การลงทุนทองคำยังคงคุ้มค่าอยู่หรือไม่?

ผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่าการลงทุนทองคำเป็นวิธีที่ช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนและป้องกันเงินเฟ้อ ทองคำยังสามารถเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ และในเมื่อราคาหุ้นและพันธบัตรลดลง
อย่างไรก็ตาม ต้องลงทุนในทองคำด้วยความระมัดระวังและเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดทองคำอย่างละเอียด รวมถึงติดตามข่าวและจับตาอย่างใกล้ชิดปัจจัยที่อาจส่งผลต่อตลาดทองคำ นอกจากนี้นักลงทุนควรมีกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คุณสามารถลงทุนในทองคำได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่าน สัญญาซื้อขายส่วนต่างในทองคำ (CFD ทองคำ) กองทุน ETF หุ้นในบริษัทเหมืองทองคำ เหรียญหรือแท่งทองคำ
ถึงเวลาลงทุนในทองคำแล้วหรือยัง?
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นประมาณ 84% อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เป็นเส้นตรง ดังที่แสดงโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายเดือนต่อปีที่ 14.06% มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 5.66% และ CAGR นับตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาเลิกใช้มาตรฐานทองคำในปี 2514 คือ 7.81% ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าทองคำมีความผันผวนอย่างมากควบคู่ไปกับผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทั้งผู้ค้าและนักลงทุน (ข้อมูลอ้างอิงจาก Investopidea)
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนในทองคำและเวลาของการลงทุนควรขึ้นอยู่กับการรวมกันของตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค แนวโน้มตลาด และเป้าหมายการซื้อขายของคุณ การลงทุนในทองคำมาพร้อมกับความเสี่ยงและต้นทุนที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
ประวัติศาสตร์โดยย่อของทองคำ
ประวัติศาสตร์ของทองคำเริ่มต้นขึ้นก่อนยุคอียิปต์โบราณ ซึ่งเป็นยุคที่เริ่มมีการทำเครื่องประดับและสิ่งประดิษฐ์ทางศาสนาจากทองคำ แต่ทองคำเพิ่งเริ่มถูกนำมาใช้เป็นสกุลเงินเมื่อประมาณ 560 ปีก่อนคริสตกาล
ในเวลานั้น พ่อค้าต้องการสร้างรูปแบบของเงินที่ได้มาตรฐานและโอนย้ายได้ง่ายเพื่อลดความยุ่งยากในการค้าขาย การสร้างเหรียญทองคำที่ประทับตราดูเหมือนจะเป็นคำตอบ เนื่องจากเครื่องประดับทองคำเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลกอยู่แล้ว
หลังจากการกำเนิดของทองคำในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ความสำคัญของทองคำก็ขยายตัวขึ้น โดยมีวัตถุโบราณที่ทำจากโลหะนี้จากจักรวรรดิกรีกและโรมันจัดแสดงอย่างเด่นชัดในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก ต่อมาบริเตนใหญ่ได้พัฒนาสกุลเงินที่อิงกับทองคำในปี ค.ศ. 775 และเงินปอนด์อังกฤษ (เป็นสัญลักษณ์ของเงินสเตอร์ลิงหนึ่งปอนด์) ชิลลิง และเพนนี ล้วนอิงตามปริมาณของทองคำหรือเงินที่เป็นตัวแทน ในที่สุด ทองคำก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งทั่วทั้งยุโรป เอเชีย แอฟริกา และอเมริกา
ทองคำในเศรษฐกิจยุคใหม่
ทองคำยังคงมีความสำคัญในสังคมยุคปัจจุบัน เราเพียงแค่ดูงบดุลของธนาคารกลางและองค์กรทางการเงินอื่นๆ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ก็จะเห็นได้ชัดเจน
ข้อเท็จจริง: ธนาคารกลางและสถาบันการเงินพหุภาคีถือครองทองคำที่อยู่เหนือพื้นดินเกือบหนึ่งในห้าของอุปทานทั่วโลก นอกจากนี้ ธนาคารกลางหลายแห่งได้เพิ่มทุนสำรองทองคำในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกในระยะยาว
ทองคำในฐานะแหล่งเก็บรักษามูลค่า
เหตุผลของความสำคัญของทองคำในเศรษฐกิจยุคใหม่นั้น เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าทองคำสามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ได้ตลอดหลายพันชั่วอายุคน ซึ่งไม่สามารถพูดได้เช่นเดียวกันกับสกุลเงินที่เป็นกระดาษ
เพื่อให้เห็นภาพ ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้: ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ทองคำหนึ่งออนซ์มีค่าเท่ากับ 35 ดอลลาร์ สมมติว่าในเวลานั้น คุณมีทางเลือกระหว่างการถือทองคำหนึ่งออนซ์หรือเก็บเงิน 35 ดอลลาร์ไว้เฉยๆ ทั้งสองอย่างสามารถซื้อของให้คุณได้เหมือนกัน เช่น ชุดสูทธุรกิจใหม่หรือจักรยานราคาแพง อย่างไรก็ตาม หากคุณมีทองคำหนึ่งออนซ์ในวันนี้และแปลงเป็นราคาปัจจุบัน มันก็ยังคงเพียงพอที่จะซื้อชุดใหม่ได้ แต่ไม่สามารถพูดได้เช่นเดียวกันกับเงิน 35 ดอลลาร์ กล่าวโดยสรุปคือ คุณจะสูญเสียความมั่งคั่งไปเป็นจำนวนมากหากคุณถือเงิน 35 ดอลลาร์แทนที่จะเป็นทองคำหนึ่งออนซ์ เพราะมูลค่าของทองคำเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่าของเงินดอลลาร์ถูกกัดเซาะจากเงินเฟ้อ
ทองคำในฐานะเครื่องป้องกันเงินดอลลาร์
แนวคิดที่ว่าทองคำรักษาความมั่งคั่งนั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในเศรษฐกิจที่นักลงทุนเผชิญกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ในอดีต ทองคำทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันทั้งสองสถานการณ์นี้ เมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้น มูลค่าของทองคำมักจะเพิ่มขึ้น เมื่อนักลงทุนตระหนักว่าเงินของพวกเขากำลังสูญเสียมูลค่า พวกเขาจะเริ่มจัดตำแหน่งการลงทุนของพวกเขาในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ซึ่งรักษามูลค่าไว้ตามธรรมเนียม ทศวรรษ 1970 เป็นตัวอย่างที่สำคัญของราคาทองคำที่สูงขึ้นท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ดังที่เห็นในแผนภูมิด้านบน
ทองคำได้รับประโยชน์จากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเนื่องจากมีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก มีสองเหตุผลสำหรับความสัมพันธ์นี้:
- ผู้ที่ซื้อทองคำ (เช่น ธนาคารกลาง) ต้องขายเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อทำธุรกรรมนี้ สิ่งนี้จะผลักดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในที่สุด เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกพยายามกระจายการลงทุนออกจากเงินดอลลาร์
- เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงทำให้ทองคำมีราคาถูกลงสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ส่งผลให้มีความต้องการมากขึ้นจากนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในยูเครน ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง แอฟริกา หรือที่อื่นๆ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงร่วมกันของเราในช่วงกลางทศวรรษที่ 2563 ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงมองหาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนราคาทองคำให้สูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยจักรวรรดิที่ล่มสลาย การรัฐประหารทางการเมือง และสกุลเงินที่ล้มเหลว ในช่วงเวลาดังกล่าว นักลงทุนที่ถือครองทองคำสามารถปกป้องความมั่งคั่งของตนได้สำเร็จ และในบางกรณีถึงกับใช้สินค้าโภคภัณฑ์นี้เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวาย ดังนั้น นักลงทุนมักจะซื้อทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อใดก็ตามที่เหตุการณ์ข่าวบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก
จากเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 การรุกรานอิรักในปี 2547 วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2550-2551 และต่อเนื่องไปจนถึงการระบาดใหญ่และสงครามในยูเครนในช่วงทศวรรษที่ 2563 ช่วงไตรมาสศตวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงที่หลายคนแสวงหาความปลอดภัยทางการเงิน ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นความแตกต่างระหว่างการลงทุน 100 ดอลลาร์ในทองคำกับดัชนี S&P 500 ในปี 2543
ทองคำในฐานะการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง
โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนในทองคำถือเป็นวิธีหนึ่งในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ ไม่ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง หรือการปกป้องความมั่งคั่งของคุณในระยะยาว
การลงทุนในบริษัททองคำในฐานะสินทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผล
โดยทั่วไปแล้ว หุ้นทองคำจะดึงดูดนักลงทุนที่เน้นการเติบโตมากกว่านักลงทุนที่เน้นรายได้ หุ้นทองคำมักจะขึ้นและลงตามราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหมืองแร่ที่มีการจัดการที่ดีจะมีกำไรแม้ว่าราคาทองคำจะลดลง ราคาหุ้นทองคำมักจะขยายการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ2 การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่กำไรที่สำคัญในหุ้นทองคำที่ดีที่สุด และเจ้าของหุ้นทองคำมักจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าเจ้าของทองคำจริงมาก
แม้แต่นักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตมากกว่ารายได้ที่มั่นคงก็สามารถได้รับประโยชน์จากการเลือกหุ้นทองคำที่มีการจ่ายเงินปันผลจำนวนมากในอดีต
ช่วงเวลาซื้อขายทองคำคือเมื่อใด
กลยุทธ์การลงทุนทองคำ
เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายทองคำ แต่ละคนจะมีแนวทางการซื้อขายเป็นของตัวเอง XTB จะไม่เจาะลึกเมื่อคุณเป็น "เทรดเดอร์มืออาชีพ" อยู่แล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยให้นักเทรดมือใหม่ได้รับความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อทำการซื้อขาย
โดยพื้นฐานแล้วมีแนวทางตลาดทองคำสองแนวทางที่เทรดเดอร์มักใช้เพื่อพิจารณาว่าตลาดจะขึ้นหรือลง สองวิธีนี้เรียกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด (เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์การเมือง เหตุการณ์ระหว่างช่วงการซื้อขาย...) เพื่อกำหนดมูลค่าสัมพัทธ์ของตลาด จากนั้นผู้ค้าจะกำหนดความแตกต่างระหว่างราคาตลาดปัจจุบันและการประเมินมูลค่าของตนเองเพื่อหาทิศทางที่จะเกิดขึ้นของตลาด
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใช้ข้อมูลที่มีอยู่มากมาย รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัท เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายของธนาคารกลาง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อช่วยพวกเขาค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาและไม่สนใจปัจจัยข่าวตลาด เนื่องจากปัจจัยทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อตลาดจะถือว่าฝังอยู่ในการเคลื่อนไหวของราคาโดยสมบูรณ์ ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คืออัตราแลกเปลี่ยน
แน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่อตลาดที่กำหนด แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ โดยเน้นที่รูปร่างแผนภูมิและการพัฒนาบนแผนภูมิเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีวิเคราะห์เหล่านี้เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ คุณยังต้องมีมาตรการ เช่น:
- การจัดการความเสี่ยงที่ดี: โดยปกติแล้วการขาดทุนมาจากการที่นักลงทุนเปิดคำสั่งซื้อขายที่มีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับเงินทุนของพวกเขา และไม่ใช้เครื่องมือหยุดการขาดทุน ดังนั้นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง บัญชีของคุณจะไม่ลอยตัวและนำไปสู่การหยุดการซื้อขาย
- กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ: ตามคำแนะนำของมหาเศรษฐีวอร์เรน บัฟเฟตต์ คุณไม่ควร "ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว" คลื่นตลาดเพียงลูกเดียวในทิศทางที่ผิดสามารถทำลายความพยายามก่อนหน้านี้ของคุณได้ คุณสามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทในเวลาเดียวกัน เช่น การรวมกันของ EURUSD ทองคำ และสกุลเงินเสมือน เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของกระบวนการลงทุนของคุณ
- พยายามเรียนรู้และเข้าถึงคำแนะนำที่เป็นอิสระอยู่เสมอ ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ครอบคลุม แต่ละกลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพในบางสถานการณ์เท่านั้น ดังนั้นคุณต้องฝึกฝนกลยุทธ์มากมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเข้ากับโรงเรียน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ
เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการทองคำจึงเพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่อลงทุนในทองคำที่ XTB เพื่อให้มั่นใจถึงโอกาสในการทำกำไรและความปลอดภัยในระยะยาว สามารถให้ความสนใจกับปัจจัยหลักบางประการที่ส่งผลต่อราคาทองคำดังต่อไปนี้:
- เสถียรภาพของเศรษฐกิจระดับชาติ/โลก: โดยปกติแล้วเมื่อเศรษฐกิจของประเทศไม่มั่นคงหรืออยู่ในภาวะถดถอย หรือค่าเงินของประเทศนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ผู้คนจะพยายามแปลงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของตนในปัจจุบันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่เก็บไว้ระหว่างประเทศ ดาวดวงแรกๆ ที่ถูกกล่าวถึงคือทองคำ เช่นเดียวกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก เราจะเห็นราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย และเมื่อวิกฤตเหล่านี้สิ้นสุดลง ราคาทองคำจะเย็นลงอย่างรวดเร็วเมื่อขายออกเพื่อนำไปลงทุนใหม่
- ค่าเงิน USD: แม้ว่ามูลค่าของดอลลาร์จะไม่ยึดติดกับราคาทองคำอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสองนี้ยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เมื่อความต้องการ USD เพิ่มขึ้น (FED ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร...) ราคาทองคำก็จะลดลง และในทางกลับกัน เมื่อทองคำร้อนขึ้น USD จะสูญเสียมูลค่า
- อุปทานทองคำ: เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำจึงได้รับอิทธิพลจากกฎอุปสงค์และอุปทานด้วย อุปทานทองคำในปัจจุบันมาจากประเทศส่วนใหญ่ เช่น แอฟริกาใต้ อเมริกา จีน รัสเซีย…
