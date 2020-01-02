การระบุแนวโน้มและหาโอกาสในการเทรดเป็นเรื่องหนึ่ง แต่คุณจะใช้เงินเท่าไหร่สำหรับแต่ละตำแหน่ง? นั่นคือสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจ ปริมาณการซื้อขายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ที่สำคัญคือการจัดการความเสี่ยง เพราะปริมาณที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดทั้ง Margin ต่อการเทรดและค่าของ Pip
Margin คืออะไร
เมื่อเปิดการเทรด คุณจะต้องมีเงินทุนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่า Margin Margin ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย แต่เป็นเงินจำนวนหนึ่งที่ถูก "อายัด" ไว้เมื่อคุณเปิดสถานะ และจะถูก "คืน" ให้คุณเมื่อปิดสถานะ การรู้จำนวน Margin สำคัญมาก เพราะคุณจะสามารถประเมินความเสี่ยง และคำนวณว่าเงินทุนที่เหลือจะช่วยให้คุณเปิดสถานะเพิ่มเติมได้หรือไม่
จำไว้ว่า CFDs คุณใช้เงินเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าที่ระบุก็สามารถเปิดสถานะได้ ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:200 คุณจะต้องใช้เงินเพียง 0.5% ของมูลค่าที่ระบุสำหรับ Margin ของธุรกรรม เลเวอเรจทั่วไปคือ 1:100 หมายความว่าคุณต้องใช้เงินเพียง 1% ของมูลค่าที่ระบุ สิ่งนี้ทำให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่สูงขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน หมายความว่าคุณอาจต้องฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมสถานะของคุณ และจะขาดทุนมากขึ้นหากสถานะเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
สมมติว่าคุณต้องการเปิดธุรกรรม 1 lot บน GBP/USD ด้วยเลเวอเรจ 1:100 แต่มูลค่าที่ระบุต่อ lot ของ GBP/USD คือ 100,000 ปอนด์ เลเวอเรจ 1:100 คุณจะต้องใช้เงินเพียง 1% สำหรับ Margin ของการเทรดนี้ ซึ่งคำนวณในสกุลเงินหลักของคู่เงิน ดังนั้น คุณต้องใช้เงิน 1,000 ปอนด์สำหรับ Margin ของธุรกรรม 1 lot
กลับไปที่ตัวอย่างข้างต้น หากเงินทุนเริ่มต้นของคุณคือ 5,000 ปอนด์ และคุณต้องการเปิดธุรกรรม 1 lot นั่นจะเท่ากับ 10% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ เพราะ Margin ที่ต้องการด้วยเลเวอเรจ 1:100 คือ 1,000 ปอนด์ สิ่งสำคัญคือก่อนเปิดการเทรด คุณต้องประเมินว่า Margin สูงสุดของคุณจะเป็นเท่าใด และไม่ฝ่าฝืนกฎที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวคุณเอง การปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งสำคัญมากหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน
ในมุมมองของการจัดการความเสี่ยง Margin มีความสำคัญมาก โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ไม่ควรเข้าเทรดด้วย Margin ที่สูงกว่า 30% ของเงินทุนทั้งหมดที่ลงทุน
ปัจจัยที่สองที่ขนาดของปริมาณจะส่งผลต่อคือ ค่า Pip ในกระบวนการลงทุน การรู้ค่า Pip เป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยง คุณควรรู้ว่าพอร์ตของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างไรหากตลาดเคลื่อนไหว 100 pips ในทิศทางที่คุณต้องการ หรือ 100 pips สวนทางกับคุณ
ในการคำนวณค่า Pip ต่อ 1 lot คุณคูณ "มูลค่าที่ระบุของหนึ่ง lot" ด้วย "ขนาดของหนึ่ง Pip" และค่าจะเป็นสกุลเงินที่ยกมา:
100000 x 0.0001 = 10 USD
ซึ่งหมายความว่าหากคุณเปิดธุรกรรม 1 lot บน GBP/USD และตลาดเคลื่อนไหว 100 pips ในทิศทางที่คุณต้องการ คุณจะทำกำไรได้ 1,000 ดอลลาร์ (10 USD x 100 pips) ในทางกลับกัน หากตลาดไม่เคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณต้องการ คุณจะขาดทุน 1,000 ดอลลาร์ การคำนวณนี้จะช่วยให้คุณประเมินระดับตลาดที่การขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้ และตำแหน่งที่คุณสามารถกำหนดคำสั่ง Stop Loss ได้
โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 5% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณในสถานะเดียว เหตุผลก็คือการเทรดขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น และคุณควรให้โอกาสกลยุทธ์ของคุณในการประเมิน เพื่อระบุว่าคุณมีความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลว
คุณเปิดธุรกรรม 1 lot บน GBP/USD ด้วยค่า Pip 10 ปอนด์ คุณจะปฏิบัติตามกฎที่จะไม่ยอมรับการขาดทุนที่สูงกว่า 5% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ ดังนั้น เงินทุนทั้งหมดของคุณคือ 5,000 ปอนด์ ดังนั้นการขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้คือ 250 ปอนด์ ซึ่งเท่ากับประมาณ 380 ดอลลาร์
หากคุณรู้ว่า 1 pip มีมูลค่า 10 ดอลลาร์ และการขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้รวมเป็น 380 ดอลลาร์ ดังนั้น หาร 380 ดอลลาร์ด้วย 10 ระดับ Stop Loss สูงสุดของคุณคือ 38 pips
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ดังที่แสดงไว้ข้างต้น ทั้งค่า Pip และ Margin มีบทบาทสำคัญในการเทรด การเลือกขนาดที่เหมาะสมของสถานะการเทรดของคุณเป็นส่วนสำคัญของการเทรด เพราะสามารถทำให้การจัดการสถานะของคุณง่ายขึ้นหรือยากขึ้นหลังจากเปิดการเทรด ยิ่งไปกว่านั้น ค่า Pip และ Margin ยังมีความสำคัญจากมุมมองของความเสี่ยง หากการเทรดของคุณใหญ่เกินไป การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้คุณล้มเหลวได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเข้าใจทั้งสองอย่างเพื่อช่วยให้คุณเทรดอย่างมีความรับผิดชอบและเพิ่มโอกาสในการเทรดให้ประสบความสำเร็จ
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ