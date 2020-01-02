ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้:
- ทำไมอัตราส่วนผลตอบแทน:ความเสี่ยงถึงสำคัญในการเทรด
- อัตราส่วนผลตอบแทน:ความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออะไร
- ทำไมความน่าจะเป็นถึงเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การเทรดทุกชนิด
อัตราส่วนความเสี่ยง:ผลตอบแทน หรือ Risk/Reward Ratio (RRR) ถูกนำมาใช้โดยนักเทรดหลายคนเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนที่คาดหวังจากการเทรดกับความเสี่ยงที่ต้องรับในการทำกำไร ในการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง:ผลตอบแทน คุณต้องหารจำนวนเงินที่คุณอาจสูญเสียหากราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ไม่คาดคิด (ความเสี่ยง) ด้วยจำนวนกำไรที่คาดว่าจะได้เมื่อปิดตำแหน่ง (ผลตอบแทน)
Risk/Reward Ratio ที่ได้รับความนิยมบางส่วนคือ 2:1, 3:1 และ 4:1 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์ของการเทรด แน่นอนว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงของการเทรด เช่น การจัดการเงินและความผันผวนของราคา แต่การมีอัตราส่วนความเสี่ยง:ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณจัดการการเทรดได้สำเร็จ
ตัวอย่าง
สมมุติว่าคุณตัดสินใจที่จะไปซื้อหุ้น ABC คุณ "ซื้อ" 100 ล็อต หรือเทียบเท่ากับ 100 หุ้น ซึ่งราคาหุ้นอยู่ที่ 20 ปอนด์ ทำให้มูลค่าตำแหน่งรวมเป็น 2,000 ปอนด์ - โดยมีพื้นฐานว่าคุณเชื่อว่าราคาหุ้นจะขึ้นไปที่ 30 ปอนด์ คุณตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนที่ 15 ปอนด์เพื่อให้การขาดทุนของคุณไม่เกิน 500 ปอนด์
ในกรณีนี้คุณยินดีที่จะเสี่ยง 5 ปอนด์ต่อหุ้นเพื่อทำกำไรคาดหวัง 10 ปอนด์ต่อหุ้นหลังจากปิดตำแหน่ง เนื่องจากคุณเสี่ยงครึ่งหนึ่งของเป้าหมายกำไรของคุณ อัตราส่วนผลตอบแทน:ความเสี่ยงของคุณคือ 2:1 หากเป้าหมายกำไรของคุณคือ 15 ปอนด์ต่อหุ้น อัตราส่วนผลตอบแทน:ความเสี่ยงของคุณจะเป็น 3:1 เป็นต้น ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่าเทรดที่ทำกำไรเพียงครั้งเดียวสามารถครอบคลุมการเทรดที่ขาดทุนสองครั้ง สามครั้ง (หรือมากกว่า)
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการใช้อัตราส่วนความเสี่ยง:ผลตอบแทนจะช่วยจัดการความสามารถในการทำกำไรของคุณ แต่ไม่ได้บอกให้คุณรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
ความสำคัญของอัตราส่วนความเสี่ยง:ผลตอบแทน
นักเทรดส่วนใหญ่พยายามที่จะไม่ให้มีอัตราส่วนผลตอบแทน:ความเสี่ยงต่ำกว่า 1:1 เนื่องจากจะทำให้ความเสี่ยงในการขาดทุนของพวกเขาสูงกว่าผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเทรดที่มีความเสี่ยงสูง อัตราส่วนผลตอบแทน:ความเสี่ยงที่เป็นบวก เช่น 2:1 จะหมายความว่ากำไรที่อาจได้มากกว่าความเสี่ยงที่อาจสูญเสียไป ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะขาดทุนจากการเทรดครั้งหนึ่ง คุณก็แค่ต้องการการเทรดที่ทำกำไรหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้กำไรสุทธิ
ด้านล่างนี้เรามีตารางที่แสดงอัตราส่วนผลตอบแทน:ความเสี่ยงที่แตกต่างกันและผลกระทบของมันต่อกำไรและการขาดทุนทั้งหมดของคุณ ตารางด้านล่างสมมุติว่า 1 เท่ากับ 100 ปอนด์ และคุณมีอัตราการชนะ 50% ในการเทรด 10 ครั้ง
คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากตารางด้านล่างถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีอัตราส่วนผลตอบแทน:ความเสี่ยงที่เป็นบวก และผลกระทบที่มันมีต่อความสามารถในการทำกำไรสุทธิของคุณ
ความน่าจะเป็นคือกุญแจสำคัญ:
เราได้กล่าวถึงความน่าจะเป็นไปคร่าว ๆ ข้างต้นแล้ว แต่เราจะมาดูในรายละเอียดมากขึ้น
สมมุติว่าในการเทรดครั้งล่าสุด 100 ครั้งของคุณ มี 60 ครั้งที่ทำกำไรได้ นั่นหมายความว่า – หรือระบบการเทรดของคุณ – มีความน่าจะเป็น 60% ความน่าจะเป็นขึ้นอยู่กับระบบการเทรดของคุณ รวมถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์เพื่อยึดมั่นตามระบบนั้น
นอกจากนี้ เป้าหมายหลักของการวิเคราะห์ที่ทำก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดคือการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่การเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง หากคุณมองหาลักษณะทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง คุณกำลังพยายามเพิ่มความน่าจะเป็น ทำไม? เพราะเมื่อมันปรากฏ มันจะต้องตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของราคาเฉพาะ การค้นหารูปแบบนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงขึ้น
เลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ:
นักเทรดแต่ละคนมีกลยุทธ์การเทรดและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับตัวเอง หนึ่งในความท้าทายของการเทรดคือการหาระบบที่เหมาะสมกับคุณและ ‘เหมาะสม’ กับกรอบความคิดของคุณ
หากเราคิดถึงการยอมรับความเสี่ยงในลักษณะของสเปกตรัม คุณคิดว่าคุณจะอยู่ที่จุดไหน? คุณเป็นคนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ระมัดระวังและคำนวณ? หรือคุณยินดีรับความเสี่ยงมากขึ้นและสนุกกับความตื่นเต้น?
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกระบบความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สามารถจัดการได้สำหรับคุณและที่อาจเพิ่มโอกาสในการทำให้การเทรดของคุณประสบความสำเร็จมากที่สุด ไม่มีกฎเฉพาะ – คุณแค่ต้องหาสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ