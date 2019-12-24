Loonie ในตลาด Forex คือชื่อเล่นของคู่สกุลเงิน USDCAD ซึ่งได้ชื่อมาจากเหรียญ 1 ดอลลาร์แคนาดาที่มีรูปนก Loon อยู่ด้านหลัง คู่สกุลเงินนี้ได้รับความนิยมในการซื้อขายทั่วโลกและมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอื่นๆ เช่น EURUSD, GBPUSD และ AUDUSD นอกจากนี้ USD และ CAD ยังถือเป็น petrocurrency เนื่องจากเป็นสกุลเงินของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน
- Loonie ในตลาด Forex คือชื่อเล่นของคู่สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ดอลลาร์แคนาดา (USDCAD)
- ชื่อนี้มาจากเหรียญ 1 ดอลลาร์ของแคนาดา ซึ่งมีรูปนก Loon อยู่ด้านหลัง
- USDCAD เป็นคู่สกุลเงินหลักที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายทั้งโดยเทรดเดอร์และสถาบันทั่วโลก
โดยทั่วไปแล้ว คู่เงิน USDCAD มักจะเคลื่อนไหว ในทิศทางตรงข้าม กับคู่เงินหลักอื่น ๆ ที่มีฐานเป็นดอลลาร์สหรัฐ เช่น EURUSD, GBPUSD และ AUDUSD ทั้งนี้ USDCAD ถือเป็นหนึ่งในคู่เงินที่มี สภาพคล่องสูงที่สุดในตลาด Forex
ทั้ง USD และ CAD ต่างก็เป็นที่รู้จักในฐานะ “Petrocurrency” เนื่องจากเป็นสกุลเงินของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก ดังนั้น ความผันผวนของราคาน้ำมันมักส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้เช่นกัน
แท่งสีเขียวและสีแดงแสดงถึง Loonie ในขณะที่แท่งสีขาวและสีน้ำเงินแสดงถึงน้ำมัน ดังที่คุณเห็น USDCAD มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับน้ำมัน ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปแล้ว ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะหมายถึงอัตรา USDCAD ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม หากเราพลิกแผนภูมิน้ำมัน ตลาดทั้งสองจะทำงานคล้ายกันมาก
