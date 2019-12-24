อ่านเพิ่มเติม

ทำความรู้จักกับ MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD - Moving Average Convergence Divergence

ตัวชี้วัดเอ็มเอซีดีแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 สองชนิด; ดังนั้นมันถูกคำนวณโดยการลบ 26 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (26EMA) จาก 12 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (12EMA)

ตัวชี้วัด MACD (Moving Average Convergence Divergence)

  • MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ติดตามแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา
  • พัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • MACD แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 แบบ โดยคำนวณจาก:

MACD = 12EMA − 26EMA

  • เส้นสัญญาณ (Signal Line)มีการเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วันของค่า MACD (9EMA) เพื่อสร้างเส้นสัญญาณ ช่วยยืนยันแนวโน้มและจุดเข้าออกของการลงทุน
  • นักเทรดและนักลงทุนใช้ MACD เพื่อตรวจจับแนวโน้มใหม่ ๆ และระบุโอกาสซื้อ–ขายในตลาด

มีวิธีการในการใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด MACD อยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดขึ้นอยู่กับจุดตัดระหว่างเส้น MACD (เส้นสีส้ม) และเส้นสัญญาณ (เส้นที่แดง) 

สัญญาณการซ์้อถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดกับเส้นสัญญาณจากด้านล่างและเส้นสัญญาณการขายถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดกับเส้นสัญญาณจากด้านบน

หน้าจอตัวอย่างด้านบนแสดง 2 ตัวอย่างของสัญญาณการซื้อและ 3 ตัวอย่างสัญญาณของสัญญาณการขายที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัวชี้วัด MACD

คล้ายๆ กับตัวชี้วัดตัวอื่นๆ oscillator และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ MACD มีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณที่ผิดพลาด เพราะที่จะลดโอกาสในการสร้างสัญญาณขายที่ผิดพลาด MACD ควรถูกใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เมื่อเครื่องมือทางเทคนิคทุกชนิดแสดงทิศทางเดียวกันในตลาด ถึงตอนนั้นมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่การลงทุนจะประสงความสำเร็จ

 

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

