ทำความรู้จักกับ MACD (Moving Average Convergence Divergence)

ตัวชี้วัด MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ติดตามแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา
- พัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
- MACD แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 แบบ โดยคำนวณจาก:
MACD = 12EMA − 26EMA
- เส้นสัญญาณ (Signal Line): มีการเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วันของค่า MACD (9EMA) เพื่อสร้างเส้นสัญญาณ ช่วยยืนยันแนวโน้มและจุดเข้าออกของการลงทุน
- นักเทรดและนักลงทุนใช้ MACD เพื่อตรวจจับแนวโน้มใหม่ ๆ และระบุโอกาสซื้อ–ขายในตลาด
มีวิธีการในการใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด MACD อยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดขึ้นอยู่กับจุดตัดระหว่างเส้น MACD (เส้นสีส้ม) และเส้นสัญญาณ (เส้นที่แดง)
สัญญาณการซ์้อถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดกับเส้นสัญญาณจากด้านล่างและเส้นสัญญาณการขายถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดกับเส้นสัญญาณจากด้านบน
หน้าจอตัวอย่างด้านบนแสดง 2 ตัวอย่างของสัญญาณการซื้อและ 3 ตัวอย่างสัญญาณของสัญญาณการขายที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัวชี้วัด MACD
คล้ายๆ กับตัวชี้วัดตัวอื่นๆ oscillator และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ MACD มีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณที่ผิดพลาด เพราะที่จะลดโอกาสในการสร้างสัญญาณขายที่ผิดพลาด MACD ควรถูกใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เมื่อเครื่องมือทางเทคนิคทุกชนิดแสดงทิศทางเดียวกันในตลาด ถึงตอนนั้นมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่การลงทุนจะประสงความสำเร็จ
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง