อ่านเพิ่มเติม

หุ้นอวกาศคืออะไร? เริ่มต้นลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศอย่างไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง:
หุ้น Investire
เวลาอ่าน: 2 นาที
ลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศ

อุตสาหกรรมอวกาศกำลังกลายเป็นโอกาสทองสำหรับนักลงทุน ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผลักดันการสำรวจอวกาศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม และการท่องเที่ยวอวกาศให้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น เศรษฐกิจอวกาศมีแนวโน้มเติบโตแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า เปิดประตูสู่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง มาร่วมสำรวจเทรนด์การลงทุนในอวกาศ และวิธีสร้างพอร์ตที่พร้อมสำหรับอนาคต

เนื้อหาคอนเทนต์

การลงทุนในหุ้นอวกาศเปรียบเสมือนการซื้อตั๋วสู่อนาคต ที่ซึ่งขอบเขตของนวัตกรรมขยายไกลเกินกว่าโลกเรา ตั้งแต่การสื่อสารผ่านดาวเทียม การท่องเที่ยวในอวกาศ ไปจนถึงการสำรวจดวงจันทร์และการผลิตในวงโคจร อุตสาหกรรมอวกาศเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นตลาดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ พร้อมโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด

แม้ว่าบริษัทเอกชนจะเป็นผู้นำสำคัญในการสำรวจอวกาศ การลงทุนในภาคส่วนนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอวกาศเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนสูงย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง การสำรวจพื้นที่ใหม่จึงต้องอาศัยความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับบริษัท เทคโนโลยี และแนวโน้มที่จะกำหนดเศรษฐกิจอวกาศ

ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณสำรวจวิธีการลงทุนในหุ้นอวกาศ แนะนำผู้เล่นหลัก และเน้นย้ำสิ่งที่คุณควรรู้เพื่อคว้าโอกาสที่น่าตื่นเต้นนี้อย่างมั่นใจและเหนือระดับโลก

ข้อมูลสำคัญ

  • ทำความเข้าใจกับเศรษฐกิจอวกาศ ภาคอวกาศครอบคลุมดาวเทียม บริการส่งยานอวกาศ การสำรวจ และพื้นที่ใหม่ เช่น การท่องเที่ยวอวกาศและการขุดทรัพยากร
  • มองหาผู้เล่นเก่าและใหม่ บริษัทใหญ่เช่น Boeing และ Lockheed Martin เป็นผู้เล่นหลัก นักลงทุนยังสามารถพิจารณาบริษัทเล็กที่มีนวัตกรรมสูง แต่ต้องระวังความเสี่ยงที่มากขึ้น
  • วิเคราะห์รายได้และหนี้สิน เลือกบริษัทที่มีรายได้หลากหลายและโมเดลธุรกิจยั่งยืน ทั้งรายได้จากเทคโนโลยีอวกาศและสัญญาภาครัฐหรือเชิงพาณิชย์ รวมถึงตรวจสอบหนี้สินเพื่อประเมินความเสี่ยง
  • ติดตามความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาล ความร่วมมือกับองค์กรอย่าง NASA, ESA หรือบริษัทเอกชน จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโต
  • จับตานวัตกรรมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) และการสำรวจอวกาศลึก คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
  • รับรู้ความเสี่ยง อุตสาหกรรมนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูง มีกฎระเบียบเข้มงวด และใช้เวลาคืนทุนนาน ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในแผนลงทุน
  • ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและรายงาน ติดตามข่าวสารจากรายงานอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์จากองค์กรเช่น Morgan Stanley หรือ Space Foundation เพื่อรับข้อมูลและแนวโน้มล่าสุด

อุตสาหกรรมอวกาศ: ปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจนอกโลก

space stock
 

โลกยามค่ำคืนส่องสว่างด้วยแสงไฟเมือง ท่ามกลางฉากหลังของดวงดาวระยิบระยับ สื่อถึงความมีชีวิตชีวาของดาวเคราะห์

อุตสาหกรรมอวกาศ (Space Industry) ซึ่งเคยเป็นโดเมนเฉพาะของหน่วยงานรัฐและผู้รับเหมารายใหญ่ กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่การเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีพลวัตและศักยภาพสูงสุดสำหรับการลงทุนภาคเอกชน

ด้วยต้นทุนเทคโนโลยีที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด "อวกาศ" ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของการสำรวจอีกต่อไป แต่กลายเป็นแนวหน้าใหม่ของธุรกิจและโอกาสการเติบโตในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่การสื่อสารผ่านดาวเทียม การท่องเที่ยวอวกาศ การผลิตในวงโคจร ไปจนถึงการขุดดาวเคราะห์น้อยและการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์

ทำไมอุตสาหกรรมอวกาศถึงเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าจับตามอง?

ในอดีต อวกาศเป็นเรื่องไกลตัวและสงวนไว้สำหรับโครงการของรัฐ แต่ในปัจจุบัน บริษัทเอกชนรายใหม่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยทุนเอกชน เช่น การควบรวมผ่าน SPAC หรือการระดมทุนแบบ Venture Capital ส่งผลให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของ “บริษัทอวกาศรุ่นใหม่” ที่พร้อมจะพลิกโฉมเศรษฐกิจนอกโลก

สำหรับนักลงทุน การตั้งคำถามในตอนนี้จึงไม่ใช่แค่ “อวกาศจะไปไกลแค่ไหน” แต่คือ “ใครจะเป็นผู้นำตลาดหุ้นอวกาศในวันพรุ่งนี้?”

5 ปัจจัยที่ผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศ

1. การขยายศักยภาพทางการตลาด

เศรษฐกิจอวกาศทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2583 โดยมีแรงหนุนจากความต้องการใช้บริการผ่านดาวเทียม เช่น อินเทอร์เน็ตทั่วโลก (Global Internet), การสังเกตโลก (Earth Observation), การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งล้วนเป็นหัวใจของหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การเกษตร โลจิสติกส์ ไปจนถึงความมั่นคงและการป้องกันประเทศ

2. ต้นทุนการปล่อยยานอวกาศลดลง

นวัตกรรมจากบริษัทอย่าง SpaceX ได้เปลี่ยนเกมการเข้าถึงอวกาศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable Rockets) และยานอวกาศขนาดเล็กที่ประหยัดพลังงาน ทำให้การเข้าสู่วงโคจรมีต้นทุนต่ำลงมาก ส่งผลให้บริษัทเกิดใหม่สามารถลงทุนในอวกาศได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนระดับพันล้าน

3. การค้าโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศ

ตลาดใหม่กำลังถือกำเนิดขึ้นจากการ พัฒนาสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์, ฐานบนดวงจันทร์, ไปจนถึง ห้องทดลองในวงโคจร ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ สร้างธุรกิจในภาคอวกาศได้จริง เช่น การท่องเที่ยวอวกาศ การผลิตในสภาพไร้น้ำหนัก และการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในวงโคจร

4. การสนับสนุนจากรัฐบาลและพันธมิตรเชิงนโยบาย

รัฐบาลทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ต่างสนับสนุนภาคเอกชนในการร่วมมือด้านอวกาศอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น โครงการ Artemis ของ NASA ที่วางเป้าหมายส่งมนุษย์กลับดวงจันทร์ โดยร่วมมือกับบริษัทเอกชนผ่านสัญญาเชิงพาณิชย์และการสนับสนุนด้านกฎหมายและเงินทุน

5. การใช้งานเชิงนวัตกรรมในอวกาศ

อนาคตของอุตสาหกรรมนี้ไม่จำกัดแค่ดาวเทียมหรือจรวดอีกต่อไป แต่รวมถึง การขุดดาวเคราะห์น้อย (Asteroid Mining), การผลิตในอวกาศ (In-Orbit Manufacturing) และแม้แต่ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศ (Space-Based Solar Power) ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าใหม่และนิยามใหม่ให้กับทรัพยากรและพลังงานของมนุษยชาติ

สำคัญ: แม้อุตสาหกรรมอวกาศจะมีศักยภาพสูงในระยะยาว แต่ในปี 2024 ธุรกิจส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น (early stage) ซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยง โดยเฉพาะบริษัทที่ใช้การระดมทุนผ่าน SPAC เช่น Redwire, Momentus, Rocket Lab และ Intuitive Machines ที่มีความผันผวนทางการเงินสูง กรณีของ Virgin Galactic ที่หุ้นร่วงลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2021 รวมถึงความล้มเหลวของ Virgin Orbit เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าการลงทุนในหุ้นอวกาศขนาดเล็ก (low-cap space stocks) ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตอย่างระมัดระวัง แนะนำให้พิจารณาบริษัทที่มีธุรกิจมั่นคงและผ่านการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เช่น Heico, TransDigm, Hexcel และ Leidos ซึ่งมีสถานะทางการเงินแข็งแรง รายได้สม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมในโครงการด้านอวกาศของภาครัฐและเอกชน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในธีมอวกาศโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงสูงเกินไป

ผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ ม.ค. 2563

à¸à¸¥à¸à¸­à¸à¹à¸à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¥à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸«à¸¸à¹à¸à¸­à¸§à¸à¸²à¸¨
 

ปี 2021 บริษัทอวกาศหลายแห่ง เช่น Redwire, Momentus และ Intuitive Machines ใช้ SPAC เข้าตลาด แต่ต้องเจอปัญหาใหญ่เมื่อปี 2022 ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย ทำให้บริษัทที่ยังไม่มีกำไรถูกกดดันหนัก การลงทุนในหุ้นอวกาศยังมีความเสี่ยงสูง ก่อนที่ “ยุคอวกาศ” จะมาถึงจริง

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดผลลัพธ์ในอนาคต ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

ใครจะได้ประโยชน์จาก "Space Boom"?

แม้บริษัทยักษ์ใหญ่ดั้งเดิมอย่าง Boeing, Lockheed Martin และ Northrop Grumman จะยังคงเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมนี้ แต่เวทีอวกาศกำลังเปิดทางให้กับ “ผู้เล่นหน้าใหม่” อย่างชัดเจน

ด้วยแรงผลักจากการควบรวมผ่าน SPACs (บริษัทจัดตั้งเพื่อเข้าซื้อกิจการ) บริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่กำลังบุกเบิกตลาดเฉพาะ เช่น การขนส่งในอวกาศ การลงจอดบนดวงจันทร์ และการผลิตนอกโลก บริษัทเหล่านี้อาจกลายเป็นดาวรุ่งในสนามแข่งขันของเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่

1. Intuitive Machines (LUNR)
บริษัทผู้นำด้านบริการสำรวจดวงจันทร์ โดยเน้นพัฒนายานลงจอดและระบบหุ่นยนต์สำหรับภารกิจของ NASA ภายใต้โครงการ Artemis มีเป้าหมายในการส่งอุปกรณ์ขึ้นไปบนพื้นผิวดวงจันทร์ รองรับทั้งการสำรวจ การขุดเจาะ และงานวิจัยต่าง ๆ

2. Momentus Inc. (MNTS)
ผู้ให้บริการด้านการขนส่งในอวกาศและดูแลดาวเทียม Momentus มีเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ช่วยจัดตำแหน่ง บำรุงรักษา และปลดประจำการดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและทำให้การปฏิบัติการในอวกาศง่ายขึ้นมาก

3. Redwire Corporation (RDW)
บริษัทผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอวกาศ เช่น เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และอุปกรณ์ที่ใช้ในวงโคจร จุดเด่นคือการพิมพ์ชิ้นส่วนในอวกาศได้โดยตรง ลดภาระในการขนส่งจากโลกและลดต้นทุนภารกิจในอนาคต

4. Virgin Galactic (SPCE)
หนึ่งในบริษัทที่รู้จักกันมากที่สุดในด้านการท่องเที่ยวอวกาศ มีเป้าหมายในการให้บริการเที่ยวบินใต้ขอบอวกาศแก่ผู้โดยสารทั่วไป นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาการเดินทางความเร็วสูงระหว่างเมืองผ่านอวกาศในอนาคต

5. Astra Space (ASTR)
บริษัทที่มุ่งเน้นการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กในต้นทุนต่ำและความถี่สูง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเครือข่ายดาวเทียมในวงโคจรระดับต่ำ (LEO) เป้าหมายของ Astra คือทำให้อวกาศเป็นจุดหมายปลายทางที่เข้าถึงได้บ่อยเหมือนการเดินทางทางอากาศ

6. Rocket Lab (RKLB)
ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็ก โดยมีแผนขยายไปยังภารกิจดวงจันทร์และระบบอวกาศอื่น ๆ จรวด Electron ของ Rocket Lab ถือเป็นหนึ่งในยานปล่อยที่น่าเชื่อถือที่สุด และกำลังพัฒนา Neutron เพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่มากขึ้น

บริษัทอย่าง Intuitive Machines, Momentus และ Virgin Galactic กำลังอยู่แนวหน้าในการสร้างนวัตกรรม ที่อาจเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทาง การสื่อสาร และแม้แต่การใช้ชีวิตนอกโลก ในขณะที่ “เศรษฐกิจอวกาศ” กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การเข้าใจโอกาสการลงทุนในภาคส่วนนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต ไม่ว่าจะลงทุนในภารกิจดวงจันทร์หรือท่องเที่ยวอวกาศ นี่คือช่วงเวลาสำคัญในการจับตามอง

 

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize

ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้

ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

 

คำถามที่พบบ่อย

การลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายด้านเทคโนโลยี อุปสรรคทางกฎหมาย และต้นทุนการลงทุนที่สูง อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ประสบความสำเร็จสามารถเติบโตในตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงโลกได้

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) คือบริษัทเปล่าที่ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อนำไปควบรวมกับบริษัทเอกชน ทำให้บริษัทเหล่านั้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เร็วขึ้น บริษัทอวกาศจำนวนมากจึงใช้ SPAC เป็นช่องทางเข้าถึงตลาดทุนและเงินทุนอย่างรวดเร็วกว่า IPO แบบเดิม

Intuitive Machines สร้างรายได้จากการให้บริการส่งยานลงจอดบนดวงจันทร์ให้กับ NASA และลูกค้าอื่น ๆ ส่วน Momentus ให้บริการขนส่งในอวกาศและดูแลดาวเทียม ตอบสนองความต้องการการขนส่งในวงโคจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

SPAC ด้านอวกาศต้องเผชิญกับต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีสูง การขออนุญาตตามกฎระเบียบ ความยากในการบรรลุเป้าหมายเชิงเทคนิค รวมถึงความท้าทายในการพิสูจน์ความสามารถทำกำไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นบริษัทอวกาศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลงทุนผ่านกองทุน ETF ที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศ หรือพิจารณากองทุนเอกชนที่ลงทุนในธุรกิจด้านอวกาศโดยเฉพาะ

การท่องเที่ยวอวกาศมีโอกาสเติบโตเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ Virgin Galactic เป็นหนึ่งในผู้นำตลาด เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาและต้นทุนลดลง การท่องเที่ยวอวกาศจะขยายจากกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์สู่ตลาดผู้บริโภคทั่วไปได้มากขึ้น

เกี่ยวข้อง บทความ

4 นาที
รู้จักหุ้นขนส่งทางเรือ: วิธีลงทุนและข้อมูลควรรู้

อ่านเพิ่มเติม
3 นาที
เริ่มต้นลงทุนในหุ้นซอฟต์แวร์: คู่มือฉบับมือใหม่สายเทค

อ่านเพิ่มเติม
3 นาที
อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบอย่างไรต่อตลาดหุ้น ?

อ่านเพิ่มเติม

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม

ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น fundamental analysis CFDs ETFs แพลตฟอร์ม glossary คำแนะนำ Investire become a Trader education investing strategy Sustainability

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก