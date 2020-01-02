อ่านเพิ่มเติม

ค่า Margin ค่า Pip คืออะไร?

หนึ่งในการตัดสินใจครั้งแรกที่คุณต้องทำในฐานะเทรดเดอร์ คือการเลือกปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume) ที่เหมาะสมกับสถานะของคุณ ปริมาณการซื้อขายนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางจิตวิทยาหลายอย่าง เช่น ความสบายใจทางอารมณ์และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่ก็ยังเชื่อมโยงกับ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่คุณวางแผนไว้อีกด้วย

การระบุแนวโน้มและหาโอกาสในการเทรดเป็นเรื่องหนึ่ง แต่คุณจะใช้เงินเท่าไหร่สำหรับแต่ละตำแหน่ง? นั่นคือสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจ ปริมาณการซื้อขายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  แต่ที่สำคัญคือการจัดการความเสี่ยง เพราะปริมาณที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดทั้ง Margin ต่อการเทรดและค่าของ Pip

Margin คืออะไร

เมื่อเปิดการเทรด คุณจะต้องมีเงินทุนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่า Margin Margin ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย แต่เป็นเงินจำนวนหนึ่งที่ถูก "อายัด" ไว้เมื่อคุณเปิดสถานะ และจะถูก "คืน" ให้คุณเมื่อปิดสถานะ  การรู้จำนวน Margin สำคัญมาก เพราะคุณจะสามารถประเมินความเสี่ยง และคำนวณว่าเงินทุนที่เหลือจะช่วยให้คุณเปิดสถานะเพิ่มเติมได้หรือไม่

จำไว้ว่า CFDs  คุณใช้เงินเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าที่ระบุก็สามารถเปิดสถานะได้  ตัวอย่างเช่น  เลเวอเรจ 1:200 คุณจะต้องใช้เงินเพียง 0.5% ของมูลค่าที่ระบุสำหรับ Margin ของธุรกรรม  เลเวอเรจทั่วไปคือ 1:100 หมายความว่าคุณต้องใช้เงินเพียง 1% ของมูลค่าที่ระบุ  สิ่งนี้ทำให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่สูงขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน  หมายความว่าคุณอาจต้องฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมสถานะของคุณ และจะขาดทุนมากขึ้นหากสถานะเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ

สมมติว่าคุณต้องการเปิดธุรกรรม 1 lot บน GBP/USD ด้วยเลเวอเรจ 1:100 แต่มูลค่าที่ระบุต่อ lot ของ GBP/USD คือ 100,000 ปอนด์  เลเวอเรจ 1:100 คุณจะต้องใช้เงินเพียง 1% สำหรับ Margin ของการเทรดนี้ ซึ่งคำนวณในสกุลเงินหลักของคู่เงิน  ดังนั้น คุณต้องใช้เงิน 1,000 ปอนด์สำหรับ Margin ของธุรกรรม 1 lot

กลับไปที่ตัวอย่างข้างต้น หากเงินทุนเริ่มต้นของคุณคือ 5,000 ปอนด์ และคุณต้องการเปิดธุรกรรม 1 lot นั่นจะเท่ากับ 10% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ เพราะ Margin ที่ต้องการด้วยเลเวอเรจ 1:100 คือ 1,000 ปอนด์  สิ่งสำคัญคือก่อนเปิดการเทรด คุณต้องประเมินว่า Margin สูงสุดของคุณจะเป็นเท่าใด และไม่ฝ่าฝืนกฎที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวคุณเอง  การปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งสำคัญมากหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน

ในมุมมองของการจัดการความเสี่ยง Margin มีความสำคัญมาก โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ไม่ควรเข้าเทรดด้วย Margin ที่สูงกว่า 30% ของเงินทุนทั้งหมดที่ลงทุน

Pip Value วิธีคำนวณค่า Pip

ปัจจัยที่สองที่ขนาดของปริมาณจะส่งผลต่อคือ ค่า Pip ในกระบวนการลงทุน การรู้ค่า Pip เป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยง คุณควรรู้ว่าพอร์ตของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างไรหากตลาดเคลื่อนไหว 100 pips ในทิศทางที่คุณต้องการ หรือ 100 pips สวนทางกับคุณ

ในการคำนวณค่า Pip ต่อ 1 lot คุณคูณ "มูลค่าที่ระบุของหนึ่ง lot" ด้วย "ขนาดของหนึ่ง Pip" และค่าจะเป็นสกุลเงินที่ยกมา:

100000 x 0.0001 = 10 USD

ซึ่งหมายความว่าหากคุณเปิดธุรกรรม 1 lot บน GBP/USD และตลาดเคลื่อนไหว 100 pips ในทิศทางที่คุณต้องการ คุณจะทำกำไรได้ 1,000 ดอลลาร์ (10 USD x 100 pips) ในทางกลับกัน หากตลาดไม่เคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณต้องการ คุณจะขาดทุน 1,000 ดอลลาร์  การคำนวณนี้จะช่วยให้คุณประเมินระดับตลาดที่การขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้ และตำแหน่งที่คุณสามารถกำหนดคำสั่ง Stop Loss ได้

โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 5% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณในสถานะเดียว  เหตุผลก็คือการเทรดขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น และคุณควรให้โอกาสกลยุทธ์ของคุณในการประเมิน เพื่อระบุว่าคุณมีความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลว

คุณเปิดธุรกรรม 1 lot บน GBP/USD ด้วยค่า Pip 10 ปอนด์  คุณจะปฏิบัติตามกฎที่จะไม่ยอมรับการขาดทุนที่สูงกว่า 5% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ  ดังนั้น เงินทุนทั้งหมดของคุณคือ 5,000 ปอนด์ ดังนั้นการขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้คือ 250 ปอนด์ ซึ่งเท่ากับประมาณ 380 ดอลลาร์

หากคุณรู้ว่า 1 pip มีมูลค่า 10 ดอลลาร์ และการขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้รวมเป็น 380 ดอลลาร์  ดังนั้น หาร 380 ดอลลาร์ด้วย 10 ระดับ Stop Loss สูงสุดของคุณคือ 38 pips

จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ดังที่แสดงไว้ข้างต้น ทั้งค่า Pip และ Margin มีบทบาทสำคัญในการเทรด  การเลือกขนาดที่เหมาะสมของสถานะการเทรดของคุณเป็นส่วนสำคัญของการเทรด เพราะสามารถทำให้การจัดการสถานะของคุณง่ายขึ้นหรือยากขึ้นหลังจากเปิดการเทรด  ยิ่งไปกว่านั้น ค่า Pip และ Margin ยังมีความสำคัญจากมุมมองของความเสี่ยง หากการเทรดของคุณใหญ่เกินไป การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้คุณล้มเหลวได้  นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเข้าใจทั้งสองอย่างเพื่อช่วยให้คุณเทรดอย่างมีความรับผิดชอบและเพิ่มโอกาสในการเทรดให้ประสบความสำเร็จ

 

ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ

 

ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น fundamental analysis CFDs ETFs แพลตฟอร์ม glossary คำแนะนำ Investire become a Trader education investing strategy Sustainability

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก