ลอต บนตลาดคู่สกุลเงิน EURUSD ดังนั้้นถ้าเทรดเดอร์ถือสถานะซื้อข้ามคืน บัญชีของเขาจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค้างชำระด้วยมูลค่า0.05 GBP ในทางตรงข้ามถ้าเทรดเดอร์ถือสถานะขายข้ามคืน บัญชีของเขาจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยมูลค่า 3.79 GBP
ค่าใช้จ่ายค้างชำระและค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของตราสารของสินค้าทางการเงินที่เทรดเดอร์สนใจลงทุน และเทรดเดอร์หลายๆ คนมีกลยุทธ์ที่ขึ้นอยู่กับการถือสถานะซื้อขายข้ามคืนเพื่อที่จะเอาค่าใช้จ่ายค้างชำระที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปด้ ตลาดที่นิยมใช้กลยุทธ์นี้ได้แก่การลงทุนคู่สกุลเงิน USDTRY, USDMXN และ EURAUD
นอกไปจากนั้นแล้วดัชนีหลายๆ ตัวไม่มีค่าใช้จ่ายค้างชำระหรือค่าธรรมเนียมสำหรับสถานะที่เปิดอยู่และคุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับอัตราของ swap point ได้ที่นี่
อัตราของ swap point อาจจะช่วยให้เทรดเดอร์ที่ไม่ต้องการใช้เครื่องคำนวณสำหรับนักลงทุนใน xStation สามารถคำนวณ swap point ด้วยตัวเองได้ ซึ่ง swap point อาจจะมีผลกระทบต่อสถานะซื้อขายที่เปิดอยู่และการคำนวณ swap point สามารถทำได้โดยการใช้สูตร: Swap point rate คูณมูลค่าของ pip