Forex คืออะไร ? เทรด Forex คืออะไร ?

Forex เป็นคำผสมของ foreign currency (สกุลเงินต่างประเทศ) และ exchange (การแลกเปลี่ยน) ฟอเร็กซ์คือกระบวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งด้วยเหตุผลหลายประการ โดยปกติแล้วเพื่อการค้า การพาณิชย์ หรือการเดินทาง
ตามรายงานสามปีในปี 2019 จาก Bank for International Settlements (ธนาคารระดับโลกสำหรับธนาคารกลางแห่งชาติ) ปริมาณการซื้อขายฟอเร็กซ์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่มากกว่า 5.1 ล้านล้านดอลลาร์
หมายเหตุ: บทความนี้แปลโดยผู้เขียน James Chen จาก Investopedia
ตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร?
ตลาด Forex เป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายสกุลเงิน สกุลเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกือบทุกคนทั่วโลก ไม่ว่าพวกเขาจะตระหนักหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากสกุลเงินจำเป็นต้องได้รับการแลกเปลี่ยนเพื่อทำการค้าและธุรกิจกับต่างประเทศ
ตัวอย่างรายละเอียด: หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการซื้อชีสจากฝรั่งเศส คุณหรือบริษัทที่คุณซื้อชีสจะต้องจ่ายเงินให้ชาวฝรั่งเศสสำหรับชีสนั้นในสกุลเงินยูโร (EUR) ซึ่งหมายความว่าผู้นำเข้าสหรัฐจะต้องแปลงมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นยูโร เช่นเดียวกับการเดินทาง นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสในอียิปต์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นยูโรเพื่อชมปิรามิดได้ เนื่องจากสกุลเงินดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจึงต้องแลกเปลี่ยนเงินยูโรเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ในกรณีนี้คือปอนด์อียิปต์) ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
ลักษณะเฉพาะของตลาดระหว่างประเทศนี้คือไม่มีตลาดกลางสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ การซื้อขายสกุลเงินจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OTC) ซึ่งหมายความว่าธุรกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างเทรดเดอร์ทั่วโลก แทนที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
ตลาดเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันครึ่งต่อสัปดาห์และมีการซื้อขายสกุลเงินทั่วโลกในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของลอนดอน นิวยอร์ก โตเกียว ซูริก แฟรงก์เฟิร์ต ฮ่องกง สิงคโปร์ ปารีส และซิดนีย์ — ในเกือบทุกแห่ง เขตเวลา ซึ่งหมายความว่าเมื่อวันซื้อขายของสหรัฐฯ สิ้นสุดลง ตลาด Forex จะเริ่มต้นอีกครั้งในโตเกียวและฮ่องกง ดังนั้นตลาดนี้จึงมีการเคลื่อนไหวอย่างมากในเวลาใดก็ได้ของวันโดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ตลอดเวลา
ประวัติของฟอเร็กซ์
ต่างจากตลาดหุ้นซึ่งสามารถสืบย้อนต้นกำเนิดย้อนกลับไปหลายศตวรรษ ตลาดฟอเร็กซ์ที่เราเข้าใจในปัจจุบันเป็นตลาดใหม่อย่างแท้จริง แน่นอนว่า ในความหมายพื้นฐานที่สุด นั่นคือการที่ผู้คนแปลงสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งเพื่อความได้เปรียบทางการเงิน Forex มีมาตั้งแต่ประเทศต่างๆ เริ่มทำเหรียญกษาปณ์
แต่ตลาด Forex สมัยใหม่เป็นสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่ ตามข้อตกลงที่ Bretton Woods ในปี 1971 สกุลเงินหลักหลายสกุลได้รับอนุญาตให้แปลงค่าระหว่างกันได้อย่างอิสระ มูลค่าของแต่ละสกุลเงินมีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดความต้องการธุรกิจและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อการลงทุนดำเนินธุรกรรมส่วนใหญ่ในตลาด Forex ในนามของลูกค้า แต่ยังมีโอกาสเก็งกำไรในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่งสำหรับนักลงทุนมืออาชีพและรายบุคคล
ตลาดสปอต (Spot Market) ตลาดฟอร์เวิร์ด (Forward Market) และ ฟิวเจอร์ส (Futures Market)
3 ตลาดการเงินที่เป็นที่นิยมใน หมู่นักเทรด Forex อย่างตลาดสปอต (Spot Market) ตลาดฟอร์เวิร์ด (Forward Market) และ ตลาดฟิวเจอร์ส (Futures Market) การซื้อขายฟอเร็กซ์ในตลาดสปอตเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริง "พื้นฐาน" ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในอดีต ตลาดฟิวเจอร์สเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากเปิดให้นักลงทุนรายย่อยใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน
อย่างไรก็ตาม ด้วยการถือกำเนิดของการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จำนวนมาก ตลาดสปอตจึงมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตอนนี้ได้แซงหน้าตลาดฟอร์เวิร์ดในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักเก็งกำไร เมื่อผู้คนอ้างถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พวกเขามักจะหมายถึงตลาดสปอต ตลาดฟอร์เวิร์ดและฟิวเจอร์สมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นกับบริษัทที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ระบุในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดสปอตคือที่ที่สกุลเงินถูกซื้อและขายในราคาปัจจุบัน ราคาดังกล่าวซึ่งกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน สะท้อนถึงหลายสิ่งหลายอย่าง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) รวมถึงการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของสกุลเงินเดียวกัน ไปที่อื่น
เมื่อข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์ สิ่งนี้เรียกว่า "ข้อตกลงทันที" นี่คือธุรกรรมทวิภาคีที่ฝ่ายหนึ่งส่งมอบเงินตามจำนวนที่ตกลงกันให้กับฝ่ายซื้อขาย และได้รับสกุลเงินอื่นจำนวนหนึ่งตามมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกัน เมื่อปิดสถานะ การชำระบัญชีจะเป็นเงินสด แม้ว่าตลาดสปอตจะรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นตลาดที่ประมวลผลธุรกรรมในปัจจุบัน (แทนที่จะเป็นอนาคต) แต่ธุรกรรมเหล่านี้ใช้เวลาสองวันในการชำระเงิน
ต่างจากตลาดสปอต ตลาดฟอร์เวิร์ดและตลาดฟิวเจอร์สไม่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจริง แต่พวกเขาซื้อขายสัญญาที่แสดงถึงการเรียกร้องในสกุลเงินหนึ่ง ราคาต่อหน่วย และวันที่ในอนาคตสำหรับการชำระบัญชี
ในตลาดฟอร์เวิร์ด สัญญาจะซื้อและขาย OTC ระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างกัน
ในตลาดฟอร์เวิร์ด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะถูกซื้อและขายตามขนาดมาตรฐานและวันที่ชำระราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์สาธารณะ เช่น Chicago Mercantile Exchange ในสหรัฐอเมริกา National Futures Association ควบคุมตลาดฟิวเจอร์ส สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีรายละเอียดเฉพาะ รวมถึงจำนวนหน่วยที่ซื้อขาย วันที่ส่งมอบและชำระราคา และการเพิ่มราคาขั้นต่ำที่ไม่สามารถปรับแต่งได้ การแลกเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อขายในการให้บริการการชำระเงินและการชำระบัญชี
สัญญาทั้งสองประเภทมีผลผูกพันและโดยทั่วไปจะชำระเป็นเงินสด ณ การแลกเปลี่ยนที่มีปัญหาเมื่อหมดอายุ แม้ว่าสัญญาสามารถซื้อและขายก่อนหมดอายุได้ก็ตาม ตลาดฟอร์เวิร์ดและฟิวเจอร์สสามารถป้องกันความเสี่ยงเมื่อทำการซื้อขายสกุลเงิน โดยทั่วไปแล้ว บริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่จะใช้ตลาดเหล่านี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต แต่นักเก็งกำไรก็มีส่วนร่วมในตลาดเหล่านี้เช่นกัน
โปรดทราบว่าคุณมักจะเห็นคำศัพท์: FX, forex, ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตลาดสกุลเงิน คำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันและทั้งหมดอ้างถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทที่ทำธุรกิจในต่างประเทศมักมีความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าสกุลเงินเมื่อซื้อหรือขายสินค้าและบริการนอกตลาดบ้านเกิดของตน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีวิธีป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินโดยการกำหนดอัตราที่ธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์
ในการทำเช่นนี้ เทรดเดอร์สามารถซื้อหรือขายสกุลเงินในตลาดล่วงหน้าหรือตลาดสวอปล่วงหน้า ซึ่งจะล็อคอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าบริษัทแห่งหนึ่งวางแผนที่จะขายเครื่องปั่นที่ผลิตในสหรัฐฯ ในยุโรป เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนยูโร-ดอลลาร์ (EUR/USD) อยู่ที่พาร์ระหว่าง €1 ถึง $1
เครื่องปั่นมีค่าใช้จ่าย 100 เหรียญสหรัฐฯ ในการผลิต และบริษัทสหรัฐฯ วางแผนที่จะขายในราคา 150 ยูโร ซึ่งเป็นราคาที่สามารถแข่งขันกับเครื่องปั่นอื่นๆ ที่ผลิตในยุโรป หากแผนนี้ประสบความสำเร็จ บริษัทจะทำกำไรได้ 50 USD เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เท่ากัน น่าเสียดายที่ USD เริ่มแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโร จนกระทั่งอัตรา EUR/USD อยู่ที่ 0.80 ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ราคา 0.80 ดอลลาร์เพื่อซื้อ €1.00
ปัญหาที่บริษัทต้องเผชิญคือในขณะที่ยังคงมีต้นทุนการผลิตเครื่องปั่นอยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ แต่บริษัทสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่แข่งขันได้เพียง 150 ยูโร ซึ่งเมื่อแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่ 120 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น (150 ยูโร X 0.80 = 120 ดอลลาร์สหรัฐ) USD ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้มีกำไรน้อยกว่าที่คาดไว้มาก
บริษัทเครื่องปั่นสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการขายเงินยูโรให้สั้นลงและซื้อ USD เมื่อราคาอยู่ที่ระดับที่เท่ากัน ด้วยวิธีนี้ หากค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น กำไรจากการค้าจะชดเชยกำไรที่ลดลงจากการขายเครื่องบด หากค่าเงิน USD อ่อนค่าลง อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นจะเพิ่มผลกำไรจากการขายโรงงาน ซึ่งช่วยชดเชยผลขาดทุนจากการซื้อขาย
การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้สามารถทำได้ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับมาตรฐานและชัดเจนโดยหน่วยงานกลาง ทำให้สะดวกสำหรับเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม สัญญาฟิวเจอร์สสกุลเงินอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งมีการกระจายอำนาจและมีอยู่ในระบบระหว่างธนาคารทั่วโลก
การเก็งกำไรหุ้น
ปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย กระแสการค้า การท่องเที่ยว ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ มีอิทธิพลต่ออุปสงค์และอุปทานของสกุลเงิน ทำให้เกิดความผันผวนรายวันในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีโอกาสที่จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเพิ่มหรือลดมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง การคาดการณ์ว่าสกุลเงินหนึ่งจะอ่อนค่าลงโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับการสันนิษฐานว่าสกุลเงินอื่นในคู่จะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากสกุลเงินมีการซื้อขายเป็นคู่
ลองนึกภาพเทรดเดอร์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับออสเตรเลีย ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงิน (AUD/USD) อยู่ที่ 0.71 (ต้องใช้ 0.71 USD เพื่อซื้อ 1.00 AUD) เทรดเดอร์เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มความต้องการ USD ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD จะลดลงเนื่องจากต้องใช้ USD น้อยลงในการซื้อ AUD หนึ่งรายการ
สมมติว่าผู้ซื้อขายพูดถูกและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อัตราการแลกเปลี่ยน AUD/USD จะลดลงเหลือ 0.50 ซึ่งหมายความว่าต้องใช้ 0.50 USD เพื่อซื้อ 1.00 AUD หากนักลงทุนชอร์ต AUD และซื้อ USD พวกเขาจะได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ข้อดีและความท้าทายของการเทรด Forex
ข้อดี:
- ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณการซื้อขายรายวันและมีสภาพคล่องสูงที่สุด สเปรดเล็กน้อยภายใต้สภาวะตลาดส่วนใหญ่
- ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ เริ่มต้นในแต่ละวันในออสเตรเลียและสิ้นสุดในนิวยอร์ก ศูนย์กลางหลัก ได้แก่ ซิดนีย์ ฮ่องกง สิงคโปร์ โตเกียว แฟรงก์เฟิร์ต ปารีส ลอนดอน และนิวยอร์ก
ข้อเสีย:
- ธนาคาร โบรกเกอร์ และตัวแทนจำหน่ายในตลาดฟอเร็กซ์อนุญาตให้มีเลเวอเรจสูง ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ด้วยเงินที่ค่อนข้างน้อย เลเวอเรจในช่วง 100:1 เป็นอัตราส่วนที่สูงแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกในฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์จะต้องเข้าใจการใช้เลเวอเรจและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบัญชี ปริมาณเลเวอเรจที่มากเกินไปทำให้ตัวแทนจำนวนมากผิดนัดโดยไม่คาดคิด
- การซื้อขายสกุลเงินต้องอาศัยความเข้าใจพื้นฐานและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ค้าสกุลเงินจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานที่ขับเคลื่อนมูลค่าสกุลเงิน
สรุป
สำหรับเทรดเดอร์ โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินทุนจำกัด เดย์เทรดหรือสวิงเทรดดิ้งในปริมาณน้อยจะง่ายกว่าในตลาดฟอเร็กซ์มากกว่าในตลาดอื่นๆ
สำหรับผู้ที่มีมุมมองระยะยาวและมีเงินทุนมากขึ้น การซื้อขายระยะยาวโดยอิงตามปัจจัยพื้นฐานหรือการซื้อขายแบบดำเนินการสามารถทำกำไรได้ การมุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่ขับเคลื่อนมูลค่าสกุลเงินและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ Forex รายใหม่มีกำไรมากขึ้น
